婚展2025｜6月結婚節暨夏日婚紗展！可獲總值過四萬旅遊現金禮券

【婚展2025/籌備婚禮】結婚作為人生重要大事，當然不能輕易了事。想舉辦心目中最理想的夢幻婚禮，婚禮上每個項目一環緊扣一環，大小項目都同樣重要，籌備每樣項目都需要費時費心，要做足準備，收集最齊全的婚禮資訊的話，相信大型婚展能夠助你一臂！無論你是打算結婚的準新人或正在籌備婚禮的新人們，不妨參考以下的6月婚展攻略。



全港最大型婚紗展準備開鑼！ 第118屆香港結婚節暨夏日婚紗、美容化妝及秀身展將在6月6日登場，場內雲集數百攤位，不乏本地及海外婚禮專家，大家均能夠一次性獲得訂婚、婚紗照、婚禮籌備等婚嫁資訊，加上現場的限時優惠，絕對能夠滿載而歸。

第118屆香港結婚節暨夏日婚紗、美容化妝及秀身展將在6月6日登場！（fb＠iWedding Club新婚會 ）

6月婚展2025｜重點1. 入場即享驚喜獎賞

提到婚展當然少不免重重優惠獎賞，凡購票入場即獲「夏日戀人」福袋，禮品相當豐富，包括自由鳥 Birdie亞洲外遊數據卡(2日)、詩樂氏香港 Swashes HK消毒濕紙巾、LuLuLun Hong Kong水漾柔潤滲透面膜、Honeyque Hong Kong蜂蜜膠原亮澤修護洗髮及護髮試用裝 、Saiyuen 長洲西園 日間入場門票等等 。

6月婚展2025｜重點1. 入場即享驚喜獎賞（ig＠hkweddingfair）

6月婚展2025｜重點2. 場內專屬優惠

婚展中除了有大量婚禮商戶提供折扣外，場內亦有雙重的消費獎賞。只需以指定電子貨幣，消費滿指定金額，即可以參與《愛·尋寶》消費大抽獎，獎品包括Marshell藍牙喇叭、四季酒店The Lounge 雙人下午茶、FUJIFILM 富士instax mini 99 即影即有相機等等。

另外，於場內2間不同的結婚服務商戶合共消費滿HK$3,800或以上，更可以參加第二重賞“Dreams Come True”台上大抽獎， 嬴取包括總值HK$45,000O的旅遊現金禮券、價值HK$5,598的Apple iPad mini 連Apple Pencil等豐富獎品！

6月婚展2025｜重點2. 場內專屬優惠 （ig＠hkweddingfair）

6月婚展2025｜重點3. 精彩婚嫁節目

入手完所需婚嫁好物後，場內更有一連串精彩、實用的婚禮資訊：婚前修身運動示範、中西式婚前瘦身秘笈、Wedding Dance等，讓大家都可以更好地籌備婚禮，確保每個婚禮細節都能順利進行！6月7日（星期六）更有人氣歌手姚焯菲（ Chantel ）與陳健安現場獻唱，而6月8日（星期日） 則有胡子彤以及海兒（Hedy）。

6月婚展2025｜重點3. 精彩婚嫁節目（ig＠hkweddingfair）

第118屆香港結婚節暨夏日婚紗、美容化妝及秀身展詳細資料：

日期：2025年6月6日至8日

時間：中午12時至晚上8時

地點：香港會議展覽中心展覽館1號館

入場費：HK$20/位

