物理性防曬有甚麼好處？8大好用推薦：SUNPLAY、ANESSA、Cetaphil

物理防曬好處｜物理性防曬是什麼？與化學防曬相比有甚麼好處？炎炎夏日，正是紫外線特別高的時期，要避免肌膚曬黑和受到傷害﹐一定要做好保護！在選購防曬產品時，除了要留意防曬系數和質地外，還要因應膚況挑選物理防曬或化學防曬。近幾年大受女生們歡迎的物理防曬產品有甚麼優點呢？又有哪些產品值得入手呢？



夏日要做足防曬（《大力女都奉順》劇照）

物理性防曬原理：

物理防曬是一種透過反射或散射紫外線，來保護皮膚免受陽光傷害的防曬方法。物理防曬產品一般內含的二氧化鈦和氧化鋅粉末，可在皮膚表面形成一層屏障，把UVA、UVB等紫外線反射或折射，可降低紫外線對肌膚的傷害。

物理防曬產品好處1. 溫和不易刺激，不易產生過敏

物理防曬產品內含的二氧化鈦和氧化鋅粉末，相對穩定﹐且不易被皮膚吸收，對肌膚溫和不易刺激。適合所有膚質，包括敏感肌使用。

物理防曬產品好處2. 對環境友善

物理防曬成分通常對海洋環境較為友好，一般不含對珊瑚礁有害的化學物質，適合海上活動時使用。

物理防曬產品好處3. 持久防護

由於化學防曬產品成分不易被皮膚吸收，因此防護的持久度較高，補擦次數可大大減少。

物理防曬產品推薦

物理防曬產品推薦1. SUNPLAY ECO-SAFE LOTION 海洋友善物理防曬乳液SPF50+/PA++++ 35g HK$105.9

SUNPLAY的海洋友善物理防曬乳液，採用符合美國EWG標準的海洋友善成分，剔除9大危害珊瑚成分，無懼污染海洋。產品選用親水防曬技術，方便流汗時或濕身補搽，在烈日活動下也毫無負擔質感。防曬乳霜更蘊含「Smooth Protect 柔力禦強」防曬技術，極微細防曬粒子無縫覆蓋肌膚和50%天然植萃護膚精華，預防光老化引起的乾燥及細紋，提供８小時保濕。

物理防曬產品推薦1. SUNPLAY ECO-SAFE LOTION 海洋友善物理防曬乳液SPF50+/PA++++ 35g HK$105.9（品牌提供）

物理防曬產品推薦2. ANESSA 純物理補濕UV乳霜 SPF35 PA+++ 90g HK$198

ANESSA的純物理補濕UV乳採用物理防曬活性成分Zinc Oxide和Titanium Dioxide，不添加紫外線吸收劑，以折射光線的原理為皮膚阻隔紫外線，成分不容易被皮膚吸收，擁有高安全性及穩定性。防曬乳霜更蘊含「Smooth Protect 柔力禦強」防曬技術，極微細防曬粒子無縫覆蓋肌膚，和50%天然植萃護膚精華，預防光老化引起的乾燥及細紋，８小時保濕！

物理防曬產品推薦2. ANESSA 純物理補濕UV乳霜 SPF35 PA+++ 90g HK$198（品牌提供）

物理防曬產品推薦3. Cetaphil舒特膚 每日物理防曬底霜SPF50 50g HK$240

Cetaphil所推出的每日物理防曬底霜，採用尖端的微粉化氧化鋅技術將防曬基礎調製成100％物理礦物，提供溫和且高廣譜SPF 50防禦，有效阻隔UVA和UVB紫外線，並持續提供保濕舒緩和強化肌膚屏障。防曬底霜同時具長達120分鐘防水效能，可當作妝前底霜使用，亦可與化妝品一併使用不會出現泛白或起屑，適合日常單獨使用。

物理防曬產品推薦3. Cetaphil舒特膚 每日物理防曬底霜SPF50 50g HK$240 （品牌提供）

物理防曬產品推薦4. 肌研 水潤物理防曬保濕霜SPF50+ PA++++ 50g HK$179

肌研的水潤物理防曬保濕霜採用多效修護配方，擁有極水潤透薄且毫不黏笠的舒爽質感，以純物理防曬配方，不傷肌膚、不塞毛孔以及不致黑頭，同時帶有高度防曬系數SPF50+ PA++++，為肌膚提供全方位保護。此外防曬霜蘊含明星美白成份Niacinamide（煙醯胺），有效抑制黑色素生成和減少黑色素沉澱為肌膚提亮淡斑，亦結合了品牌皇牌透明質酸及Ceramide（神經酰胺），為肌膚注入高效鎖水，時刻水潤。

物理防曬產品推薦4. 肌研 水潤物理防曬保濕霜SPF50+ PA++++ 50g HK$179（品牌提供）

物理防曬產品推薦5. Ms Chu 成人有機物理防曬霜SPF50+ 50ml HK$290

Ms Chu的這款有機物理防曬，是100%天然成分，對肌膚溫和，同時對海洋友善。防曬霜提供廣譜UVA/UVB保護，防止有害紫外線對肌膚造成傷害。此外可防水及滋潤肌膚同時不油笠﹐適合在運動和海灘前使用。

物理防曬產品推薦5. Ms Chu 成人有機物理防曬霜SPF50+ 50ml HK$290（Ms Chu）

物理防曬產品推薦6. Babo Botanicals 非納米透明礦物防曬乳 SPF50 89ml HK$155

Babo Botanicals所推出的非納米透明礦物防曬乳，配方溫和，無香料的防曬乳適合超敏感肌膚。產品提供80分鐘防水、防汗，保護肌膚免受UVA及UVB侵害。防曬乳質地輕盈、不油膩，及採用富含金盞花、乳木果油和有機可可脂油的低敏配方，有效舒緩和滋潤肌膚。

物理防曬產品推薦6. Babo Botanicals 非納米透明礦物防曬乳 SPF50 89ml HK$155（Babo Botanicals）

物理防曬產品推薦7. Eucerin 低敏輕盈礦物防曬乳液 SPF50 118ml HK$198

Eucerin的低敏輕盈礦物防曬乳液，可為敏感肌膚提供礦物防曬防護，長達80分鐘的防水和防汗，適合戶外或水上活動時使用。這款防曬乳液具有氧化鋅保護，有助於吸收、反射和散射 UVA/UVB 射線免受皮膚傷害，適合日常用於臉部和身體。

物理防曬產品推薦7. Eucerin 低敏輕盈礦物防曬乳液 SPF50 118ml HK$198（Eucerin）

物理防曬產品推薦8. Benton Skin Fit 礦物質防曬霜 SPF 50/PA++++ 50ml HK$118.6

Benton的礦物質防曬霜，採用隔離紫外線礦物質提取物，溫和呵護嬌嫩肌膚，抵御各種外界紫外線傷害。同時蘊含金縷梅和皮膚保濕成分，為肌膚補充水分和營養。