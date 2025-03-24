隱形眼鏡不見了 原來是移位到「這裡」！醫生拆解迷思＋處理方法

彩色隱形眼鏡迷思｜相信不少女生或多或少有配戴透明或彩色隱形眼鏡的經驗，但由為自己選購合適的產品到配戴，甚至是遇到突發狀況時，所使用的方法又是否正確呢？尤其在網絡上充斥著各種隱形眼鏡的相關分享，到底哪些是可信的？這次《01女生》邀請到眼科專科醫生Dr. Rachel Kwok郭佩瑋，一一解答有關隱形眼鏡的常見疑問，讓各位女生在選購和配戴時都可以參考一下。



透氧度與含水量分別是指甚麼？（FREEPIK）

透氧度與含水量分別是指甚麼？

在選購彩色隱形眼鏡時，除了會留意到色調外，最常聽到的就是透氧度與含水量，兩者有甚麼分別呢？郭佩瑋醫生分享透氧度（Dk/t）是指隱形眼鏡允許氧氣通過的能力，而這個能力會直接影響眼角膜的氧氣供應。眼角膜是人體中沒有血管的組織，主要靠外界包括淚水和空氣中的氧氣來維持健康。透氧度的高低是由隱形眼鏡的材質（Dk值）和鏡片厚度（t值）共同決定，材質越透氧、鏡片越薄，透氧度就越高。

而含水量（%）是指隱形眼鏡中水分的比例，通常以百分比表示。高含水量的隱形眼鏡能吸收更多水分，但也會更快蒸發，特別是在乾燥環境下可能導抽乾眼角膜水份以致眼睛乾澀。含水量高的鏡片適合淚液分泌充足的人，而含水量低的鏡片則適合容易眼乾或淚液分泌少的人。

選購彩色隱形眼鏡時 要更注重透氧度（FREEPIK）

選購彩色隱形眼鏡時 要更注重透氧度

彩色隱形眼鏡的不同色調，總是吸引無數女生入手配戴，但這些有顏色物料的彩色隱形眼鏡，是選購時要小心注意。郭佩瑋醫生分享提到彩色隱形眼鏡和透明的隱形眼鏡有所不同，彩色隱形眼鏡的顏色物料會阻擋氧氣吸收令到透氧度降低。如果長期佩戴透氧度不足的隱形眼鏡眼，會引起眼角膜缺氧增加眼乾、眼角膜血管增生甚至感染的風險。

所以在挑選彩色隱形眼鏡時，透氧度應該是最重要的考量因素，因為它直接影響角膜的氧氣供應和健康。而含水量，則可以根據個人的眼睛淚水狀況和配戴需求而決定。

破解隱形眼鏡掉到眼球後方迷思

相信不少人都聽過隱形眼鏡掉到眼球後方這個說法，但原來其實是不會的！郭佩瑋醫生指因為眼球的獨特結構，隱形眼鏡是不可能掉到眼球後方。眼睛的前方由一層薄膜，稱為結膜覆蓋住，而結膜會從眼白的部份一直伸延到上下眼皮的內側，形成一個密閉的空間。而這個空間不會伸延到眼球後方，所以隱形眼鏡或者其他異物儘管移動，都只可以卡在這個空間，而沒有可能走到眼球後方。

若然隱形眼鏡移動到這個位置，我們只需要翻開眼皮，已經可以輕易取出。

隱形眼鏡「不見了」的正確處理方法（FREEPIK）

隱形眼鏡「不見了」正確處理方法

假如真的遇到隱形眼鏡「不見了」，郭佩瑋醫生提醒大家要保持冷靜，請先用肥皂清洗雙手，以確保雙手衛生。隱形眼鏡如果有移位情況，通常會移動在眼白表面或者上下眼瞼以下的位置，患者可以照鏡檢查清楚。如果患者感覺到有異物，但是又不能準確見到隱形眼鏡，郭醫生建議用一些沒有防腐劑的人工淚液沖洗眼睛，然後眨眼，隱形眼鏡通常都會隨着眼水走到眼頭的地方。

如果依然不能夠找到隱形眼鏡，而患者亦有疼痛或者異物感覺，建議到眼科專科醫生檢查。切記不要太過慌張，不斷用手指觸碰黑眼珠或眼角膜的位置，因為這樣做有機會弄傷眼角膜。

即棄式隱形眼鏡重複使用 或會造成眼部感染（FREEPIK）

即棄式隱形眼鏡重複使用 或會造成眼部感染

部分女生可能試過在脫下即棄式隱形眼鏡（日拋）時，看到鏡片仍完整，或是當天配戴時間不長，會想著能否留著再次使用，但這行為是不建議的！郭佩瑋醫生指出即棄式隱形眼鏡的設計是適合短時間佩戴，所以其材質會比較輕薄柔軟，透氧度亦未必會很高。如果重複使用，有機會變形或出現微細裂縫而引起眼睛不適。

此外，即棄式隱形眼鏡的物料未必能夠經得起重複清潔和消毒，有機會令到細菌容易滋生在隱形眼鏡上面，引起眼部感染。所以絕對不建議重複使用即棄隱形眼鏡。