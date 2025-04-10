陳庭妮成Dior品牌大使！175cm維持52kg秘訣：拒絕麵食、增肌減脂

陳庭妮成為首位台灣女星獲得Dior時尚及美妝的品牌大使！有看過劇集《影后》的話，都會喜歡陳庭妮的率真甜美、並帶點陽光氣息的一面。現年35歲的她，無論身材和樣貌都狀態極佳，更曾為拍劇一度增磅10公斤，其後亦很快便瘦下來，到底她有甚麼護膚保養的秘訣呢？



陳庭妮在1989年出生，為台灣最早的試管嬰兒之一。她在18歲入行，其後在《真愛找麻煩》、《失控謊言》和《青春弒戀》等，憑著自然的演技，獲得大眾關注，更曾獲得金馬獎的提名。陳庭妮對身材管理亦非常自律，身高175厘米卻一直維持52公斤，實在令人羨慕她的大長腿！

陳庭妮成為首位台灣女星獲得Dior時尚及美妝的品牌大使！(Dior提供)

陳庭妮護膚保養1. 面部去水腫法

曾在訪問中提到易因淋巴堵塞而水腫的陳庭妮，每天一早醒來時，都會努力去水腫，先敷臉再用美容油按摩面部，特別是下巴至耳下的淋巴。這樣能夠減少水腫之餘，還可緊緻肌膚。此外，她亦會在早上做瑜伽，以喚醒身體活動。

陳庭妮護膚保養2. 拒絕麵食

陳庭妮亦著重養生，飲食欲均衡、無負擔為基礎，喜歡運用紅藜麥、核桃、杏仁、紅豆、黑豆和黑芝麻等，混合成不同的健康飲料，早餐亦以烚蛋、蕃薯和雞胸肉為主。她亦曾引述營養師向她的建議，表示麵食容易引起下半身水腫，因此她都減少吃麵食，來維持修長的大長腿。

陳庭妮護膚保養2. 拒絕麵食 (IG@chen_ting_ni)

陳庭妮護膚保養3. 嘟嘟唇保養

在早前的訪談中，陳庭妮曾分享自己的護唇秘訣，表示每日會為唇部去角質，然後塗上厚厚的護唇膏，來保持雙唇滋潤。她亦很愛喝水，會定時定候補充足夠水份，而在乘坐長途飛機時，更會隨身攜帶凡士林，塗在眼周和嘴唇位置，以減少脫皮的機會。

陳庭妮護膚保養3. 嘟嘟唇保養 (IG@chen_ting_ni)

陳庭妮護膚保養4. 增肌減脂

陳庭妮曾為拍劇增重10公斤，身材卻沒走樣，而在拍攝後亦很快回到原來的數字，她曾在訪問中解釋未曾擔心減不下來，因為「重量大多是肌肉非脂肪，故原本52公斤的褲子我現在仍是穿得下。」

她的身材管理便是增肌減脂，透過增加身體的肌肉量，來提升身體基礎代謝，以減少脂肪積聚。因此每周都有2、3天去健身房進行重訓，間中亦會做居家運動、跑步和打網球等，來維持健康。

陳庭妮護膚保養4. 增肌減脂 (IG@chen_ting_ni)

陳庭妮護膚保養5. 徹底卸妝

若果妝容維持太長時間不卸除，或會對肌膚造成負擔。因此陳庭妮在日常空閒時，都儘量以淡妝為主，只塗防曬和遮瑕。她亦會在下班後徹底卸妝，以減少肌膚狀態不穩。