如何畫出澎潤蘋果肌？化妝師分享高光打亮秘訣：3個快速正確畫法

法式妝容與日韓系妝容不同，不用完美無瑕，亦能隨時隨地散發著自然慵懶的魅力。法式妝容的小秘密就在底妝之上，她們不會塗上厚厚的粉底﹐也不強求完全遮蓋小雀斑或黑眼圈等瑕疵，但臉上永遠有自然健康的光澤。這次《01女生》邀請到專業化妝師Vivienne，與大家拆解高光（highlighter）的正確用法，以及分享一些小貼士。



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出產品的色號、易買程度、持妝程度、顯色程度、滿意程度和價錢，幫助大家在入手前了解更多，密切留意《01女生》！

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化妝師Vivienne高光常見錯誤用法（Freepik）

高光常見錯誤用法

高光和修容，是精緻妝容的關鍵，正確地為臉部進行打亮可修飾臉型及改善輪廓立體度。但錯誤使用高光產品，很容易弄巧成拙，化妝師Vivienne就分享了4個常見的情況，大家可以留意一下！

高光錯誤用法1. 使用高光的位置錯誤

近年流行水光肌妝效，有些人過度追求水潤效果，會過度使用高光。但需要考慮到香港天氣較潮濕，臉部較容易出油，如果將高光位置使用在額頭、鼻梁上，需要控制使用範圍和用量，使用不當很容易顯得油光滿臉。

高光錯誤用法2. 使用與膚色不匹配的高光產品

高光顏色選擇應該考慮自己膚色的色調冷暖，選擇的高光顏色與膚色不協調，可能使膚色看起來不均勻或突兀。

高光錯誤用法3. 沒有根據臉部比例 盲目跟風使用高光

高光的使用，視覺上強調了該部位的存在感，所以需要根據自己臉部比例調整高光的使用，才可以達至靠光影改善臉部比例的效果。例如眼距較開的人，盲目跟風在眼頭加上誇張高光，視覺上眼距就會顯得更寬。

高光錯誤用法4. 塗抹不均勻

高光塗抹不均勻，會造成明顯的界線，使妝容看起來不平滑又顯髒。

Vivienne就根據上最常見的高光粉餅、高光液狀和高光棒，分享如何選擇合適自己的高光產品（Freepik）

如何選擇合適自己的高光產品

市面上的高光產品種類非常多，光是品牌、質地、顏色等，就讓人目不暇給。Vivienne就根據市面上最常見的高光粉餅、高光液狀和高光棒，這3種常見高光產品分別的好處、適合的膚質以及駕馭難易程度進行分析，讓女生們在入手時可作參考。

高光粉餅

好處：

-控油性好，適合油性肌膚，能有效控油並保持妝容持久。

-易於上妝，使用刷子輕鬆上妝，容易調整層次。

適合膚質：油性肌膚或混合性肌膚。

駕馭難易程度：相對容易，適合初學者。使用刷子上妝，容易調整層次。



高光液狀

好處：

-光澤自然，適合日常妝容。

-易於暈染，容易與其他產品混合，亦可以用手指暈染，打造無縫妝效。

適合膚質：乾性或中性肌膚，能提供額外的水分和光澤。

駕馭難易程度：中等難度，需要一些技巧來暈染，但對於喜歡自然妝感的女生非常合適。



高光棒（膏狀）

好處：

-使用方便，直接塗抹，適合快速上妝，便於攜帶。

-顏色更為飽和，能提供強烈的高光效果。

適合膚質：所有膚質，特別是乾性肌膚，因為有時候含有保濕成分。

駕馭難易程度：相對簡單，適合快速妝容，但需要注意塗抹均勻，對於初學者可能稍微挑戰。



化妝師Vivienne就以蘋果肌提亮為例，分享3個快速找出高光正確位置方法（Freepik）

快速找出高光正確位置方法

除了要選擇合適自己的產品外，依據臉形和五官找出正確掃上高光產品的位置，也是非常重要！Vivienne就以蘋果肌提亮為例，分享了3個可快速畫出澎潤的蘋果肌的方法。

1. 微笑法

微笑時，蘋果肌會自然突出。將高光產品塗抹在最突出的位置上，一般來說是頰骨的中央。

2. 指尖測試

用手指輕輕觸摸面頰，感受頰骨的高度，將高光塗抹在觸碰到的地方。

3. 光源指引

找到臉部的光源方向，高光應該放在光線最能照射到的區域上，通常是在頰骨上方。