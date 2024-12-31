婚禮籌備2025｜上半年最新酒店婚嫁諮詢日時間表｜持續更新

【結婚流程/婚禮籌備2025】2025年作為特殊的雙春閏月年，絕對是準新人們相當大競爭的一年！俗話說「青蛇年遇上雙春閏六月」，好兆頭連連，意指生機勃勃、多子多福、和婚姻美滿，無論是結婚或是準備結婚都十分合適。想追趕2025年吉日、好日子的話，行逛資訊齊全的婚展更是不可不做的事，能夠一次過收集靈感與實用婚禮資訊，



雖說婚展是個必做之事，但時間有限，而且一年下來有著不少婚展，新人們又應該何去何從呢？其實婚展主要分為兩大類，一是舉辦次數較密、普遍於會展或九展舉行的大型婚展。其次便是酒店亦會舉行一年一度的婚禮諮詢日，想知道自己應該行逛哪一款婚展的話，不可不參考婚展攻略。

要打造一個合乎理想、夢幻的婚禮，若然你是有目標導向、想深入了解婚禮場地的話，以下的香港酒店最新婚禮諮詢日時間表，相信能夠幫助你不少！

香港酒店最新婚展時間表｜持續更新

香港酒店最新婚展時間表：2025年1月婚展

酒店婚展｜1. 多間酒店參展！Wedding Carnival 婚禮嘉年華

想要一次過了解不同酒店的婚宴優惠，除了密密留意各大酒店婚宴諮詢日外，今年首場大型新式婚展會在Airside 舉行，齊聚超過20多間酒店及特色場地，包括The Ritz-Carlton, Hong Kong、W Hong Kong、香港東涌世茂喜來登酒店，和 Hotel ICON等。另外，場內有一系列免費婚禮體驗及工作坊，包括裙褂試穿體驗、試飲手沖咖啡和裙褂鑒定工作坊等。

酒店婚展2025｜Wedding Carnival 婚禮嘉年華

酒店婚展｜Wedding Carnival 婚禮嘉年華

日期：2025年1月4日及5日（星期六、日）

時間：中午12時至晚上8時

地點：九龍啟德協調道2號Airside Sky Deck



酒店婚展｜2. 香港啟德帝盛酒店「婚享喜悅開放日」

想感受奢華婚禮的話，上年開業的香港啟德帝盛酒店或能令你有新鮮感！酒店靈感源於啟德郵輪碼頭，並融入木系設計等郵輪和豪華遊艇的元素。開放日中除了可以參觀各個裝潢豪華雅致的酒店設施，包括雙層挑高的無柱宴會廳、天台無邊際泳池及特色酒吧Jin Bo Law、二樓戶外婚禮場地，同時可以了解多個特色出門套房和獨有的高層奢華套房。華麗裝潢加上坐擁維多利亞港迷人景緻，十分合適偏好型格、時尚婚宴的新人。

酒店婚展｜ 香港啟德帝盛酒店「婚享喜悅開放日」（品牌提供）

酒店婚展｜香港啟德帝盛酒店「婚享喜悅開放日」

日期：2025年1月5日(星期日)

時間：中午12時至下午6時

地點：香港九龍啟德承啟道43號



酒店婚展｜3. 香港美利酒店x 花嫁展

想要優雅、品味的婚禮風格，簡約的香港美利酒店The Murray 或能符合你所需，當日不單可以親身參觀酒店內4大特色婚禮場地，包括： 古典優雅半露天證婚場地拱廊 (The Arches)、露天園景婚禮場地Cotton Tree Terrace、輕奢華夢幻婚宴Niccolo Room 及天台餐廳及酒吧Popinjays。「浪漫婚禮預演」更會破天荒於酒店天台餐廳及酒吧 Popinjays舉行，大家可以親自體驗絕美中環景色的婚禮。

酒店婚展2025｜ 香港啟德帝盛酒店「婚享喜悅開放日」（品牌提供）

酒店婚展｜香港美利酒店x 花嫁展

日期：2025年1月18日(星期六)

時間：中午12時至下午7時

地點：中環紅棉路22號香港美利酒店25樓Niccolo Room宴會廳

