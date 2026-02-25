卸妝推薦2026｜18大卸妝好物推薦：卸妝水/油/膏/啫喱岩咩膚質？

【卸妝推薦2026/卸妝產品推薦2026】作為護膚的第一步，卸妝潔面絕對要做好，比起護膚產品，洗走臉上的污垢，不讓殘留的化妝品或護膚品堵塞毛孔，才能讓後續產品進入、讓毛孔呼吸，打造原生美肌。市面上的卸妝產品如數繁星，由卸妝水、卸妝油、卸妝乳、卸妝啫喱、卸妝膏到卸妝紙巾都有，如果想入手好用的卸妝產品，除了參考實用好評外，應該如何選購呢？



如何挑選卸妝產品？

俗語話「甲之蜜糖，乙之砒霜」，同一款產品亦可能有截然不同的感受與效果，其實大家在入手產品之前，亦可以從季節、膚質、日常習慣以及個人喜好作比較，以免入手未如理想或地雷產品！

如何挑選卸妝產品？卸妝水/油/膏/啫喱適合咩膚質？（freepik）

挑選卸妝產品｜1. 季節

天氣大致可以分為潮濕悶焗的春夏季，以及乾爽寒冷的秋冬季，除了服飾要適時更換，護膚品亦可以春夏季使用乾爽類別的，秋冬季則用上滋潤類型的。

挑選卸妝產品｜2. 膚質

卸妝產品的質地亦有厚薄之用，用法上亦有直接使用以及另需加以按摩的。如果是乾淨肌，使用較厚身的卸妝油、卸妝膏或卸妝乳亦無妨。如果是油肌的話，建議選用較輕薄的卸妝啫喱、卸妝乳或卸妝水，以免堵塞毛孔。

挑選卸妝產品｜3. 日常習慣

除了卸妝產品的質地，其潔淨能力亦是重要考慮。如果是日常防曬或淡妝，卸妝乳或卸妝水已經能夠應付。若臉上使用防水彩妝或濃妝時，相對較強力的卸妝油、卸妝膏則是較好的選擇。預算足夠的話，亦可以根據妝容而選用不同的卸妝產品，例如以眼唇卸妝液重點卸妝，再以卸妝水清潔。

挑選卸妝產品｜4. 個人喜好

每個人對卸妝產品的用後感與加分項各有不同，也許是香味、起泡能力、入眼後有否不適感等，大家可以多參閱產品說明再入手。

卸妝推薦2026｜shu uemura植村秀 brightOil清酒光護潔顏油 450mL HK$645

如果有使用過shu uemura的潔顏油，應該對品牌家族五款不同潔顏油並不陌生，每款顏色均對應不同功效，近期家族再添一員！今次的潔顏油是以清酒發酵萃取，質地更輕盈透薄，更是首次同時具備潔淨與保護肌膚屏障功能二合一，能夠即時提升肌膚韌性、防護力與光澤度，無論是受損暗啞肌、醫美療程後或乾敏肌亦能使用。

卸妝推薦2026｜shu uemura植村秀 brightOil清酒光護潔顏油 450mL HK$645（品牌提供）

卸妝推薦2026｜EXCEL 精華油卸妝露 195mL

有種睫毛的女生，如果想要一款能夠輕鬆卸淨妝容，又不傷睫毛的卸妝產品，擁有明確卸妝能力又不會過份磨擦肌膚的卸妝凝膠就會是個不錯選擇！EXCEL這款融合佛手柑與尤加利精油香氣的卸妝露，輕盈質地，不會對肌膚造成負擔，用後亦無需再做二次清潔，絲滑融化妝容。

卸妝推薦2026｜EXCEL 精華油卸妝露 195mL（EXCEL.TW）

卸妝推薦2026｜ SHIMBI METHOD 舒敏修護三層卸妝油 150mL HK$149

專注專業級成分美容產品的日本品牌SHIMBI METHOD，這款卸妝油十分適合乾敏、油性或暗瘡肌女生使用，當中結合50%卸妝油及50%美容精華，卸妝同時能夠抗炎殺菌，更能讓肌膚維持水潤度！

