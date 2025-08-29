美容療程推薦｜專櫃美妝品牌奢華體驗：韓式護理、個人化護膚方案

【美妝品牌｜Facial】定期進行面部或身體美容療程，可維持肌膚穩定狀況，同時有效針對改善肌膚問題。除了美容中心有提供各種療程外，其實不少專櫃美妝品牌都有推出不同療程，而且是以自家品牌產品進行療程，讓女士們更切身感受產品。這次「01女生」為大家精選多個提供美容療程的美妝品牌，挑選出最合適自己的療程。



專櫃品牌美容療程1. TONYBLACK 韓式美容護理及按摩護理體驗

TONYBLACK是韓國化妝及護膚品牌TONYMOLY，於香港的首間韓式美容護理中心。提供舒適放鬆的環境，讓你放慢步調，為疲憊的身心及肌膚充電。會以專業的韓式按摩手法，配合TONYMOLY護膚品，提供多種及不同療效的護理療程，全面照顧肌膚不同需要，作出重點護理。

其中以韓式黑茶凝活護理組合最受歡迎。The Black Tea皇室經典抗皺排毒護理，是以採用TONYMOLY BLACK TEA 皇室經典抗皺系列產品，當中蘊含純度100%英國皇室認證的高級紅茶，能抑制促進老化的有害因素，有助净化肌膚，排走污垢及毒素，同時提供深層滋潤的保濕，達至抗氧化及補充肌膚彈力。

現時「01 space」提供限時買一送一優惠，即可享The Black Tea 皇室經典抗皺排毒護理、韓式自選香薰按摩、韓國逆齡溫感養生光療以及尊享韓國花茶及特色茶點，最適合帶上家人或好友一同享用療程。

TONYMOLY- TONYBLACK 韓式美容護理及按摩護理體驗 詳情：

價格：HK$698

地址：香港銅鑼灣羅素街38號金朝陽中心5樓503&505室



專櫃品牌美容療程2. Jurlique- Nature’s Spa by Jurlique 草本再生亮肌面部護理

Jurlique 設有Nature’s Spa by Jurlique，位於銅鑼灣繁華鬧市，以充滿大自然氣息的面貌，讓大家置身於遠離煩囂的環境之中。專業的美容師以獨有的香薰配方為您提供天然的面部、身體護理，為肌膚注入活力光采。其中草本再生亮肌面部護理，是以草本亮肌系列的高濃度配方為肌膚提供抗氧化防護。使用的產品蘊含紅花苜蓿萃取，能有效提升透明質酸的保濕能力，減少外界對肌膚的傷害，減少細紋皺紋、延緩肌膚衰老。

專櫃品牌美容療程2. Jurlique- Nature’s Spa by Jurlique 草本再生亮肌面部護理 （圖片來源：Jurlique）

Jurlique- Nature’s Spa by Jurlique 草本再生亮肌面部護理 詳情：

價格：HK$1,050

地址：香港銅鑼灣世貿中心24樓2402室



專櫃品牌美容療程3. Dior La Suite概念美妍中心 LED光療美肌護理

Dior美妍中心專注於提供高效護膚療程以及愉悅的感官體驗，緊貼先進護膚概念，護理療程貼心照顧大家不同需求，細心呵護身、心靈。其中Dior所提供的LED光療美肌護理，利用光學帶來结合Dior科研專業的獨一無二體驗。以前瞻性的LED能量光學療法（LED光生物調節），於細胞層激活及再生肌膚，針對改善顯著的衰老痕跡，包括鬆弛、缺乏彈性，同時減淡皺紋。

Dior La Suite概念美妍中心 LED光療美肌護理 詳情：

價格：需向店舖查詢

地址：銅鑼灣希慎道33號利園商場一期, B1/F, B03-B06 號舖



專櫃品牌美容療程4. Aesop 面部護理服務

Aesop於指定店舖提供面部護理服務，由受過專業訓練的專屬美容師為大家服務，在開始之前，專屬美容師將先進行諮詢，深入了解肌膚類型與特質，接著再根據個人需求進行調整，度身訂造面部護理方案。在面部護理服務中，品牌會調配專屬的護膚配方，以滿足大家的肌膚需求。

在服務結束後，專屬美容師會提供個人化的Aesop護膚方案建議，讓大家能輕鬆在家中繼續享受感官樂趣及肌膚呵護。

專櫃品牌美容療程4. Aesop 面部護理服務（圖片來源：Aesop）

Aesop 面部護理服務：60分鐘 鎮靜舒緩，全面呵護

價格：HK$1,020

地址：香港九龍尖沙咀廣東道7-11號海港城世界商業中心1415室



專櫃品牌美容療程5. Valmont- La Maison Valmont

由Valmont所設立的La Maison Valmont，可以體驗經典高效的VALMONT護膚及美妝產品、極致頂奢的l'Elixir des Glaciers冰凝系列及藝術唯美的Storie Veneziane香水系列，更可以尊享奢華專業的護理療程，為女士們提供尊貴身心療癒之旅！專業的美容顧問會提供個人化護膚諮詢，並協助按獨特肌膚需要和個人喜好挑選合適的護理項目，賦予至臻圓滿的奢華美容體驗。

Valmont- La Maison Valmont 詳情：

價格：需向店舖查詢

地址：香港特別行政區中環金融街 8 號國際金融中心商場1樓1086號舖

