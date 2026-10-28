掀起手機美妝熱潮｜8精緻實用推薦：Rhode、心型磁吸唇釉、AMUSE

【韓系美妝｜唇釉】美妝吊飾，不再滿足只掛於手袋。最近韓國女生流行以磁吸方式，將唇釉吸附於手機背面，不僅可以隨時隨地補塗，更不會忘帶唇妝出門，非常方便！隨著趨勢，不少品牌紛紛推出這種手機外置的美妝，款式獨特，產品實用性高，成為人氣時尚小物之一。這次「01女生」精選了8款手機美妝，款款都是精緻又實用。



手機美妝推薦1. Fenty Beauty × CASETiFY 聯乘免提式系列

CASETiFY與Fenty Beauty首度攜手推出免提式系列，結合Fenty Beauty包容多元文化的彩妝理念，以及CASETiFY時尚與功能並重的科技配件，讓愛用的化妝品變成可吸附和掛載的日常配件。系列共推出29件單品，其中On The Go Essentials MagSafe 2合1支架，選用Fenty標誌色Cocoa Nude，兼容MagSafe功能的矽膠支架，可將品牌標誌產品Invisimatte Instant Setting + Blotting Powder及Gloss Bomb Universal Lip Luminizer 兩款產品穩固放置於手機背面，成為最佳隨身補妝組合。

手機美妝推薦1. Fenty Beauty x CASETiFY 聯乘免提式系列（品牌提供）

手機美妝推薦2. Rhode Peptide Lip Treatment 多肽潤唇蜜

Rhode的Peptide Lip Treatment 多肽潤唇蜜，可說是最早把唇蜜與手機殼結合的產品，並由 Hailey Bieber 一手掀起這股熱潮。這款唇蜜結合護唇與潤色效果，質地輕盈，上唇後不黏膩，且有著水潤光澤，像是護唇精華般滋養，很適合嘴唇容易乾燥的女生。

手機美妝推薦. Rhode Peptide Lip Treatment 多肽潤唇蜜（IG@rhode）

手機美妝推薦3. BE ON TIME Vegan Fluffy Plumper 唇釉吊飾

BE ON TIME的 Vegan Fluffy Plumper唇釉吊飾，可說是韓版「Rhode唇蜜」。產品採用純素配方，並添加芒果籽油、檸檬酸等滋潤成分，有助保濕、維持唇部柔軟並淡化乾紋。唇釉共推出4款色調，可護唇同時潤色。唇釉配以同色系編織繩結及精緻銀飾，可掛在手機殼或手袋上，方便隨時變換。

手機美妝推薦. BE ON TIME Vegan Fluffy Plumper 唇釉吊飾（IG@beontime.official）

手機美妝推薦4. AMUSE POWDER LIP & CHEEK 兩用唇頰霜

AMUSE的POWDER LIP & CHEEK 兩用唇頰霜，採用 EVE Vegan 純素認證成分及蘊含護膚成分，不易乾燥且滋潤。唇頰霜是帶有光澤的質地，易推開，適用於唇部、臉頰和眼部。加上每個唇頰霜都帶有鑰匙圈和夾子，可飾在手袋或手機殼，更便於隨時隨地補妝。

手機美妝推薦5. Tony Moly 雙色唇蜜胭脂膏

Tony Moly的雙色唇蜜胭脂膏，一盒就備有水潤及柔霧兩種質地的彩妝，適用於唇部和臉頰，並搭配專屬矽膠唇掃，小小一盒就有多種用途。Tony Moly早前分享了如何將唇蜜胭脂膏改造成手機配飾，只需簡單加上磁吸貼紙，即可變成「手機彩妝」，女生們還可貼上心儀圖案貼紙或珍珠蝴蝶結，使手機變得更精緻。

手機美妝推薦6. d'Alba Grip Glow Cushion 吸附式氣墊

韓國人氣品牌d'Alba 推出的全新吸附式氣墊「Grip Glow Cushion」，採用了MagSafe磁吸設計，讓女生們拿起手機就能快速補妝。氣墊體積迷你小巧，攜帶出門時零負擔。外殼共推出霧面黑、霧面白、鏡面銀與玫瑰金4款配色，相當具有質感。而氣墊延續了品牌氣墊，經典的精華保濕配方，輕易打造韓系水光肌。

手機美妝推薦7. Huda Beauty Easy Bake Pressed Phone Grip 烘焙定妝粉餅

Huda Beauty早前推出了一款結合磁吸手機支架的迷你定妝粉餅。這款便利設計讓女生在自拍前以及隨時隨地，都能即時補妝及定妝。這款定妝粉餅，粉質極為細緻、零顆粒感，上臉呈現高級柔焦霧面妝感，有效隱形毛孔。

手機美妝推薦. Huda Beauty Easy Bake Pressed Phone Grip 烘焙定妝粉餅（圖片來源：Huda Beauty 官網）

手機美妝推薦8. VARELI Heart Bling Tok Glossy Tint 心型磁吸唇釉

韓國美妝品牌VARELI所推出的愛心磁吸唇釉，造型小巧可愛，唇刷以旋開方式抽出，非常有趣。唇釉搭配MagSafe磁吸貼紙，可吸附在手機殼上，隨時隨地補唇妝。這款心型磁吸唇釉，目前共推出5款色調，讓女生們更容易找到心儀色號。