護手霜2026｜讓雙手時刻保持柔嫩：Chloé、L’OCCITANE可深層補濕

護手霜推薦2026｜冬季天氣寒冷，空氣濕度低，肌膚特別容易感到乾燥。除了身體肌膚需要好好護理，手部同樣需要，尤其每天都頻繁洗手或使用酒精消毒，帶走手部油脂，造成乾燥、粗糙、脫皮甚至龜裂。一支好用的護手霜能提供滋潤保護，以及維持手部肌膚的柔嫩。這次「01女生」精選了多款能提供深層滋潤的護手霜，而且還有療癒香氣。



護手霜推薦1. Chloé Scented Hand Cream 絲滑芳香護手霜 50ml HK$360

Chloé 的絲滑芳香護手霜質感柔潤，可即時為雙手深層補濕，令肌膚回復柔嫩細滑，同時散發脫俗花香。配方蘊含豐富乳木果油，能持久滋潤和保護肌膚，感覺清爽不黏膩，採用純素配方更含有至少 96%的天然成分，用後雙手回復水潤嫩滑。

護手霜推薦1. Chloé Scented Hand Cream 絲滑芳香護手霜 50ml HK$360（品牌提供）

護手霜推薦2. LAURA MERCIER Souffle Hand Cream柔潤護手霜 50ml HK$285

LAURA MERCIER 的柔潤護手霜結合琉璃苣油、芒果籽、法國海藻及橄欖葉精萃，高效補濕鎖水，有效持續賦活24小時滋潤水凝感覺，柔軟手部肌膚而不黏笠。護手霜更伴隨著輕甜微蜜香氣，流露自然而不刻意的法式精緻氣質。此外﹐可厚敷當手膜使用，為雙手帶來柔嫩絲潤的修復力量。

護手霜推薦3. Aesop 厄勒俄斯芳香護手霜 75ml HK$250

Aesop的厄勒俄斯芳香護手霜，含有多種潤濕性補水成分，以及如精油、乳油等潤膚性保濕成分的高效滋潤配方。可為疲憊或乾燥的肌膚提供卓越的保濕作用，可被肌膚迅速吸收，享受柔軟的觸感，並呈現霧面光澤效果。

護手霜推薦3. Aesop 厄勒俄斯芳香護手霜 75ml HK$250

護手霜推薦4. L’OCCITANE EN PROVENCE 乳木果潤手霜 150ml HK$245

L’OCCITANE EN PROVENCE眾乳木果潤手霜搭配經典的鋁管瓶身及藍色標誌，以蘊含20%高濃度滋養的乳木果油成分而備受推崇。擁有細膩而豐潤的質地，能夠快速吸收，對肌膚有著極致的滋潤修護功效，日復日，雙手更柔軟細膩。

護手霜推薦4. L’OCCITANE EN PROVENCE 乳木果潤手霜 150ml HK$245

護手霜推薦5. NONFICTION 護手霜 50ml HK$220

NONFICTION 護手霜，富含乳木果油與神經醯胺滋養成分，以輕盈不黏膩的柔滑牛油質地，在乾燥雙手上形成柔潤的保濕屏障，同時細緻呵護指緣脆弱的肌膚。

護手霜推薦5. NONFICTION 護手霜 50ml HK$220（品牌提供）

護手霜推薦6. philosophy 多重修復護手霜 奶油香味 1oz HK$100

philosophy所推出的多重修復護手霜，有助強化肌膚屏障、撫平並豐盈皺紋肌膚，同時減少暗沉斑點，使肌膚看起來更加年輕。護手霜能讓雙手保持柔軟，加上甜美的鮮奶油芳香 ，讓雙手變得更加香醇甜蜜。

護手霜推薦6. philosophy 多重修復護手霜 奶油香味 1oz HK$100（圖片來源：philosophy官網）

護手霜推薦7. Sabon 玫瑰花茶草本柔滑保濕潤手霜 HK$90

Sabon 所推出的玫瑰花茶草本柔滑保濕潤手霜、jlll含有蘆薈精華和乳木果油，能滋養、撫平和調理皮膚，達致長期持久的保濕效果。

護手霜推薦7. Sabon 玫瑰花茶草本柔滑保濕潤手霜 HK$90（圖片來源：Sabon官網）

護手霜推薦8. 曼秀雷敦「伴寵樂」護手霜系列Deep Moisturizing 滋潤護手霜 HK$39.9

曼秀雷敦「伴寵樂」護手霜專為寵物主人而設，採用寵物友好安全配方，不含對寵物有害成分、無添加香料，同時嚴選天然植萃成分，特別適合頻密洗手令雙手肌膚倍加乾燥的寵物主人們。滋潤護手霜含有燕麥仁油和天然橄欖油，可滋潤指甲邊緣及深層保護指甲﹐告別乾燥倒刺不適感。