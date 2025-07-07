Jisoo大汗淋漓後妝容仍超完美！5個日常護膚習慣養出韓國巔峰神顏

【BLACKPINK演唱會｜Jisoo護膚】BLACKPINK《DEADLINE》世界巡迴演唱會於7月5日正式開展，首站就在韓國，同時首度公開全新歌曲〈JUMP〉，全場相當火熱！而4位成員的狀態同造型亦是引來相當多的關注，而作為團體的「門面擔當」Jisoo，再一次憑著讓人移不開視線的舞台造型，以及即使唱跳後大汗淋漓仍然完美的妝容。除了妝容細節處理外，與Jisoo日常生活習慣和護膚方式也有關，一起來看看吧！



Jisoo即使在唱跳後大汗淋漓仍然完美的妝容（RED@噗噗PUPU）

Jisoo護膚習慣1. 注重保濕

Jisoo曾在韓國美妝節目《Get It Beauty》上，分享自己屬於乾性皮膚，因此特別注重為肌膚保濕，而她很喜歡以敷面膜方式，為肌膚迅速補充水分。她提到有時會一天敷2次，甚至試過最高紀錄一天敷3次，務求讓肌膚保持最佳狀態。除了敷面敷，她認為勤喝水也很重要，每天至少喝八杯水，讓肌膚水潤狀態是從內到外，避免乾燥細紋的出現。

Jisoo曾在韓國美妝節目《Get It Beauty》上，分享自己屬於乾性皮膚，因此特別注重為肌膚保濕（IG@sooyaaa__）

Jisoo護膚習慣2. 夜間修護

除了早晚護膚外，Jisoo還會把握熟睡間的夜間修護黃金時間，她會在睡前塗上潤唇膏或睡眠面膜，讓唇部和面部肌膚得到更好的修護和滋潤。

Jisoo喜歡使用有色潤唇膏（IG@sooyaaa__）

Jisoo護膚習慣3. 唇部護理

唇部也是Jisoo很注重的護理部位，日常會隨身攜帶潤唇膏，以便隨時補塗，避免出現細紋或暗沉現象。而在唇膏方面，從Jisoo日常分享中可見，她很喜歡有色潤唇膏或是帶有滋養成分的唇膏，這樣不僅有效滋潤雙唇、防止乾燥和脫皮，同時為雙唇增添自然色彩，看起來更健康和有氣色。

Jisoo護膚習慣4. 徹底卸妝

由於舞台上或是日常拍攝需要，妝容都會較複雜或濃厚，Jisoo很注重面部卸妝和潔面步驟，更是曾提到無論工作多忙碌，也會堅持徹底卸妝。她喜歡使用卸妝油或卸妝膏，會較溫和且不易拉扯肌膚，同時有效溶解彩妝，而且滋潤度也更高。

Jisoo於日常生活中更喜歡淡妝（IG@sooyaaa__）

Jisoo護膚習慣5. 日常只化簡單妝容

除了工作需要，Jisoo於日常生活中更喜歡淡妝，這樣不僅更能展現她原生的精緻五官，還能減少肌膚負擔。從Jisoo日常妝容中唇可見，她更注重妝前的打底保濕、底妝偏向輕薄、自然眉型以及粉嫩唇色，這樣的妝容大大程度展現她的自然美，同時讓肌膚好好休息。