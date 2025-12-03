Jonathan Anderson三度獲年度設計師！曾想當演員　助LOEWE創顛峰

Dior創意總監Jonathan Anderson於英國時裝協會（British Fashion Council）舉辦的2025 Fashion Awards中，連續3年蟬聯「年度設計師」。今年的「年度設計師」入圍名單在9月公布，候選者包括Jonathan Anderson、Miuccia Prada、Rick Owens、Glenn Martens、Martine Rose 及 Willy Chavarria，最終由Jonathan Anderson奪得。到底這位才華洋溢的設計師，近年為何深受歡迎？



Jonathan Anderson於英國時裝協會舉辦的2025 Fashion Awards中，連續3年蟬聯「年度設計師」。(IG@Dior)

Jonathan Anderson日前於巴黎時裝周中，發布任內首個女裝系列作品，一改以往品牌的極繁與浪漫幻想風格，轉向簡約線條和獨特細節，就像少女變成大人般，展現不同魅力、卻同樣優雅。（更多有關巴黎時裝周內容）

巴黎時裝周｜Dior少女風一晚長大！5點締造Jonathan Anderson時代

Jonathan Anderson日前於巴黎時裝周中，發布任內首個女裝系列作品。(Getty Images)

時尚界在2024年底至2025年中，消息變更不斷，如Dior男裝藝術總監Kim Jones，在2025年1月31日公布離開長達7年的工作室；而女裝創意總監Maria Grazia Chiuri在家鄉羅馬發表2026早春系列後，同樣宣布離開。

Jonathan Anderson其後宣布，同時接管男裝、女裝及高訂系列。品牌發文歡迎，稱讚對方為有願景的創作者，LVMH集團主席Bernard Arnault更指，他將是為品牌歷史撰寫新篇章的關鍵。對於今次Jonathan Anderson的「升職」，掀起時尚圈關注。

現任Dior男裝創意總監Jonathan Anderson將同時接管男裝、女裝及高訂系列！(IG@dior)

其實早在2025年初，便有大量小道消息指兩人將會離開，而接任呼聲最高的人選，莫過於時任LOEWE創意總監Jonathan Anderson。由資深媒體人所打造的Miss Tweed，在2024年底便猜測，他將同時接掌Dior的男裝和女裝部門。

對於Jonathan Anderson這個名字，相信大家都不陌生，對日本藝術情有獨鍾，其個人品牌與UNIQLO合作，更與吉卜力工作室聯乘，引起重大迴響。不過，原來在進入時尚界前，他的夢想竟是想當一位演員？

Jonathan Anderson最初夢想是演員？

現年40歲的Jonathan Anderson，生於北愛爾蘭，父親Willie Anderson曾效力欖球國家隊，母親則為中學老師，與時尚設計牽不上關係。他自小被診斷有閱讀障礙，但並沒阻礙其求學之心。在18歲時決志當名演員，特意移遷至美國，並在著名的紐約茱莉亞學院工作。後來他才發現自己喜歡的，是表演時的服裝設計，因此遷回北愛爾蘭的都柏林，於百貨公司從事時尚相關的工作，同時入讀倫敦時尚學院（London College of Fashion）。

現年40歲的Jonathan Anderson，最初夢想是演員？(Getty Images)

Jonathan Anderson推動無性別時尚

他先在PRADA擔任「櫥窗設計師」(Visual Merchandiser)，其後在2008年創立個人同名品牌JW Anderson，甫推出首個系列，他憑中性的男裝設計，獲得大量關注，兩三年後得到英國時裝協會（British Fashion Council）的贊助，登上紐約時裝周。

2013年的秋冬男裝系列中，他透過平口上衣及荷葉邊短褲，引起LVMH集團的關注，對方不僅買下JW Anderson的部分股分，同時聘請他任西班牙老牌LOEWE的創意總監。而他亦不負眾望，為品牌重塑出輕盈舒適的形象，並設計出Puzzle、Flamenco和Hammock等熱賣手袋，令這個老牌起死回生，甚至成為年輕一代喜愛的設計。

過去Jonathan獲得多個獎項，今年（2025年）他更在英國時尚獎中（British Fashion Awards），同時獲得「年度男裝設計師」和「年度女裝設計師」。

性別中立不是一種趨勢，它是現實。 Jonathan Anderson

Jonathan今年（2025年）在英國時尚獎中（British Fashion Awards），同時獲得「年度男裝設計師」和「年度女裝設計師」。(Getty Images)

Jonathan Anderson曾一年產18個系列？

除了才華洋溢，Jonathan更是位工作狂，接掌LOEWE後，繼續主理JW Anderson，同時JW Anderson亦與UNIQLO推出聯乘。在2019年間他共設計出18個系列，而且都是高質量，但他曾在訪問中透露，自己每日都是工作8小時、準時下班，可見出他的高效率，「每一天我都會只專注在一個品牌或系列上。」

LOEWE、JW Anderson、UNIQLO x JW Anderson的分別

同時創作3個品牌，不少人或會覺得風格會相近，但他就在訪問中，提到三者的具別：JW Anderson最貼近其個人思想；LOEWE會同時秉持品牌的歷史與根基，並糅合傳統工藝；而UNIQLO系列則是將JW Anderson的DNA改製成更親民的單品。雖然忙碌，但Jonathan依然熱愛工作，表示享受負責不同層面的職責，「而不僅止於設計面。」

Jonathan Anderson是日本迷？

Jonathan Anderson曾在訪問中提到，對美國現代文化、日本陶藝文化、西班牙藝術都感興趣。事實上他非常欣賞日本工藝，不只與UNIQLO合作，也曾與吉卜力工作室攜手，推出《龍貓》及《哈爾移動城堡》的聯乘商品。早年「三鷹之森吉卜力美術館」面臨倒閉，亦是LOEWE基金會施以援手，展開為期3年的合作及資金贊助，雖然最後吉卜力工作室轉由日本電視台（TVN）經營，但也可見出Jonathan對日本文化和歷史的重視。

LOEWE在2023年初推出《哈爾移動城堡》的聯乘商品。(IG@loewe)

針織+牛仔褲招牌LOOK有原因！

雖然Jonathan Anderson在工作上付出創意，但他日常內心追求的，卻是平靜和舒適。每次在時裝周的謝幕舞台上，他都以針織上衣、白TEE和牛仔褲示人，這個平凡穿搭卻是他的招牌形象，理由更是簡單不過，卻令人反思，「當你在時尚產業工作，時常評論別人的穿搭，這意味著你會經常想象『這人穿得合適嗎？』我只是不想早上醒來後，還要審視自己、為此煩惱。」