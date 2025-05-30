「韓國最美整型範本」高允貞4方法保持優美體態：成功減去10Kg

【《機智住院醫生生活》｜高允貞｜瘦身方法】被譽為「韓國最美整型範本」高允貞，近日主演的《機智住院醫生生活》大獲好評，人氣不斷上升！去年更憑《Moving超異能族》奪得青龍系列大獎的「最佳女新人」，是一位很出色又高顏值的演員。但其實高允貞的體重曾高達60Kg，需要進行身材管理，幸好找到合適自己又健康的方式，成功減去10Kg，保持纖瘦身型。



高允貞近日主演的《機智住院醫生生活》大獲好評（IG@goyounjung）

高允貞保持優美體態方法1. 普拉提（IG@goyounjung）

高允貞保持優美體態方法1. 普拉提

透過運動瘦身是容易減去多餘脂肪，又能改善體態。高允貞較喜歡幫助身體塑型的運動，像是備受很多韓國女星歡迎的普拉提，能為她增強身體肌肉力量、提高柔韌性、協調力、改善姿態及促進全身健康，而且還可以幫她改善肩頸與脊椎的僵硬問題。

高允貞保持優美體態方法2. 芭蕾舞

高允貞在韓劇《Sweet Home》時，為符合角色需求就開始學習芭蕾舞，沒想到一試就喜歡上，而且呈現的效果比想像中好，就繼續練習了。高允貞曾分享指練習芭蕾舞，使她的體重從58kg減到46kg。而且芭蕾舞更注重柔軟度和肌肉力量的控制，在通過不斷練習能夠矯正不良姿勢，像是駝背、圓肩等從而塑造優美體態，對於她的演員工作也有正向幫助。

高允貞保持優美體態方法3. 規律飲食（IG@goyounjung）

高允貞保持優美體態方法3. 規律飲食

高允貞曾分享自己不會為了減肥而節食，選擇以均衡飲食和規律運動來維持體態。相比限制飲食，她會更注注重進食份量與食物類型，像是在拍攝期間，會減少外賣和高油鹽的食物，以及減少進食澱粉類。此外，高允貞日常中還會多喝水，可以加速新陳代謝，對於瘦身有很大益處！

高允貞保持優美體態方法4. 經常留意體態變化（IG@goyounjung）

高允貞保持優美體態方法4. 經常留意體態變化

高允貞原本是模特兒，對於身形的要求很高，她會經常觀察自己的體態變化，以便更有效地進行體態管理。在日常生活中會刻意保持腰背挺直和收腹，讓肌肉保持張力，降低脂肪堆積，讓自己在鏡頭前隨時都是最佳狀態。