防曬推薦2025｜編輯實試4款SPF50 +產品：Supergoop! 、SHISEIDO

踏入夏季，女生們最大的「敵人」可說是—紫外線，天朗氣晴居然舒適，但太陽帶來的紫外線，容易造成曬傷皮膚、出現斑點及皮膚老化。所以不論任何時候都需要做足防曬，《01女生》編輯部今個月實試4款SPF50 +的防曬產品，包括SHISEIDO、Supergoop!、Sisley及Elixir，找出今個夏日最適合自己的防曬產品。



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出產品類型、防曬程度、持久程度、黏膩程度和價錢，幫助大家在入手前了解更多，密切留意《01女生》！

01女生》編輯部今個月實試4款SPF50 +的防曬產品（許秀麗 攝）

高級編輯 張懿慧：上班族必備的防曬護膚好物

高級編輯 張懿慧：上班族必備的防曬護膚好物

防曬推薦1. Elixir 亮白淨斑妝前防曬底霜 35mL HK$255

對於每天趕著出門上班的女生來說，一支齊集護膚、防曬及持妝的防曬底霜，絕對是化妝袋中的救星。Elixir這款防曬底霜蘊含MitoRevitalizer延命草專利成分、m-傳明酸、維他命 B8 及膠原蛋白 GL等，有助激活新生膠原蛋白，預防及淡化色斑，同時為肌膚提供長達24小時的保濕效果。

夏季最怕防曬黏漉厚重，而這款防曬底霜質感如絲般柔滑，容易推開，清爽而不黏膩。塗抹後亦不會泛白，能與膚色自然融合，能讓底妝更持妝，避免浮粉的尷尬。

編輯 許秀麗：防曬力要夠！同時不影響底妝

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防曬推薦2. Supergoop! 透明無感妝前防曬霜 UNSEEN SUNSCREEN SPF 50 PA+++ 50ml HK$345

由於幾乎每日都會化妝，所以在挑選防曬產品時，除了注重防曬系數外，亦考慮它會否影響底妝。Supergoop!的防曬霜防曬系數達SPF 50 +++，同時提供UVA/UVB雙重防護，讓筆者非常放心使用，不怕夏日紫外線對肌膚造成傷害。

此外，防曬霜質地不僅是透氣輕盈，更是不厚重、黏膩感低以及是透明，不會影響底妝原來妝感。而且防曬霜是採用防水持妝配方，可有效提升肌膚的自然透亮度，還能讓後續底妝更貼服持久，是夏日必備防曬！

編輯 李樂瑤：防曬同時抗糖化 全面延緩光老化

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防曬推薦3. Sisley Paris SUNLEŸA Soins Solaires Anti-Age 活膚駐顔抗糖化防曬乳 HK$2,000

眾所周知防曬是為了抵禦紫外線，從而預防光老化。其實紫外線除了會令黑色素增生，更會加速皮膚糖化，糖化不單會降低膠原蛋白和彈性纖維的功能，導致皮膚失去彈性和緊緻度，令皺紋、鬆弛情況出現。

Sisley Paris 這款新推出的防曬乳，滋潤與保濕兼備，質地絲滑好推，抹上臉十分好吸收，更不會泛白或令皮膚感到緊繃。當中以獨家仿生學技術，配合紅藻萃取、生物糖膠溶液、腺苷等配方所形成的抗糖化G+ 複合物，打造兩層防UVA、UVB屏障，能夠達至雙重預防與修正作用，抗水、抗熱與抗汗之餘，一次過預防紫外線與皮膚糖化。

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防曬推薦4. SHISEIDO 全天候感肌抗禦防曬棒 SPF 50+ PA++++ 20g HK$295

平日喜愛戶外活動，不時都需勤塗防曬。除了面部，身體也要阻隔紫外光，這時都用固體的防曬棒，不僅便攜不易弄髒，而且質感都較清爽不黏笠。

Shiseido防曬棒體型輕巧，塗抹順暢舒適，而且具有不俗的防曬功效，日常逛街半天都會使用。採用專利水離子和熱力感應防曬技術加強防禦，結合專利技術抵禦外來污染和藍光，加上六成高效護膚成分配方，為肌膚在防曬同時長效保濕。