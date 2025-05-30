唇妝新品開箱｜夏日唇色大集合：Dior可愛吊飾、Prada打造水光唇

唇妝新品開箱｜唇膏是女生們不可缺之物，除了為雙唇保持魅力，也是代表精緻的收藏品。今個春夏，各大品牌都帶來全新的色調，《01女生》整理各款唇妝新品，不知大家對哪款的包裝和色調最有興趣。



唇妝新品開箱 (01女生)

唇妝新品開箱｜1. Valentino Beauty Puffer Gloss高訂豐盈修護唇蜜 HK$680

質感滋潤飽滿，添加專利配方，有助打造豐唇效果，持久保持鏡面般亮澤。唇蜜色調自然而透亮，而且蘊含透明質酸、神經醯胺及維生素E衍生物，能夠鎖住唇部水分，減少唇部乾燥、並保持嫩滑觸感。

唇妝新品開箱｜1. Valentino Beauty Puffer Gloss高訂豐盈修護唇蜜 (01女生)

唇妝新品開箱｜2. Dior Beauty 誘惑煥彩潤唇蜜 HK$350

不少化妝品都變成可愛的手袋吊飾，Dior也不例外，這次增添潤唇蜜款，掛有Dior標誌吊飾，而且能與其他匙扣置於手袋上，非常方便。唇蜜質感如奶油般豐盈，傾注胜肽和神經酼胺，在護膚的同時，散發自然亮澤的光采。

唇妝新品開箱｜2. Dior Beauty 誘惑煥彩潤唇蜜 (01女生)

唇妝新品開箱｜3. Givenchy Beauty 華麗盈亮修護精華唇膏 HK$345

個人喜歡Givenchy唇膏的潤澤質感，很容易便能塗勻雙唇，這款亦注入透明質酸，加上多重營養成分如維他命C組合及5種不同油分，帶來不俗的護唇效果。唇膏色澤明亮，帶有清透的感覺，可在日常使用。

唇妝新品開箱｜3. Givenchy Beauty 華麗盈亮修護精華唇膏 (01女生)

唇妝新品開箱｜4. Prada Beauty Light Glowing Lipcolor 原生光感唇膏 HK$380

特別著重於唇色的亮澤度，採用Micro-Pixel Pearls珠光微粒，能夠精準折射光線，打造水光妝效，同時改善原生粉嫩唇色，散發自然的滋潤光澤。結合益生菌萃取物和熱情果籽油，可以撫平唇紋，讓雙唇保持舒適水潤。

唇妝新品開箱｜4. Prada Beauty Light Glowing Lipcolor 原生光感唇膏 (01女生)

唇妝新品開箱｜5. Lunasol Bare Color Balm 透亮裸色唇膏 HK$300

以透明度為主，透過清透光澤配方，提升唇部光澤，同時保持滋潤感，並嚴選高透明度和光澤感的油分，以締造晶瑩剔透的妝效。唇膏一觸即溶，能夠淡化唇紋，改善乾燥和粗糙問題，時刻保持滋潤感覺。

唇妝新品開箱｜5. Lunasol Bare Color Balm 透亮裸色唇膏 (01女生)

唇妝新品開箱｜6. Fenty Beauty 星塵炸彈3D晶鑽唇油 HK$238

精選護唇成分，包括乳木果油、維他命E及百香果油，能夠達致潤澤保濕，而透明質酸填充球亦可軟化死皮角質並撫平唇紋。唇油質感呈輕盈柔軟的凝膠油感，塗抹時順暢而不黏笠，加上升級的扁平形刷頭設計，打造簡單流暢的唇妝。