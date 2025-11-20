Somi韓國第一位女idol 自創美妝品牌！胭脂棒將情緒化作臉上色彩

韓國美妝總有種魔力，讓人忍不住一件接一件入手。近年不少星級化妝師開設個人美妝品牌，就連人氣偶像也加入市場，個人女歌手Somi（全昭彌）於2024年創立個人美妝品牌GLYF（글맆），甫推出即大受歡迎。由人氣產品ILLUÉTTE Highlighter Palette 四色高光盤，到最新推出的情緒系列Hue Spread Stick，都會成為一時熱話和搶購熱潮。



韓國第一位女偶像自創美妝品牌GLYF（글맆）

喜歡挑戰不同妝容的Somi（全昭彌），曾分享自己大膽嘗試的不同妝容、髮型和穿搭，是不少女生妝容參考的對象。去年（2024年）Somi推出了自創品牌GLYF（글맆），也是韓國偶像中第一位推出自家美妝品牌，當時可說引起一陣熱潮。

GLYF（글맆）一字，靈感源自「glyph（符號）」， 鼓勵女生展現獨特的個人風格，並透過美妝傳達多樣的美。Somi亦參與到產品開發到包裝設計的各個環節，所可見她獨特的色彩美學與風格，而品牌的設計風格帶有未來感，和個性化的色彩。

Somi（全昭彌）是韓國第一位女偶像，自創美妝品牌-GLYF（글맆）（IG@somsomi0309）

熱門產品：ILLUÉTTE Highlighter Palette四色高光盤

從品牌的首款彩妝就可見，Somi與GLYF不願隨波逐流的個性。品牌的第一款產品不是熱門的粉底液、唇膏、眼影等，而是「ILLUÉTTE Highlighter Palette四色高光盤」。而原因是Somi的化妝習慣，她很喜歡在化妝時使用多種色調的高光產品，就推出了這款結合了她最喜歡和常用顏色的四色高光盤。也正因如此，一盤就可運用於顴骨、鼻子、法令紋等需要打亮位置，非常實用。

熱門產品：ILLUÉTTE Highlighter Palette四色高光盤（GLYF）

熱門產品：唇釉系列GLUE GLOSS

GLYF所推出的唇釉系列GLUE GLOSS，亦是相當高質，是Somi 親自把關5個月﹐甫推出時即獲meovv全團成員拍片試用及力推。唇釉大膽提到「STICKY BUT PRETTY」﹐相信產品的亮澤和色調可讓人不在意黏稠的質感，而從meovv成員和官網的試色，可見品牌為何這麼自信﹐是每一款都讓人心動和想入手。

熱門產品：唇釉系列GLUE GLOSS（IG@somsomi0309）

熱門產品：唇釉系列GLUE GLOSS（IG@somsomi0309）

熱門產品：唇釉系列GLUE GLOSS（IG@glyfing）

熱門產品：情緒胭脂系列 Hue Spread Stick

GLYF最新推出的情緒胭脂系列Hue Spread Stick，再次使品牌成為熱話。此系列胭脂特別之處不是包裝或使用方法，而且以人的「情緒」為靈感，Somi以浮現於臉上的微妙情緒製成胭脂，讓害羞、哭泣、生氣、寂寞等，成為臉上的色彩。此有趣的理念，難怪會成為熱門產品。