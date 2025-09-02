9月美妝快訊｜新品率先看：底妝、Aesop神秘香水、SK-II抗老面霜

【9月美妝｜化妝品｜護膚品｜香水】即將迎來秋高氣爽的時節，天氣不再如夏季般炎熱，變得較乾爽，在日常護膚和化妝時要開始注意了，為接下來的秋冬季做好準備！9月的「01女生」美妝新品快訊，為大家精選了彩妝、護膚品及香水，一同迎接浪漫秋季。



美妝新品快訊1. Aesop「蒼穹之上·引香水」50mL HK$1,500 9月1日正式發售

Aesop全新推出的「蒼穹之上·引香水」，以佛手柑的清香開啟夜幕，小荳蔻綻放熾熱辛香，欖香脂則添上一抹胡椒般的微辣質感，使前調宛如一縷星辰般劃過夜空，在近似柑橘的辛香中開展。隨後，有著乳香、勞丹脂和香草莢共同交織，刻劃出琥珀般的溫潤香調。而尾韻中的微辣樹脂底蘊，為整體帶來一抹神秘魅惑的深邃氣息。

美妝新品快訊2. SK-II SKINPOWER煥顏能量精華霜（Plump蘋大紅球）50g HK$1,050 9月1日正式發售

SK-II 為對抗斷崖式衰老，又再推出一全新產品「SKINPOWER煥顏能量精華霜」。配方蘊含SK-II 傳奇成分 PITERA™tm ，為肌膚注入新生力量。精華霜揉合抗氧化香豆酸及具緊緻功效的芍藥萃取物​​，其珍稀成分不僅能減淡細紋，更是針對臉部4大關鍵部位（蘋果肌、法令紋、嘴角、下顎線）集中提升，傾注充盈飽滿的新生能量，顯著提升蘋果肌緊緻度。精華霜可瞬間滲透角質層，高效提拉並緊緻肌膚，賦予肌膚明顯的年輕彈力。

美妝新品快訊3. ESTÉE LAUDER 升級再生基因修復提拉眼精華 15ml HK$690 9月1日正式發售

ESTÉE LAUDER 的升級再生基因修復提拉眼精華，採用臨床實證的創新高效配方，高效提拉、緊緻和重塑眼部輪廓，改善眼周動態及靜態紋理。眼精華質地柔滑輕盈，有效撫平眼紋同時預防細紋形成，為眼周肌膚注入年輕力量，即時重現更立體緊緻輪廓，使雙眼綻放活力神采。

美妝新品快訊4. Bobbi Brown 蟲草抗氧修護精華底霜SPF 25 PA++ #Rosy玫瑰粉色 40ml HK$540 9月1日正式發售

Bobbi Brown自推出「蟲草抗氧修護精華底霜」一直備受女生們喜愛，今年推出全新色調「Rosy玫瑰粉色」，融合細緻粉紅珠光，一抹瞬間提亮均勻膚色。面對香港潮濕悶熱氣候，精華底霜以更輕、更薄及更服貼的質地，為肌膚注入透亮水潤光澤，修飾蠟黃，塑造臉部立體輪廓，打造粉嫩紅潤肌膚！全新「玫瑰粉色」單獨使用立即展現紅潤健康裸肌，疊加粉底實現完美持妝不卡粉，輕盈乳液質地如空氣般輕柔服貼。

美妝新品快訊5. SUQQU 晶采潤澤修顏乳 40g 共3個色號 HK$500 9月5日正式發售

SUQQU 的晶采潤澤修顏乳，以「守護肌膚免受乾燥侵害」的護膚理念為初心。將粉底巧妙地加入於美容面霜中的保濕霜型粉底，於肌膚表面形成一層豐盈柔軟的保濕膜，令質地滋潤而富有保濕力，卻毫無令人不悅的黏膩感。產品可同時輕柔遮蓋膚色不均，呈現護膚後般的自然清透美肌。持妝期間，仍不斷地提升肌膚的含水量，令素肌洋溢水潤的透明感，呈現倍加生輝的光澤美肌。