香港、新加坡先後檢出膠原面霜含蘇丹紅 Medicube發聲明否認

蘇丹紅事件｜近日「蘇丹紅」風暴再度掀起，在2026年8月底（28/8），新加坡衛生科學局（HSA）公告指出，實際召回的PDRN Pink Collagen Capsule Cream（PDRN 粉紅膠原晶球凝霜）驗出蘇丹紅IV，分別是 2E122I / 2E117I、2E191G / 2E193G這兩個批號。昨日（8/9）Medicube透過台灣的官方社交平台，稱已公司留存之同批號樣品送交第三方檢驗機構進行追加檢測，並於2026年9月4日取得檢驗報告，結果為符合安全標準，均未檢出蘇丹紅。



Medicube 更於公告中稱：「經核查，HSA取得問題樣品之零售商「Venus Beauty (Venus Beauty Pte. Ltd.)」，並非韓國APR總部直接供貨或出口之正式合作夥件，亦絕非medicube於新加坡之官方授權通路。」

香港海關檢出膠原面霜含蘇丹紅

早前（24/7），香港海關提醒大家留意一款含有禁用成分蘇丹紅（Sudan Red）的膠原面霜，呼應停止使用，商戶如有出售該產品應立即下架。其後韓國醫學美容品牌 Medicube於社交平台發表聲明，回應香港海關檢測結果，指該產品經韓國認可檢測機構檢測，未檢出蘇丹紅。

香港海關提醒大家留意一款含有禁用成分蘇丹紅（Sudan Red）的膠原面霜（圖片來源：香港海關）

香港海關提醒大家留意一款含有禁用成分蘇丹紅（Sudan Red）的膠原面霜（圖片來源：香港海關）

Medicube 就事件發聲明否認

蘇丹紅在香港是屬於化妝品安全技術規範中禁用的成分，售賣含有禁用成分的化妝品，涉嫌違反《消費品安全條例》（《條例》）。日前香港海關提醒大家留意一款膠原面霜，於測試結果顯示該款產品含有禁用成分蘇丹紅。

其後，Medicube於社交媒體就有關海關檢測結果之相關報道作出聲明回應，指出：「相關產品經韓國認可檢測機構檢測 <蘇丹紅（Sudan Red）檢測結果為未檢出>」，並將相關檢測報告亦已提交予香港海關參考。

去年年底台灣爆出「蘇丹紅」風暴

去年（2025年）11月底台灣爆出「蘇丹紅」風暴，由食品安全蔓延至護膚及化妝品，涉及多個知名美妝品牌，逾百款產品在名單中，人人自危。同時間也有人疑惑「蘇丹紅」到底是甚麼？蘇丹紅的危險性？以及如何避免接觸含有蘇丹紅的化妝品及護膚品。

蘇丹紅是甚麼？是一種人工合成的工業染色劑（FREEPIK）

蘇丹紅是甚麼？

蘇丹紅（Sudan Red）是一種人工合成的工業染色劑，主要用作汽油、機油、蠟等工業產品的著色，有著色力強、油溶性高以及不易褪色的特性，同時成本低。

早已被多國列為禁止在食品中添加的成分，但儘管如此，於全球有不法商人將其非法添加於辣椒粉、飼料等食品中，導致食安問題。亦因蘇丹紅可使產品顏色鮮豔，添加至美妝產品中，以降低成本。

蘇丹紅的危險性，長期或過量食用可能導致肝腎功能受損、皮膚過敏（FREEPIK）

蘇丹紅的危險性

蘇丹紅是絕不能食用以及接觸皮膚，這種染料成分早已被國際癌症研究組織（IARC）列為第三級致癌物，對人體健康仍有潛在風險。長期或過量食用可能導致肝腎功能受損、皮膚過敏，並有潛在致癌的風險。同時蘇丹紅也是強烈過敏原，可能造成紅腫、痕癢、刺痛、過敏性皮膚炎等反應。

檢查護膚品3成分（FREEPIK）

檢查護膚品3成分

大家可檢查正使用的化妝品及護膚品，是否「同時」含有以下這3個成分。如含有則極大機率含有蘇丹紅：

1. Eclipta Prostrata Extract（鱧腸萃取物）

2. Melia Azadirachta Leaf Extract（印度楝葉萃取物）

3. Moringa Oleifera Seed Oil（辣木籽油）



如何避免接觸蘇丹紅？建議選購信譽良好的品牌、產品成分標示清楚、避開來路不明和價格異常低廉的商品（FREEPIK）

如何避免接觸蘇丹紅

面對琳琅滿目的美妝，要避免接觸含有蘇丹紅成分的化妝品或護膚品，建議選購信譽良好的品牌、產品成分標示清楚、避開來歷不明和價格異常低廉的商品。

1. 選擇值得信賴品牌：信譽良好，同時品牌及產品證書齊全，可讓人放心購買。

2. 注意成分標示：優先選擇產品成分來源清晰，產品有完整的成分表，且標示清楚每一種成分，要避免購買成分不明的商品。

3. 留意標示「純天然」但顏色鮮艷持久：假如聲稱純天然但顏色持久鮮艷，需要特別小心。

假如不慎使用

1. 立即停止使用，避免過多接觸。

2. 應立即以清水徹底清洗該使用部位，特別是臉部及唇部，減少殘留機會。

3. 若出現皮膚紅腫、過敏、痕癢等症狀，應盡快諮詢皮膚專科醫生，同時主動告知曾接觸的產品情況。

