防曬產品總與底妝打架？化妝師破解迷思＋教如何減少起屑、斑駁

防曬產品與底妝總是打架？每次換新的防曬或底妝產品，又要擔心它們不和，會起屑或使底妝變得斑駁，這個問題是不少女生的長期困擾。這次《01女生》邀請到專業化妝師專業化妝師Wendy Charlotte，拆解防曬產品與底妝起屑問題，以及分享如何減少該現象出現，一起打造夏日貼服底妝。



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想知道編輯分享的夏日必備防曬產品？詳見 >>>防曬推薦2025｜編輯實試4款SPF50 +產品 潤色防曬產品可取代妝前底霜嗎？詳見 >>>化妝師拆解迷思+6個挑選注意地方

塗防曬產品後底妝起屑的原因（freepik）

塗防曬產品後底妝起屑的原因

想要解決防曬產品與底妝起屑的問題，就要先知道為何它們會出不和打架的情況。化妝師Wendy解釋指在塗抹防曬和底妝產品後，通常起屑最大的原因是防曬產品的成分跟底妝不合，像是某些防曬產品含較高比例的矽或膠類聚合物，遇上含矽的妝前產品或粉底就會互相「打架」起屑。

其次，也是比較多人遺忘的步驟，就是每當塗好防曬產品後，都需要等待成膜，令防曬劑固定於表面，達到阻隔UVA/UVB效果，才可以繼續上妝。如果防曬未成膜，再塗一層粉底，就等於把防曬「磨走」形成碎屑。

此外在抹防曬時，「推、抹、來回」的動作太多，造成過度拉扯皮膚，以及過多的妝前護膚，在護膚品還未吸收時，就再塗抹更多產品，都是有機會起屑的成因。

破解迷思：防曬產品可混合粉底液使用嗎？（freepik）

破解迷思：防曬產品可混合粉底液使用嗎？

為了減少出起屑的情況，或是想偷懶快速上妝，出現了一種新奇的化妝方法，就是將防曬產品混合粉底液。對於此化妝方法，Wendy表示絕對不建議，因為防曬產品的SPF數值是經過特定劑量測試，混入粉底會稀釋防曬濃度，降低保護力。

Wendy建議正確方法，是先使用防曬產品，待1-2分鐘乾透後再上粉底。而在上粉底時，可以用「按壓」的手法代替「推開」，這樣可以有效地減少起屑的機會。

破解迷思：物理性防曬對底妝友善嗎？

物理性防曬有著對皮膚更友善的特性，但對底妝就不一定！Wendy提到物理防曬產品的原理是反射紫外線，雖然低刺激且適合敏感肌，但易泛白和質地較厚粘膩，會浮於皮膚表面，與底妝粉體混合就會「打架」。同時會令妝感看上來變厚，容易卡粉或出現底妝不貼服的狀況。

所以敏感肌或素顏時，可選擇物理防曬；而想要貼妝清爽的妝感，就建議選擇化學或混合型防曬產品。

最建議和不建議的妝前防曬產品（freepik）

最建議和不建議的妝前防曬產品

市面上最常見的4種防曬產品，分別是防曬乳液、防曬霜、防曬露以及膏狀防曬棒，但哪一種最適合於底妝前使用，並有效減少出現起屑或妝容不貼問題呢？Wendy最建議是防曬露，不論是啫喱狀還是水感乳液，都是有著流動性高、質地透薄以及自然吸收較快的特性，大大減低因與粉底成份不合，而出現碎屑的問題。

其次就是防曬乳（乳液狀），質地較濃厚且有潤膚感，較適合乾肌，但必須要等待成模才可以繼續上妝。

Wendy提到最不建議是防曬霜及防曬棒，防曬霜（膏狀）厚重滋潤，偏向乾肌夜間或長時間戶外用，但厚身的質地不建議妝前使用，因為易起屑或導致溶妝。而防曬棒雖然攜帶方便，但較難推開，膏狀質地偏厚，難推勻，容易「推走」底妝，而且通常含高比例的蠟類或油脂，就會容易出現「起粒粒」和卡粉。

所以，Wendy最建議妝前使用「露、乳液」型防曬，對妝感最友善。