@COSME2025年度排行榜公開！即看最受推崇美妝：這款長期佔據榜單

日本最具知名度的美妝品網站@cosme，每年的「年度美妝大賞」是不少女生的購物指南。早前，由香港最大美妝評價平台 — @cosme HongKong發布了「2025年度@cosme香港美妝大賞」，已順利從多達29,600件產品中甄選出度最受推崇的產品，一齊來看看今年的綜合賞、殿堂賞以及下半年新秀賞，都是擁有高口碑的美妝。



@Cosme殿堂賞：INNISFREE 控油礦物散粉（品牌提供）

INNISFREE控油礦物散粉憑藉連續多年稱霸榜單的成績，已經連續3年獲得第1名或連續5年保持前3名，摘得今年度「@cosme香港美妝大賞 殿堂賞」殊榮，也代表著此產品長期獲得不少美妝愛好者的信任與喜愛。

@Cosme打亮部門賞 第1名：CANMAKE TOKYO 打亮（品牌提供）

在Instagram及Threads上造成話題的 CANMAKE TOKYO 水潤高光膏，細緻珠光易於打造日系透明感妝容，其04號新色更搭上今年度最受日本美妝愛好者們關注的「藍色打亮」趨勢，獲得「香港美妝大賞 打亮部門賞 第1名」，也是今年的大熱美妝趨勢。

@Cosme綜合賞 第1名：OLAY 水光小白瓶（品牌提供）

「@cosme香港美妝大賞」綜合賞是不分部門的10強榜單，是綜合香港消費者所推崇的美妝產品，也是最多女生參考的榜單。今年，OLAY 水光小白瓶憑藉其卓越的亮白實力，一舉奪得年度Best of the Best「綜合大賞」第1名！這款美白護膚精華憑藉其有效締造水潤透亮肌，在香港消費者之間成為年度最火熱的美妝話題，不少人使用後也紛紛大讚這款精華的保濕力與提亮去黃功效，難怪會一舉奪得第1名！