卸妝推薦2026｜ SHIMBI METHOD 舒敏修護三層卸妝油 150mL HK$149（SHIMBI METHOD官網）

卸妝推薦2026｜RMK Serum Cleansing Oil 精華卸妝油 175mL HK$280

不少女生對卸妝油心生敬畏，擔心質地過於厚潤，乳化過程一不注意就會有殘留物，反而讓皮膚增加負擔。RMK這款全新精華卸妝油，採用獨家潔淨與7 種美容保濕複合成分配方，無需揉搓或加水進行乳化過程即可快速卸除妝容，能夠讓皮膚感受無乾燥感的卸妝時光。

卸妝推薦2026｜RMK Serum Cleansing Oil 精華卸妝油 175mL HK$280（品牌提供）

卸妝推薦2026｜Skin Need PURIFIER 1:3 保濕清爽雙重卸妝液 150mL HK$298

本土純素護膚品牌SKIN NEED所打造的卸妝液，敏感肌或問題肌膚亦能放心使用。這款蘊含雙層植物粹取成份，能夠溫和而高效地帶走彩妝、污垢，就連眼部和面部的彩妝亦能輕易清潔，讓皮膚零負擔。

卸妝推薦2026｜Skin Need PURIFIER 1:3 保濕清爽雙重卸妝液 150mL HK$298（Skin Need官網）

卸妝推薦2026｜Malin+Goetz facial cleansing oil 葡萄籽卸妝潔膚油 120mL HK$390

這款結合多款植物材質，例如葡萄籽油、鱷梨油、薰衣草油、桉樹油和橄欖油 ，不單可以洗淨臉頰，更能滋養肌膚，那怕是對乾性與敏感性肌膚亦不會造成負擔。

卸妝推薦2026｜Malin+Goetz facial cleansing oil 葡萄籽卸妝潔膚油 120mL HK$390（Malin+Goetz 官網）

卸妝推薦2026｜ Bifesta 深層卸妝潔膚水 400mL

想要清爽的卸妝產品，卸妝水會是個不錯之選！ Bifesta的深層卸妝系列，具備多種不同功能，這款深層卸妝潔膚水結合Micellar 深層卸淨技術、肌膚保護成分Pullulan與低摩擦配方，一支齊備卸妝、潔膚、化妝水三大功能，能夠卸妝同時為肌膚提供深層保濕。

卸妝推薦2026｜ Bifesta 深層卸妝潔膚水 400mL（Bifesta 官網）

卸妝推薦2026｜AP BEAUTY 全效抗氧潔顏油 220mL HK$450

不少人對於卸妝油都心存疑慮，這款結合專利成分與醫美級技術的全效抗氧潔顏油，集卸妝、深層潔膚與抗氧化於一身，創新超微乳化粒子科技及專利A.O. Oil Complex成份，能夠徹底卸除妝容與雜質，同時促進細胞再生、抗氧化！

卸妝推薦2026｜AP BEAUTY 全效抗氧潔顏油 220mL HK$450（AP BEAUTY官網）

卸妝推薦2026｜XOVĒ保濕柔亮卸妝水 250mL HK$432

如果擔心黏膩感的話，使用輕盈、無負擔感的卸妝水就最好不過。XOVĒ這款溫和配方的卸妝水，富含日本溫泉水及高達95%美容成分，十分適合敏感肌使用，能夠深入毛孔，溫和地卸除彩妝同時舒緩、淨化肌膚，不會令皮膚帶來任何刺激或負擔。

卸妝推薦2026｜XOVĒ保濕柔亮卸妝水 250mL HK$432（品牌提供）

卸妝推薦2026｜Chantecaille 五月玫瑰卸妝液 Rose Makeup Remover 75mL HK$420

玫瑰一向具有「護膚皇后」的美稱，Cantecaille 更採用養護功效更強效的五月玫瑰為主要成份。這款全新的五月玫瑰卸妝液，溫和而高效，除了蘊含有瑰麗珍罕的五月玫瑰，更結合金盞花等多種花妍草本成分，能夠有效去除化妝品及污垢，同時重煥肌底，滋養並修復肌膚。

卸妝推薦2026｜Chantecaille 五月玫瑰卸妝液 Rose Makeup Remover 75mL HK$420（品牌提供）

卸妝推薦2026｜Prada Beauty 超能再生洗卸精萃​ Augmented Skin The Cleanser 125mL HK$850

想要節省潔膚步驟，不妨選擇清潔、卸妝二合一的產品。Prada Beauty這款超能再生洗卸精萃​，配方當中蘊含氨基酸、甘油與Smart Technology™ 專利科技，柔軟的乳霜質地遇水後轉化成有彈力的泡沫，能夠深入毛孔並呵護肌膚，能夠打造更水潤與光彩的肌膚。

