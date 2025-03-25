日本掀起「耳穴貼飾」熱潮：有助減肥、改善失眠！這類人不適合戴

耳穴貼飾｜日本女生在美容方面，總是有很多新奇的創作，近期竟流行起「耳穴貼飾」。在貼上後，不僅像是戴上了耳環，原來貼在不同位置還能帶來養生與美容效果，是一種「耳穴貼壓療法」，𣊬間成為熱門的時尚單品，就連日本演員永野芽郁、知名模特兒生見愛瑠等名人都跟上這熱潮。一起來看看這個「耳穴貼飾」的原理到底是甚麼以及為何會掀起熱潮？最重要是它會帶來怎樣功效？



日本知名模特兒生見愛瑠也戴耳穴貼飾（IG@meru_nukumi）

甚麼是「耳穴貼飾」？

「耳穴貼飾」並非近期新推出的產品，原本是替代傳統需先穿耳洞的耳環，讓沒有耳洞的女生也享受戴耳環的樂趣。此外，更融入了中醫傳統治療所使用的「耳穴磁療貼片」的功效，由於耳朵有著多個穴位是對應不同的身體部位，刺激耳穴便可起到保養和治療的功效。

現時的「耳穴貼飾」正正是結合兩者的優勝之處，有著其神奇的身體保養功效，同時又有著時尚漂亮的耳飾外觀，是天天戴著都不會奇怪。而且現在所推出的款式越來越蛋，像是閃石、珍珠、愛心、蝴蝶結等可愛圖案，可以根據服飾變上不同的「耳穴貼飾」。

「耳穴貼飾」的功效（IG@ayano_nerine）

「耳穴貼飾」的功效（IG@_s.26nl）

「耳穴貼飾」的功效

在過往，在中醫治療時會藉由上的金屬珠子緊貼耳朵穴位，調節體內的臟腑經絡的功能，達到身體保養和治療的功效。貼在耳朵的不同穴位，可以達到不同的療效，像是：頭痛、眼睛疲勞、肩頸膊痛、壓力、腰痛、腹脹、痛經、失眠等等，有助改善常見痛症。此外，可以透過刺激指定穴位以達抑制食慾和新陳代謝，有助減肥及美容，難怪會成為不少女生的愛用物。

與此同時，「耳穴貼飾」必須貼對穴位才能發揮功效，假如初次使用或者看不準穴位的話，可以請專人或是身邊懂的朋友幫忙貼上，務求發揮到想要的效果。

「耳穴貼飾」不是人人適合？（IG@_mi819）

「耳穴貼飾」不是人人適合？

「耳穴貼飾」功效多多，又有漂亮的外觀，但其實不是人人適合，尤其是金屬過敏的女生更要小心。對於「金」或「鈦」等金屬容易出現瘙癢、水泡、發紅等症狀的女生，可改用顆粒針陶瓷制耳貼，或是經醫生評估後再使用。此外金屬珠子緊貼穴位，可能會出現疼痛或其他狀況，建議左右耳交替貼上，以減輕狀況。如有不適，應立即停用。