愛食煎炸又捱夜驚口臭？葉蒨文Sophie分享抗熱氣秘訣：比涼茶有效

女神Sophie葉蒨文皮膚狀態一向大勇，看似不受痘痘等肌膚問題困擾，不過原來她指自己周不時都會受到熱氣問題困擾，皆因原來Sophie愛吃燒肉、炸物：「我本身好中意食煎炸嘢、韓燒等，加上最近工作都排都密，有時又捱夜，最驚就係會爆痘、聲沙…影響日常工作。」



女神Sophie自爆3大熱毒徵狀

Sophie分享平日最愛吃燒肉 (品牌提供)

Sophie自稱最常見及最驚出現的3大熱毒徵狀，包括：

爆痘──「爆一兩粒都影響儀容，最驚頑痘難消滅！」

口臭──「在公在私，都唔想有口臭！」

躁底兼聲沙──「心情唔好之外，喉嚨唔舒服講嘢聲沙沙！」

(品牌提供)

其實香港天氣長期酷熱又潮濕，好易積聚濕熱毒，熱毒隨時大爆發。Sophie分享keep靚樣秘訣，她由日常生活習慣開始、勤護膚外，由內在開始調理十分重要：「以前會用啲短期解決方法，好似飲下涼茶、標榜速效的清熱產品，不過清一清好似無解決個問題，因為只要食少少煎炸嘢，熱氣啲徵狀又嚟啦！所以我就有去睇中醫調理，但係工作忙，有時都抽唔到時間去調理身體。」

清走濕熱毒內調失衡 靠涼火清

(品牌提供)

Sophie推介一個秘技給大家，就是維特健靈「涼火清」該產品正是針對調理熱毒體質的保健品，幫助解決因熱毒造成的常見問題，如頑固痘痘、 躁熱忟憎、口氣等：「我自己親身體驗『涼火清』功效，日日食覺得個人無咁燥熱之外，有次覺得熱氣牙肉唔舒服，嗰晚立即食咗2粒，第二朝紓緩咗好多！」

作為維特健靈「涼火清」的fans，Sophie更成為星級用家，現身維特健靈「涼火清」全新廣告，演繹了都市人常見的熱毒問題徵狀，包括咽喉不適、爆痘、躁底等熱氣表現！

點擊查看： https://go.vitagreen.com/3OFu7z4

維特健靈「涼火清」正是由內至外清走積熱毒的好幫手，清實火、降虛火，長效潤燥。96%用家實證改善熱毒上火，絶對適合愛食煎炸/辛辣食物人士、經常熬夜人士等。配方天然又唔會寒涼傷身，容易積聚熱毒的香港都市人，作長期清熱調理的首選保健品。

立即點擊了解維特健靈「涼火清」：https://go.vitagreen.com/4tKmoi4