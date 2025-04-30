邊隻眼霜好用？揀眼霜攻略:正確用法/成分 百元NIVEA眼霜性價比高

隨著年齡增長，眼周肌膚變得脆弱，稍不注意可能出現乾紋、細紋，一條眼紋隨時讓人感覺顯老十年！不想眼紋出賣年齡，25歲後更應注重眼部護理，每天早晚各使用一次眼霜，才是抗老、擊退眼紋的有效方法。

眼霜成為日常護膚的必需品，選擇一款性價比高、安全的眼霜更為重要，既能用得放心又不會讓荷包「大出血」。到底哪款眼霜好用？如何正確地使用眼霜？揀選眼霜時，一般要有甚麼成分？以下為大家一一揭曉！



眼霜有何作用？

平日欠缺眼周保養、皮膚衰老、皮膚失去彈性及乾燥都是造成細紋的成因。對於細微、較淡的眼紋，使用眼霜可即時保濕，輕微改善皺紋，令皮膚回復柔軟彈性。至於明顯、較深的皺紋，眼霜只可作為輔助之用，美容效果亦因人而異。

眼霜作用 (freepik)

眼霜的正確用法

想為眼周做到有效保濕、去皺，避免刺激肌膚造成敏感，必先要用對眼霜！除了使用前細閱產品標示、確保沒有誤用過期眼部護理產品之外，眼霜一旦開封後，必須在3個月內用完。

建議在早上和晚上各用一次，並在清潔臉部後、其他護膚品之前使用，能幫助肌膚更好地吸收。一般而言，取約半粒黃豆大小用量，以指腹取少量眼霜塗抹在眼臉、眼角、眼肚及和眼尾太陽穴等位置，避免用力拉扯肌膚，記得「早上注意防曬，晚上修復滋養」的原則。

眼霜的正確用法 (freepik)

選擇眼霜的關鍵成分

不同成分針對不同的肌膚需求，在挑選眼霜時，需要留意以下常見且有效的眼霜成分：

維他命A：最常見、具有較多研究、報告數據支持的成分，有助促進膠原蛋白生成，減少細紋出現，有抗氧化、平滑細紋效果。

維他命B1化合物：美國化妝品成分分析委員會曾指出，維他命B化合物之一菸鹼酰胺是優秀的抗氧化劑，可撫平皺紋；泛醇具保濕效果，有效有調理肌膚。

抗氧化劑：如維他命E、維他命C或咖啡因，能減少自由基對肌膚的損害，減緩衰老，更可助淡化黑眼圈。

水楊酸、果酸及其衍生物：水楊酸有助改善細紋和皺紋；果酸成分(如乙醇酸和乳酸鈉)理論上可去除角質、改善皺紋和均勻膚色，切忌選高濃度，否則對肌膚造成刺激。

玻色因：這種較新的抗衰老成分萃取自櫸木，有助提升肌膚緊緻度，改善眼周細紋。

3大眼部護理法！KO眼紋、黑眼圈

3大眼部護理法 (freepik)

去眼紋法1. 著重肌膚保濕



除使用眼部護膚品外，更需要保持良好生活習慣，如維持充足休息、保持均衡營養飲食，切忌避免吸煙，以免肌膚變得粗糙、無彈性。

去眼紋法2. 防曬措施



紫外線照射會加速眼部皮膚衰老，記得在早上的護膚程序時，用無名指輕塗搽防曬產品，出外時配戴太陽眼鏡、帽子，要知道紫外線照射會加速眼部皮膚衰老。

去眼紋法3. 避免拉扯眼部皮膚



眼周肌膚特別脆弱，一些看似不起眼的小動作如：搓揉眼睛、摩擦眼周、塗抹眼霜時力道過大、粗暴地卸妝等，都會加劇細紋形成。

評分機構也推薦的眼霜：NIVEA這款好用、性價比高！

NIVEA CELLULAR EXPERT FILLER 細胞激活抗皺緊致修護眼霜 (nivea)

在眾多產品中，NIVEA細胞激活抗皺緊致修護眼霜脫穎而出。這款眼霜專為抗衰老而設，德系抗皺配方富含高純度葉酸和雙效透明質酸，能在24小時內深層滋潤眼部肌膚，眼周肌膚持久保濕48小時，填充眼部周圍的皺紋及細紋，使肌膚看起來更緊緻和飽滿，讓疲憊的眼神焕發光彩。

挑選眼霜時除考慮功效外，安全程度亦是重要考量之一。NIVEA細胞激活抗皺緊致修護眼霜成分溫和，在化學檢測安全成分方面獲得滿分，不含刺激性化學物，所有膚質均適用。對於敏感肌膚的使用者來說，也是極為安全的選擇。

眼霜成為每日不可或缺護膚好物之一，配方安全、高效修護的NIVEA細胞激活抗皺緊致修護眼霜售價僅需HK$179，價格親民，每天使用也不會感到負擔，絕對是你的寶藏抗老好物！

除NIVEA外，L'Oréal Paris金致臻顏花蜜奢養眼霜，同樣獲得高評價。蘊含麥盧卡花蜜及緊緻四胜肽等抗老成分，能有效抗皺、滋潤眼周及保持肌膚彈性。價格相對較高，約HK$410，但其卓越的滋養效果也讓它成為不少人的心頭好。

同場加映：熟齡肌救星！NIVEA抗皺Q10全方位填充撫紋抗皺精華霜

在抗老保養的路上，除保持心境開朗、勤做運動之外，選對護膚品亦是一大關鍵，才可穩住肌齡，以最優雅的狀態迎接成熟、充滿女人味的自己。

NIVEA抗皺Q10全方位填充撫紋抗皺精華霜 (nivea)

NIVEA抗皺Q10全方位填充撫紋抗皺精華霜採用無香配方，更獲肌膚相容性經眼科醫生認證，適合所有膚質日常使用，尤其針對敏感肌人士，是夜間修復疲憊的眼周肌膚之選。

熟齡肌最怕就是面對鬆弛和皺紋，這款眼霜對抗頑固皺紋有顯著效果！當中5%活性複合物含有輔酶Q10、Bioxifill肽及肌酸，能深入10倍肌膚底層，刺激膠原蛋白生成，即時填充皺紋，緊緻肌膚，由内而外對抗深度頑固紋理。只需5分鐘，能明顯減少細紋，經過4週使用後，深層皺紋可減少50%。

要重拾年輕光彩，就要做到全方位滋潤！這款眼霜富含透明質酸、維他命E及植物油，針對眼周和唇周肌膚細紋和乾燥問題，持續使用2週，可幫助填充額頭、眼部、唇部區域和鼻唇溝的皺紋，使肌膚變得光滑飽滿，讓你看起來年輕有神，無懼歲月痕跡！

無論是護膚新手或是熟悉各種護膚品的達人，學會正確的眼霜用法、揀選適合自己的眼霜才是有效護膚。為肌膚注入青春的力量，展現最美的自己，立即開啟你的美肌之旅，前往NIVEA的官方網站(入LINK)了解更多！

*以上內容僅參考，實際效果因人而異，如有疑問，建議諮詢相關專業人士意見。