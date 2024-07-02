求婚鑽戒如何揀？買鑽戒前必讀貼士：鑽石4C標準、戒指托的考慮

【求婚戒指/鑽石戒指】不少人在挑選求婚戒指時，都會把注意力及大部分預算投放在主鑽上，而忽略戒托的重要性。其實想令鑽石光芒更耀眼，不論是主石或戒托都一樣重要。到底求婚戒指如何挑選？評鑑鑽石有何準則？《01女生》邀請到珠寶及婚戒專家Vico Yeung為大家分享揀選求婚戒指的貼士，當中包括：4C標準、鑽石和戒指托之間的重要性等，希望幫助各位在選購時做出明智抉擇。



鑽石4C是甚麼？

相信每位有意選購鑽石的人士都有聽聞「鑽石4C」，除了是了解鑽石基本資訊之外，亦是鑑定鑽石品質的通用標準。

鑽石4C是甚麼？ (freepik)

美國寶石學院（GIA）在1953年提出全世界公認鑽石4C標準，當中包括重量（Carat）、淨度（Clarity）、顏色（Color）以及車工（Cut）。而GIA鑽石鑑定證書，更是國際通用的鑽石交易依據標準，有絕對的公信力。

重量（Carat）是量度鑽石重量的單位，即是卡(ct.)或克拉，而1卡可細分為100份。如果克拉數越大，鑽石價值亦會越高。

淨度（Clarity）即是鑽石的純淨度，代表鑽石表面與內部含雜質之程度。一般來說，在鑑定時都會用10倍放大鏡去檢視鑽石。最高的「無暇」等級是FL- IF，而有明顯內含物就會是I1、I2、I3等級。

顏色（Color）可以由頂尖D級（無色）至帶有淺黃色的 Z級來區分。假如鑽石是接近透明無色的白鑽，其價值必然是越高。

車工（Cut）是決定鑽石切割等級的重要過程，可以打造不同的鑽石形狀，呈現出最美的火彩。等級分別為優秀(EX)、很好(VG)、好(Good)(G)、一般(F)及差(P)。

2大貼士選購鑽戒

2大貼士選購鑽戒 (freepik)

選購鑽戒貼士1. 留意鑽石價格



選購鑽石時，一般會附有國際證書以供參考，但證書並不能完全反映鑽石價值。如果在市場上發現價格異常低的鑽石時，建議再三考慮。因為它可能是「二手貨」、或回收後再次銷售的中古鑽石。而當遇上價格相差多於市價20%以上時，大家不妨貨比三家，始終天然鑽石市場有參考價格可循。

選購鑽戒貼士2. 證書的資訊透明程度



GIA鑽石證書上的日期，可以是鑽石出證日期、檢驗日期，而不是鑽石出產日期，而且只要將鑽石再送去GIA翻新，證書日期亦可以再更新。因此，要確保鑽石是全新且獨一無二，需要選擇專業且誠實可靠的珠寶品牌。

鑽石與戒指托同樣重要

Vico指出，行內人經常會將精挑細選的鑽石比作「靚雞」，而戒指托則如「醬油」，去說明鑽石與戒指托互相配合的重要性。他續指：「沒有好醬油的靚雞，只是一隻味同嚼蠟的雞。」所以，戒指托某程度上都決定了整枚求婚鑽戒的外型及觀感。

鑽石與戒指托同樣重要 (freepik)

鑽石的鑲嵌工藝，由資深工匠還是學徒完成，最終效果亦會產生差異。每顆鑽石的內含物位置、切割、色澤、角度和深度等因素，均對鑽石的光彩和整體美感產生重要影響。有經驗的工匠會先觀察分析，在鑲嵌時將鑽石缺點縮小，把光芒放大；反之，經驗不足者，有機會降低鑽石的質感。

此外，在選擇戒指托款式時，建議先了配戴者的手形、生活習慣、配戴方式、年齡等因素，再決定鑽戒的款式設計，就可將鑽戒的美觀及舒適度發揮至極致。