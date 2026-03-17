陰影推薦2026｜12大修飾臉型好物！陰影棒/修容液/陰影粉怎麼選？

【修容推薦/陰影推薦】如果想打造立體五官，除了美顏或醫美，特別是亞洲人的輪廓較平，重要日子或拍攝當前，修容陰影絕對是不可或缺的一環！而修容陰影的種類，包括粉狀、奶凍狀膏體狀以及液態狀，到底應該如何選擇呢？



修容陰影棒/修容液/陰影粉的分別？

入手修容、陰影產品前，大家需要分析自己主要需要使用的位置或部分，例如臉腮、鼻樑、髮際線或是整體修容所需，以下將為大家解析陰影棒、陰影粉或陰影液的分別與建議用法！

陰影棒/修容液/陰影粉應該怎麼選？（freepik）

修容陰影棒（Contouring Stick）：陰影棒相對容易便攜，質地好暈染易推，而且具有不錯的貼合力，適合偏好自然妝效或化妝新手。

修容陰影粉（Shadow Power）：作為經典的陰影產品，陰影粉不太挑膚質，只需靠暈染即可以打造深淺的層次，不過大家要注意上妝手法，以免過於生硬。

修容陰影液（Shadow Liquid）：近年興起液態陰影，質地順滑好推，能夠輕鬆貼合不同角度與臉部輪廓，不過記緊要以少量多次的手法上妝！

修容陰影推薦2026｜MAKE UP FOR EVER ARTIST 多用途玩妝棒 7g HK$280

無論用手指、化妝掃或粉撲上妝，陰影棒都能展現出零失手妝效！這款具有17色的彩妝棒，奶油質地能夠輕易融合底妝，一物可以用於眼妝、面頰以及唇妝，盡情塑造專屬的顏色妝感。

修容陰影推薦2026｜Hourglass Ambient Lighting Bronzer HK$510

想要明顯的修容妝感時，不妨用上顯色度高的陰影粉或疊加陰影產品，這樣就能展現明顯的立體對比度。Hourglass這款結合光澤感與古銅色彩的陰影粉，能夠化出具層次漸變的妝感，外貌與實用度兼備。

修容陰影推薦2026｜Hourglass Ambient Lighting Bronzer HK$510（Sephora）

修容陰影推薦2026｜ Haus Labs Precision Sculpt Shaping Balm HK$270

如果想要自然的修容效果，Haus Labs這款蘊含五種護膚活性成分的修容棒，質感有如奶油般好推，輕鬆一推即能打造霧面妝感。

修容陰影推薦2026｜ Haus Labs Precision Sculpt Shaping Balm HK$270（Haus Labs）

修容陰影推薦2026｜ YSL Beauty 恆時輕透保濕蜜粉餅 HK$550

追求自然效果的話，不妨選用新手亦能輕鬆使用的粉餅！這款多用途蜜粉餅，除了可以修容，更可以作為定妝之用，配方粉未含90%天然成份、透明質酸及青檸果皮萃取， 能夠打造全日輕透、絲滑不卡粉的妝容。

修容陰影推薦2026｜ YSL Beauty 恆時輕透保濕蜜粉餅 HK$550（品牌提供）

修容陰影推薦2026｜ Sephora Collection Contour Stick HK$170

來自Sephora 自家品牌的Sephora Collection，價格親民，更收獲不少好評。這款修容筆輕鬆好掌握，能夠自主進行暈染使用，無論用於顴骨下方、鼻子的兩側和尖端、太陽穴以及下巴線都可以。

修容陰影推薦2026｜ Sephora Collection Contour Stick HK$170（ Sephora）

修容陰影推薦2026｜ Charlotte Tilbury HOLLYWOOD CONTOUR WANDS 修容筆 HK$330

Charlotte Tilbury 作為不少荷里活明星追捧的品牌，當中的色調與產品質地能夠讓大家輕鬆掌握並化出巨星般的妝容。這款液體修容搭配易鎖海綿頭， LIGHT-BLUR HYDRA 技術配合持久的PRO-GRIP 技術，能夠輕鬆塗抹，打造立體輪廓。

修容陰影推薦2026｜ Charlotte Tilbury HOLLYWOOD CONTOUR WANDS 修容筆 HK$330（Charlotte Tilbury）

修容陰影推薦2026｜RMK 光影修容盤 HK$425

偏好自然妝效的話，以自然妝效為主的日系品牌相信能夠合你心意。RMK這款集胭脂、光影、修容於一身的Face Palette，能夠模仿臉部原生的骨骼，襯托原肌膚。雖然粉末當中含有亮澤成份，不過並不會因此產生混濁感，反而為皮膚增添透亮光感。

修容陰影推薦2026｜RMK 光影修容盤 HK$425（品牌提供）

修容陰影推薦2026｜FENTY BEAUTY 百變柔霧修容塑顏棒 7.1g HK$258

由Rihanna所創立的自家品牌，自成立以來一直深受歡迎。這款塑顏棒多達10種色調，只需用手指預熱過後，無論是輕印於面上或掃勻都可以，輕鬆打造立體輪廓。

修容陰影推薦2026｜FENTY BEAUTY 百變柔霧修容塑顏棒 7.1g HK$258（FENTY BEAUTY）

修容陰影推薦2026｜RARE BEAUTY Soft Pinch Liquid Contour 14.88mL HK$250

由美國人氣歌手Selena Gomez所創立的美妝品牌，液態腮紅一推出即引起極大討論度。這款外形簡約，源用輕薄的液體配方的Liquid Contour，好推而不容易弄花底妝，更可以輕鬆疊加劑量。

修容陰影推薦2026｜RARE BEAUTY Soft Pinch Liquid Contour 14.88mL HK$250（RARE BEAUTY）

修容陰影推薦2026｜BOBBI BROWN BRONZING POWDER 全新自然柔霧古銅粉餅 9g HK$495

追求霧面效果的妝效，BOBBI BROWN這款全新自然柔霧古銅粉餅，以肌膚膚色為靈感，上臉後不單可以修容，霧面質地仿如為肌膚上了一層濾鏡，能夠呈現出自然平衡的立體感。

修容陰影推薦2026｜BOBBI BROWN BRONZING POWDER 全新自然柔霧古銅粉餅 9g HK$495（BOBBI BROWN）

修容陰影推薦2026｜KATE 立體小顏修容餅 HK$102

化妝入門必備的KATE，可以說是小資女、學生黨的福音！這款修容餅提供三款色號，一盒齊集珠光光影粉與修容色，低飽和度色調專為亞洲人膚色而設，加上內附的專用修容刷，能夠一次滿足提亮、提升透明感及提升血色感的妝效需求。

修容陰影推薦2026｜KATE 立體小顏修容餅 HK$102（KATE）

修容陰影推薦2026｜M.A.C 聚光塑影立體修容盤 7g HK$355

生活當中少不免拍攝留念，修容、打底絕對不能輕視，M.A.C 這盒聚光塑影立體修容盤，一盒結合兩大品牌皇牌：光影生薑高光 Double Gleam 香檳金色與修容 Omega自然灰棕色，輕易擁有立體翹鼻以及精緻小顏。