護髮產品開箱｜7大抵禦夏日高溫對頭髮的傷害：防脫髮、對抗毛躁

【夏日護髮｜防脫髮】在陽光明媚的夏日，除了要為肌膚做足補水工作外，秀髮同樣需要。於夏季是髮絲很容易遇到不同問題，原因是高溫、高紫外線、潮濕等都會對頭皮和頭髮造成傷害，像是容易出油、毛躁、脆弱易斷甚至出現脫髮危機。想要預防或改善各方面頭髮困擾﹐選擇合適的頭髮護理產品很重要，今個六月《01女生》編輯開箱分享7款不同類型的護髮產品，一同養出順滑濃密秀髮。



夏日護髮推薦1. Aveda 強禦修護精華 Invati Ultra Advanced™ Fortifying Leave-In Treatment 100ml HK$400

Aveda的Invati Ultra Advanced™系列，一直是品牌人氣產品，有效解決頭髮稀疏問題，強韌髮絲，減少因斷裂而引致的掉髮問題。其中採用升級護髮配方的強禦修護精華，從根部到髮尾強化和穩定稀疏頭髮纖維，防止頭髮因斷裂而掉落。產品當中的純素乳酸成分有助重塑和密封頭髮表皮層，打造柔滑光澤的頭髮，長效對抗毛躁，強禦並保護頭髮免受高達230 ̊C的熱力造型損傷，很適合時常燙髮的女生。

夏日護髮推薦1. Aveda 強禦修護精華 Invati Ultra Advanced™ Fortifying Leave-In Treatment 100ml HK$400塗抹於濕髮，不需沖洗。（許秀麗 攝）

夏日護髮推薦2. APIVITA Hydration 透明質酸蜂蜜洗髮水 250ml HK$185

APIVITA全新透明質酸蜂蜜保濕洗髮水，是專為細軟、容易塌扁的髮質設計，配方蘊含低分子透明質酸和獨家高穩定型蜂蜜，不含Sulfate（硫酸鹽），可在潔淨髮絲同時補水，在洗髮後立即回復柔順輕盈，還有淡淡香氣。

夏日護髮推薦2. APIVITA Hydration 透明質酸蜂蜜洗髮水 250ml HK$185（許秀麗 攝）

夏日護髮推薦3. LADOR LPP 角蛋白修護洗髮水 530ml HK$208

LADOR是韓國知名角蛋白護髮品牌，其中LPP 角蛋白修護洗髮水，是以角蛋白護理，幫助防止過多的毛躁、提升保濕力、彈性及光澤。此外可迅速滲透，讓受損毛髮更穩固有彈力，當中的水解蛋白質營養更是高於一般蛋白質20倍以上，促進頭皮深層清潔，使受損乾燥髮絲回復順滑亮澤。

夏日護髮推薦3. LADOR LPP 角蛋白修護洗髮水 530ml HK$208（許秀麗 攝）

夏日護髮推薦4. Essential Premium 18-MEA髮の屏障 絲滑柔順洗髮露 450ml HK$99

Essential Premium系列均添加天然由來の18-MEA美髮油，同時配合多種日本專櫃美容成分，可深層滋潤並修復髮絲天然保護層，提高髮絲防禦力，美髮同時護髮。其中18-MEA髮の屏障絲滑柔順洗髮露，是專為毛躁受損髮質而設，蘊含荷荷巴油、橄欖果油等天然花果油，再結合角鯊烷、透明質酸鈉等專櫃護髮成分，深層滋潤髮絲，撫平毛躁打結，秀髮重拾絲滑觸感。

夏日護髮推薦4. Essential Premium 18-MEA髮の屏障 絲滑柔順洗髮露 450ml HK$99（許秀麗 攝）

夏日護髮推薦5. KLORANE 金雞納及有機雪絨花防脫育髮精華（育髮小棕瓶）100ml HK$285

KLORANE是法國No.1純植物護髮專家，當中以金雞納及有機雪絨花防脫髮系列最受歡迎，採用3重專利植萃配方，蘊含天然專利成份金雞納及有機雪絨花，不止有效抑制脫髮同時促進頭髮生長，更可使秀髮強韌豐盈。育髮小棕瓶每週使用3次，可激活新生頭髮，調節頭髮生長周期。

夏日護髮推薦5. KLORANE 金雞納及有機雪絨花防脫育髮精華（育髮小棕瓶）100ml HK$285（許秀麗 攝）

夏日護髮推薦6. 日本50惠 深層淨化頭皮磨砂膏 125g HK$179.9

日本50惠所推出深層淨化頭皮磨砂膏，以温和舒適的天然海鹽磨砂深層潔淨頭皮﹐去除老化角質及油脂、污垢及造型產品殘留，防止頭油堵塞毛孔，輕易解決即使每日洗頭仍然存在的頭油和頭頂扁塌的困擾。使髮根瞬間舒爽挺立，更易營造輕盈蓬鬆的髮型。

夏日護髮推薦6. 日本50惠 深層淨化頭皮磨砂膏 125g HK$179.9（許秀麗 攝）

夏日護髮推薦7. PHYTO PHYTOCYANE 植萃防脫育髮安瓶精華 Hair Densifying Serum 5mlx12安瓶 HK$650

法國天然植萃護髮品牌PHYTO，所推出的產品均採用植物萃取活性配方，巧妙融合科學與天然萃取，創出更天然、更高效的頭髮和頭皮護理的配方。其中防脫育髮安瓶精華是專為有著持續性脫髮的女士而設，以99%天然成分的高濃縮活性成分配方，有效抑製脫髮、刺激頭髮生長更強壯和濃密。可對抗毛囊收縮，同時為衰弱毛囊提供營養，強化頭髮結構，讓脆弱的秀髮提升豐盈亮澤。