腋下美白產品4推介+3個改善方法！NIVEA高性價比、Musee解決暗沉

腋下美白產品4推介！夏日來臨，許多女生默默把衣櫃換成夏季衣服，其中不乏是背心，所以就要開始好好重視腋下美白，避免舉手間被人看見腋下黑點和膚色不均，就尷尬了！要去除腋下黑色素，首先要先知道它的成因才能避免和對症下藥，而且網絡上充斥著各種小偏方，都讓人疑惑是否有效，所以這次《01女生》為大家集合了4款腋下美白產品，幫大家在夏日放膽換上小背心！



腋下美白成因：脫毛方法錯誤、衣服長期摩擦、清潔不乾淨（IG@roses_are_rosie）

腋下美白成因＋改善方法1：脫毛方法錯誤

腋下肌膚敏感脆弱，容易造成黑色素沉澱，而大部分主因是脫毛方法錯誤、衣服長期摩擦及清潔不乾淨，讓肌膚受到外部刺激。所以應盡量避免使用剃刀產品脫毛，改用較溫和的脫毛方法，像是脫毛膏、蜜蠟脫毛、激光脫毛等，事後亦要好好保養肌膚。

腋下美白成因＋改善方法2&3：衣服摩擦、清潔不夠乾淨

衣服長期摩擦亦是原因之一，緊身衣服讓腋下長期悶著，同時不斷摩擦讓腋下容易造成黑色素，所以應減少穿著緊身衣服，尤其衣袖緊的款式，避免過多黑色素沉澱。另外，平日沒有好好清潔，容易造成腋下角質堆積，引致腋下膚色不均，所以洗澡時不要忘記清潔腋下，以及定期去角質，市面上亦有不少腋下美白產品，更適合敏感脆弱的腋下！

腋下美白產品1. NIVEA 淨白止汗走珠香氛50ml HK$27.5 (官方提供)

腋下美白產品1. NIVEA 淨白止汗走珠香氛50ml HK$27.5

NIVEA的極致美白精華止汗爽身乳液，有效改善腋下暗沉問題，同時抑制黑色素，乳液質地清爽不黏膩，成分可迅速吸收，讓腋下肌膚美白效果更顯著。另外，此產品不含酒精、色素及防腐劑，亦經皮膚科專家測試認可，可放心使用在敏感脆弱的腋下肌膚。

購買方法：屈臣氏網店

腋下美白產品2. NIVEA 高效瞬白嫩肌精華止汗噴霧香氛100ml HK$33.9（屈臣氏）

腋下美白產品2. NIVEA 高效瞬白嫩肌精華止汗噴霧香氛100ml HK$33.9

NIVEA另外還推出了美白嫩肌噴霧款，採用噴霧形式更方便大家使用，產品加入美容液精華配方成分，蘊含10倍高濃度維他命C及均勻亮白技術，令美白功效加倍顯著！產品同樣不含酒精、色素及防腐劑，亦經皮膚科專家測試認可，大家可以更放心使用！

購買方法：屈臣氏網店

腋下美白產品3. Musee 腋下美白精華30g HK$230（Musee）

腋下美白產品3. Musee 腋下美白精華30g HK$230

日本人氣脫毛品牌Musee今年新推出的腋下美白精華﹐蘊含150億乳酸菌及天然礦物二氧化矽粉末配方，主打幫助解決因乾燥和衣物磨擦引起的腋下肌膚暗沉問題。此外﹐添加了特效美容成份，可提亮、美白及均勻膚色﹐令腋下回復白淨嫩滑。

腋下美白產品4. Liberta 腋下美白霜（夜用）HK$129（Liberta）

腋下美白產品4. Liberta 腋下美白霜（夜用）HK$129

日本品牌LIBERTA專門推出各類型身體護理產品，其中這款腋下美白霜專門解決因脫毛不當、衣物磨擦、紫外線及身體油脂污垢形成的腋下暗沉，產品蘊含多種美白保濕成份，質地清爽，長期使用可有效改善腋下暗啞問題。