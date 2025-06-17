潤色防曬產品可取代妝前底霜嗎？化妝師拆解迷思+6個挑選注意地方

妝前底霜、隔離霜、底妝類等等，都紛紛加入防曬系數，部分「愛偷懶」的女生，都會閃過一個念頭，這樣是否就不用塗防曬產品呢？其實不然，防曬產品依舊仍要塗足夠份量和定時補塗，才能為肌膚帶來防護。這次《01女生》邀請到專業化妝師Vivienne，與拆解防曬產品與妝前底霜能否互相取代？以及挑選帶有潤色效果的防曬產品時，要注意的地方。



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防曬產品與妝前底霜的正確上妝步驟（freepik）

防曬產品與妝前底霜

妝前底霜和防曬產品，都是需要在底妝前塗抹，但應該先塗哪一個呢？化妝師Vivienne就指在上底妝前，應該先塗抹防曬產品，再使用妝前底霜。她解釋提到防曬產品的主要功能是保護肌膚免受紫外線傷害，必須直接接觸肌膚才能發揮最佳效果。而妝前底霜主要用於平滑肌膚、縮小毛孔和延長妝容持久度，通常是為了讓妝容更服貼。

此外，防曬產品需要一些時間來吸收，先塗抹可以確保其效果最大化。如果先塗妝前底霜，可能會影響防曬產品的有效性，導致防曬效果減弱。所以正確的順序是：先防曬，再妝前底霜。

妝前底霜可取代防曬產品嗎？

現在有不少妝前底霜，都聲稱帶有防曬系數，吸引不少女生入手，希望能夠減少底妝前步驟和厚重度。Vivienne就提醒大家﹐帶有防曬系數的妝前底霜雖然能提供一定程度的防曬保護，但通常不建議完全取代專門的防曬產品。

因為妝前底霜的防曬系數（SPF）通常較低，可能無法提供足夠的防護，特別是在長時間外出或陽光強烈的情況下。如果要達到標示的防曬效果，需要使用足夠的產品量，如果只用妝前底霜難移達至有效的用量。而且專業防曬產品通常含有更針對性的成分，專為防曬而設計，效果更佳。

帶有潤色效果的防曬產品（freepik）

潤色效果防曬產品

假如反過來，帶有潤色效果的防曬產品，就可以在某些情況下取代妝前底霜。這類產品通常具有輕微的遮瑕效果，能均勻膚色，並提供防曬保護。潤色防曬產品通常比底霜的遮瑕效果弱，適合輕妝或自然妝容。

而且如果肌膚較乾燥，底霜可能提供更好的滋潤效果，而潤色防曬產品的保濕程度因品牌而異。底霜通常設計為妝容的基礎，可能在持妝效果上更佳，而潤色防曬產品則可能隨時間而略微褪色。

注重6點挑選潤色效果防曬產品（freepik）

注重6點挑選潤色效果防曬產品

在挑選帶有潤色效果的防曬產品方面，Vivienne分享了6個可以注意的地方：

1. SPF值：確保產品具有足夠的防曬指數，至少SPF 30或以上，以提供良好的防護。

2. 色調選擇：根據自己的膚色選擇合適的色調，通常可選擇自然、暖色或冷色調。

3. 質地：根據自己的膚質選擇質地，油性肌膚可選擇輕盈的乳液，而乾性肌膚則可考慮霜狀產品。

4. 成分：查看成分表，選擇不含刺激性成分的產品，如香料或酒精。亦可尋找蘊含保濕成分，如玻尿酸或甘油，也很重要。

5. 遮瑕效果：了解產品的遮瑕程度，選擇適合自己需求的產品，是否能均勻膚色。

6. 防水性：如果打算在戶外活動或游泳，選擇防水的產品會更合適。