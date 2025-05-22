LE SSERAFIM金采源5習慣養出時刻精緻狀態：隨身攜帶這些護膚好物

【LE SSERAFIM金采源｜護膚方法】韓國人氣女團LE SSERAFIM隊長KIM CHAEWON金采源，最新公開演繹ANTEPRIMA 2025 春夏 WIREBAG「Summer Dream in Color」企劃﹐在廣告照中展現迷人魅力與現代感，體現出毫不費力的優雅氣質。

在過去的舞台表演中，金采源就曾身穿薄荷色連身裙，精彩漂亮的演出，同時讓人聯想到醃蘿蔔，被粉絲取名為醃蘿蔔妖精。而她精靈般的甜美外貌和療癒的嗓音，獲得無數粉絲的喜愛。而金采源的無時無刻散發的迷人魅力，全賴她生活中的5個時刻保持精緻的小習慣。



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韓國人氣女團LE SSERAFIM隊長KIM CHAEWON金采源，最新公開演繹ANTEPRIMA 2025 春夏 WIREBAG「Summer Dream in Color」（品牌提供）

韓國人氣女團LE SSERAFIM隊長KIM CHAEWON金采源，最新公開演繹ANTEPRIMA 2025 春夏 WIREBAG「Summer Dream in Color」（品牌提供）

LE SSERAFIM金采源｜保持時刻精緻的小習慣1. 徹底清潔臉部

由於工作需要，金采源經常需要化妝，尤其是舞台妝通常都較複雜，又多較難卸除的閃片和眼妝。所以金采源曾在訪問中分享自己每日都徹底清潔臉部，將一整天臉上的彩妝和髒污徹底清潔，以養成光滑細緻的健康肌膚。

LE SSERAFIM金采源｜保持時刻精緻的小習慣1. 拍攝後徹底清潔臉部（IG@_chaechae_1）

LE SSERAFIM金采源｜保持時刻精緻的小習慣2. 注重保濕

金采源曾分享自己是乾性膚質，所以她很重視肌膚保濕，在睡前和起床時都會為肌膚補充水分，所以很喜歡以乳霜來鎖住水分。此外，經常需要上鏡拍攝的她，為了讓妝容更服貼，在需要拍攝的前一天，她會敷面膜來讓肌膚保持水潤。

LE SSERAFIM金采源｜保持時刻精緻的小習慣3. 氣墊粉底和蜜粉

需要隨時保持最佳狀態的偶像，金采源曾分享每時每刻表現出好膚質的方法，是高遮瑕度氣墊粉底和蜜粉，氣墊粉底可讓她擁有自然妝容加上高遮瑕度，是她時刻保持精緻的秘密。最後會利用蜜粉定妝，讓妝容更持久，上鏡時也更自然無瑕。

LE SSERAFIM金采源｜保持時刻精緻的小習慣3. 手袋必備氣墊粉底和蜜粉（IG@_chaechae_1）

LE SSERAFIM金采源｜保持時刻精緻的小習慣4. 護手霜和護唇油

除了化妝品，護膚品也是金采源時刻保持精緻的好幫手，她會隨身攜帶護手霜和護唇油，可讓手感覺到雙手和唇部乾燥時快速補充水分，也能避免出現手紋、唇紋和乾燥脫皮的情況。

LE SSERAFIM金采源｜保持時刻精緻的小習慣5. 運動（IG@_chaechae_1）

LE SSERAFIM金采源｜保持時刻精緻的小習慣5. 運動

LE SSERAFIM自全員都擁有完美肌肉線條，在《HOT》MV中團員們更是展現川字肌和完美身段，讓人羨慕！金采源金竹為了維持身材，她在家中會進行不同的鍛鍊，包括平板支撐、波比跳、坐姿捲腹、側身捲腹等，以保持緊緻身材。