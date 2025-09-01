孫藝珍優雅現身威尼斯影展：連換兩造型！3自律養膚法保持好膚況

【孫藝珍護膚｜保養方法】孫藝真日前出席《第82屆威尼斯國際電影節》。孫藝珍以新作《選擇有罪》，與李炳憲、廉惠蘭、朴喜洵及名導朴贊郁一同現身首映禮，當時身穿黑色露背晚禮服搭配高級珠寶，高貴性感。不僅如此，她在威尼斯期間的每個造型，都美得讓人移不開視線。而孫藝真保養得宜的外表、肌膚狀況和身型，全賴她多年來的自律的生活習慣和護膚，一起來看看吧。



孫藝真出席《第82屆威尼斯國際電影節》

現年43歲的孫藝真，這次攜作品《選擇有罪》以出席《第82屆威尼斯國際電影節》首映禮，是繼她2018年後再次回歸電影圈，並帶來震撼人心的作品。而孫藝真於威尼斯電影節期間的造型，同樣讓人難忘，先以來自英國倫敦品牌的Hermione de Paula，以花卉刺繡和透膚材質製作而成的禮服，更突顯她的仙氣。而另一套則是來自紐約品牌CUCCULELLI SHAHEEN的黑色露背晚禮服，搭配DAMIANI高級珠寶，高貴性感。

孫藝珍護膚方法

孫藝珍護膚方法1. 以熱毛巾敷臉部

孫藝珍多年前曾在一個節目上，分享自己的護膚小貼士，她會在卸妝及潔面後，以熱毛巾敷臉。這種方法可使臉上毛孔打開及軟化角質，不僅感讓毛孔暢通，還促進臉部血液循環。在熱敷後，孫藝珍會使用預先放在冰箱及已浸了爽膚水的化妝棉擦臉，可二次清潔肌膚，同時使毛孔瞬間收細，讓後續護膚產品更吸收。

孫藝珍護膚方法2. 熱愛不同類型運動

孫藝珍曾分享她自20多歲起，就一直保持規律運動，並不斷嘗試不同類型的運動，包括高爾夫球、瑜珈、普拉提、TRX等，其中就曾多次分享打高爾夫球的照片。孫藝珍雖然工作忙碌，但會盡量讓自己每星期至少運動二至三次，讓身體保持好狀態。

孫藝珍護膚方法3. 乾淨飲食（Clean Eating）

孫藝珍多年來完美的身型，不依靠極端節食，堅持以乾淨飲食（Clean Eating）方式進食，即是重視食物的品質，盡量食用少加工、新鮮、營養豐富的天然食物。於孫藝珍的Instagram上，經常分享自己的健康飲食，可見她尤其喜歡原型食物、魚類、蔬菜、雞蛋等，大多只以簡單烹飪方式處理，吃得更健康。