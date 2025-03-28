手部護理完整攻略！別讓雙手暴露年齡秘密：4方法回復細嫩幼滑肌

手部護理｜對於肌膚護理，時常提到的都是面部和身體，忽略了手部護理，但其實雙手也很容易暴露年齡。要知道雙手是我們不斷使用的部分，使得更容易出現紋路、老化和鬆弛，因此更要好好保護雙手，讓它保持白滑年輕。這次《01女生》與大家分享4個簡單的手部護理方法，養出細滑雙手。



手部護理方法1. 勤塗護手霜

雙手幾乎是無時無刻在使用，加上每天經常洗手，很容易造成水分流失，隨之肌膚會失去彈性不再柔軟。所以雙手的保濕很重要，在挑選護手霜時可選擇滋潤保濕成分較高的產品，同時也可勤塗護手霜，尤其在洗手後。每周更可利用護手霜做一個簡單的手膜，可加強雙手的保濕。

手部護理方法1. 勤塗護手霜（FREEPIK）

手部護理方法2. 以油護膚

隨著年紀增長，雙手總會有些小細紋，以及膠原蛋白流失引致的肌膚失去彈性。要解釋這問題，可以使用一些蘊含胜肽、A醇、維他命C等成分的護膚油，進行手部按摩來促進膠原蛋白增生，也提亮雙手膚色，更顯年輕。

此外指甲邊緣也要注意，可使用指緣油，為指甲周圍肌膚加強滋養，使整雙手也能充滿光澤和健康。

手部護理方法2. 以油護膚（FREEPIK）

手部護理方法3. 雙手防曬

不只面部和身體需要防曬，手部同樣需要注意。紫外線是造成肌膚老化的主要原因，長時間曝曬不僅會變黑，還會產生斑點，使得膠原蛋白加速流失。所以每日為面部和身體塗防曬產品時，也要為雙手塗上！

手部護理方法3. 雙手防曬（FREEPIK）

手部護理方法4. 定期去角質

手部與面部同樣需要定期去角質。有時明明做足防曬和勤塗護手霜，但雙手依然暗沉和粗糙。這時很可能是老廢角質堆積於肌膚上，使用護手霜營養成分不能滲透肌底層，護膚效果自然大大降低。所以在定期為面部或身體去角質時，可以也為雙手去除角質，讓雙手也一起重現光澤。