卸妝推薦2026｜Prada Beauty 超能再生洗卸精萃​ Augmented Skin The Cleanser 125mL HK$850（Prada官網）

卸妝推薦2026｜fresh大豆卸妝潔面乳 150mL HK$345

由1999年面世的大豆卸妝潔面乳，能夠去除日常污垢和化妝品，同時深層清潔毛孔，潔面後亦能夠保持肌膚的天然 pH 值，適合不同年齡、性別、膚色和肌膚類型使用。

卸妝推薦2026｜fresh大豆卸妝潔面乳 150mL HK$345（fresh）

卸妝推薦2026｜RMK W Treatment Cleansing Balm極萃修護卸妝膏 100g HK$280

不少女生都會避免入手卸妝膏，擔心過於厚重的質地讓皮膚吃不消。這款來自「RMK W Treatment Oil」系列的卸妝膏，以高效雙重保濕的雙精華，配合液狀油融合於固體蠟的配方，能夠提供速效融化、卸妝的功能，輕鬆卸除妝容，同時清潔肌膚污垢，亦不會對皮膚造成負擔感。

卸妝推薦2026｜RMK W Treatment Cleansing Balm極萃修護卸妝膏 100g HK$280（RMK）

卸妝推薦2026｜BOBBI BROWN 紓緩卸妝潔面油 200mL HK$505

BOBBI BROWN潔面油作為多年人氣卸妝產品之一，近期亦改良配方，將更多親膚成分：白芒花籽油、瓊崖海棠油和山茶花油等注入其中，加上獨特水感輕盈質地，秒速溶解以及乳化，讓皮膚能夠立即回復潔淨、柔軟，為日常護膚增添奢華度。

卸妝推薦2026｜BOBBI BROWN 紓緩卸妝潔面油 200mL HK$505（BOBBI BROWN）

卸妝推薦2026｜ALBION 雅思臻鉑恆亮再生卸妝啫喱油 150g HK$500

來自EXCIA臻鉑恆亮再生系列的卸妝啫喱油，一觸即溶的油性啫喱基底配方，當中以細緻的微囊包裹日本漢方草本精華成分，能夠溫和地深入毛孔，去除導致肌膚老化的物質，同時帶走污垢，從內部深層淨化肌膚，用後肌膚煥然一新，實現淨緻無瑕肌。

卸妝推薦2026｜ALBION 雅思臻鉑恆亮再生卸妝啫喱油 150g HK$500（ALBION）

卸妝推薦2026｜shu uemura植村秀 ultime8 琥珀山茶花養膚潔顏油 450mL HK$935

被譽為「亞洲最受歡迎的潔膚產品」，這款琥珀山茶花養膚潔顏油，集結了日本十年科研成果，94% 護膚成分的配方，加上山茶花等8種植物精萃，能夠護膚同時潔面一步到位，持續使用更能養護出柔滑細緻肌！

卸妝推薦2026｜shu uemura植村秀 ultime8 琥珀山茶花養膚潔顏油 450mL HK$935（shu uemura）

卸妝推薦2026｜DRUNK ELEPHANT Mello Marula™ Cream Cleanser 醉象瑪魯拉保濕洗卸潔顏乳 150mL HK$300

這款來自DRUNK ELEPHANT最新的卸妝產品，低泡沫配方能夠減低對皮膚的刺激，集潔面與卸妝功能於一身，就連防水彩妝亦能輕鬆去除！

卸妝推薦2026｜DRUNK ELEPHANT Mello Marula™ Cream Cleanser 醉象瑪魯拉保濕洗卸潔顏乳 150mL HK$300（DRUNK ELEPHANT）

卸妝推薦2026｜ATORREGE AD+ (0) 深層淨膚啫喱 250g HK$440

敏感肌或問題肌應該對日本醫學護膚品牌ATORREGE AD+並不陌生，品牌專門以無刺激、特溫和配方而製。這款連續四年榮獲日本@cosme卸妝類別排名榜首的淨膚啫喱，以高濃度天然植物潔淨與保濕成分而成，能夠無需摩擦，只需10秒即可以溶解彩妝、防曬、面油以及污染物，用後不繃緊，更可以解決毛孔粗大問題、增強肌膚透明感。