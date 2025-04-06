防曬粉掃頭該如何清潔？5大推薦可同時補妝：ANESSA、Supergoop

防曬粉推薦｜夏天為免曬傷或曬黑，除了出門前要塗防曬和外出時多利用物理防曬外，每隔幾小時補塗前防曬都很重要。但對於化了妝的女生來說，液體的防曬產品，不太適合作為用作補塗，這樣容易影響妝容。不過粉狀的防曬產品，就滿足了防曬和補妝需求。這次《01女生》就為大家集合了數款好用的防曬粉，在準備入手時可以參考一下。



高好評防曬推薦！$73不輸專櫃、ANESSA、ALLIE高效

防曬粉掃頭如何清潔？

防曬粉的好處相當多，大部分的設計都是一支都可以做到防曬同埋補妝，但防曬粉掃頭如同化妝工具一樣需定期清潔，它又該如何清潔呢？

部分防曬粉掃頭設計是可卸除式，大家就可與清潔化妝掃般，以化妝掃清潔液清洗。如果是日常快速清潔的話，可在紙巾噴上稀釋酒精或以化妝掃乾洗海綿，將防曬粉掃頭以打圈方式揉搓就可以使用了。

防曬粉還方便補妝（ ANESSA）

防曬粉推薦1. ANESSA 柔膚防曬蜜粉SPF50+ PA++++ HK$298

於社交平台上爆紅的ANESSA柔膚防曬蜜粉，一支集合５種功能，包括UV防護、美肌、控油、定妝及補妝，包裝輕便易攜，讓補防曬與補妝輕鬆不沾手。防曬蜜粉配有資生堂獨創高效柔膚防曬技術，以獨特的微細柔焦粉末及控油粉末，令防曬更輕薄均勻外，同時散射紫外線猶如自帶美肌濾鏡，即時隱沒毛孔、修飾泛紅位置，12小時控油持妝，絕無黏膩感。

防曬粉推薦1. ANESSA 柔膚防曬蜜粉SPF50+ PA++++ HK$298（品牌提供）

防曬粉推薦2. Supergoop (Re)setting 100% Mineral Powder 防曬粉 SPF 35 PA+++ HK$320

Supergoop的防曬粉，同樣很受歡迎，是100%礦物非納米定妝粉，不僅不會影響妝容，也有著定妝以及減少油光的功效，很適合日常外出時使用。這款防曬粉的掃毛柔軟，配上旋轉圈可控制粉末量，使用上更方便。

防曬粉推薦3. Colorescience 全效保護礦物防曬掃 SPF50

Colorescience的全效保護礦物防曬掃，以100%全天然礦物成分製成，有效抵禦UVA/UVB紫外線、抗藍光、抗紅外線氧化以及抵抗環境污染，而且是採用防水防汗配方，質感清爽不油膩。產品更是溫和無刺激性，適合所有肌膚使用。

防曬粉推薦3. Colorescience 全效保護礦物防曬掃 SPF50（IG@colorescience_hk）

防曬粉推薦4. Etvos 舞伶防曬礦物粉SPF50 PA++++

Etvos的舞伶防曬礦物粉，擁有SPF50 PA++++的UV防護力，不僅紫外線，還能隔絕藍光、長波UVA以及近紅外線帶來的傷害，反覆疊擦也不會影響妝容，同時毛孔也能輕鬆遮蓋，實現明亮透明的妝感。

防曬粉推薦5. Jane Iredale Powder-Me 天然防曬粉 SPF30 PA+++ HK$620

Jane Iredale的天然防曬粉，採用17%二氧化鈦、純天然古黏土及二氧化鈦配方，為肌膚提供高度防曬保護，同時有助鎮定、滋養和舒緩肌膚，發揮礦物護膚功效，適合所有肌膚使用。此外這款防曬粉配合柔軟的纖維掃頭，方便為肌膚每個部位掃上防曬粉。