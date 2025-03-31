日本護膚品開箱｜養出健康透明肌：SK-II、SHISEIDO塑造無瑕亮白

日本殿堂級護膚｜日本女生會打扮，對於精緻護膚的追求更是從不停步。所以日本護膚品牌一直都是備受女生們喜愛，其中不少品牌有著「殿堂級」、「貴婦級」之稱，其功效和品質都讓人讚口不絕，是不論任何的女士們都愛用。這次《01女生》為大家集合了4個日本殿堂級護膚品牌的人氣產品，包括：Clé de Peau Beauté、SK-II、SHISEIDO以及SUQQU，都是讓人想不斷回購的好物。



日本殿堂級護膚品推薦1. Clé de Peau Beauté SYNACTIF 日間保濕乳液 20ml HK$1,750

Clé de Peau Beauté一直是貴婦級護膚品牌，其中SYNACTIF系列更是品牌的殿堂級護膚之作，糅合尖端科研成果，創造出全球首個針對淋巴系統而設的護膚品系列，可達到賦予肌膚淋巴管道淨化、修復、再生三大極緻功效，重設肌膚最佳狀態。系列中的日間保濕乳液，緊貼肌膚日間淋巴生理節奏，並帶有SPF30 PA++++，全方位對抗環境壓力與紫外線侵害，高效保濕及保持細緻膚質，同時活化肌膚更新，使肌膚綻發淨徹光澤感。

日本殿堂級護膚品推薦1. Clé de Peau Beauté SYNACTIF 日間保濕乳液 20ml HK$1,750（許秀麗 攝）

日本殿堂級護膚品推薦1. Clé de Peau Beauté SYNACTIF 日間保濕乳液 20ml HK$1,750（許秀麗 攝）

日本殿堂級護膚品推薦2. Clé de Peau Beauté SYNACTIF 深層修護乳霜 40ml HK$9,800

提到Clé de Peau Beauté 的SYNACTIF系列，就不得不提「深層修護乳霜」。產品蘊含高濃度的獨家淨肌再生複合物，特別促進睡眠時淋巴淨化能力；防止淋巴管隨年齡增長而消失，修復受損增強肌膚淨化及自我再生能力，極致賦活肌膚，膚質緊緻富彈性。此外，更蘊含印楝草精華，強化毛細血管及穩定真皮幹細胞，回復更立體緊緻、更年輕臉龐。

日本殿堂級護膚品推薦2. Clé de Peau Beauté SYNACTIF 深層修護乳霜 40ml HK$9,800（許秀麗 攝）

日本殿堂級護膚品推薦2. Clé de Peau Beauté SYNACTIF 深層修護乳霜 40ml HK$9,800（許秀麗 攝）

日本殿堂級護膚品推薦3. SK-II 極緻光蘊煥亮精華(小燈泡精華) 30ml HK$1,200

SK-II神仙水擁有著極高知名度，備受不同年齡層女生喜愛。但其實除了神仙水，SK-II的小燈泡精華（極緻光蘊煥亮精華），同樣擁有極高人氣，可為女生們改善膚色暗沉蠟黃和毛孔粗大的困擾。小燈泡精華採用品牌突破性配方PITERA™5及極緻光蘊複合精粹，可喚醒年輕光蘊肌，並顯著提升膚色及膚質，超越傳統亮白效果。並且針對隱性斑、顯性斑、色斑及曬斑等肌膚問題，為肌膚進行全面調理，實現無瑕透亮肌。

日本殿堂級護膚品推薦3. SK-II 極緻光蘊煥亮精華(小燈泡精華) 30ml HK$1,200（許秀麗 攝）

日本殿堂級護膚品推薦4. SHISEIDO VITAL PERFECTION賦活塑顏提拉修護 滋潤面霜 50ml HK$950

SHISEIDO同樣是聲名遠揚的日本護膚品牌，無人不認識的。VITAL PERFECTION系列，特別加入了「花中之后」的珍貴紅花精華，有效促進纖維母細胞活動，刺激膠原蛋白增生，讓肌膚重現現透亮彈性。其中滋潤面霜更是糅合重塑輪廓技術TruStructiv Technology™，有助促進膠原自我增生，鞏固肌膚底層彈力，塑造無瑕緊緻亮白肌膚。

日本殿堂級護膚品推薦4. SHISEIDO VITAL PERFECTION賦活塑顏提拉修護 滋潤面霜 50ml HK$950

日本殿堂級護膚品推薦4. SHISEIDO VITAL PERFECTION賦活塑顏提拉修護 滋潤面霜 50ml HK$950（許秀麗 攝）

日本殿堂級護膚品推薦5. SUQQU AQUFONS水妍亮采柔肌煥活精華乳 50ml HK$880

SUQQU不論是護膚品還是彩妝，都非常受歡迎，其中輕熟齡護膚系列「AQUFONS」，能穩定各種膚況。最新推出的水妍亮采柔肌煥活精華乳，專為狀態不穩的肌膚研發，質地清新舒適， 能瞬間融入肌膚的速效滲透配方，特別注入能預防肌膚粗糙和粉刺形成的甘草酸二鉀和煙酰胺，並配合兩大複合保濕成分，有助調整肌膚紋理和粗糙問題，打造清透純淨的美肌，呈現肌膚原有的光澤。

日本殿堂級護膚品推薦5. SUQQU AQUFONS水妍亮采柔肌煥活精華乳 50ml HK$880（許秀麗 攝）