夏日香水｜香薰治療師：「凍茶系」過鼻不忘＋​夏天越補越香方法

【夏日香水】想要找出最適合自己的夏日香水，就要先知道有哪些香調是夏天絕不會出錯。而提到夏日香水的關鍵，都會聯想到清爽、輕盈、不黏膩等特質，以營造陽光活力、或是乾淨知性的氛圍，但眾多的香調又有哪些是適合夏日使用呢？。這次「01女生」就邀請到香薰治療師Mary Kam，與大家分享各個夏日香調的特性、「非典型」的香調以及夏日補噴香的小技巧。



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出價錢、實用度、推薦度等，幫助大家在入手前了解更多，密切留意「01女生」！

想知編輯部的夏日愛用香水？即睇>>> 編輯分享夏季最愛香調＋必備特質

夏天不出錯之選：3種經典植物香調（FREEPK）

夏天不出錯之選：3種經典植物香調

夏日香水，核心在於可以帶來清新怡人，或是輕柔不厚重的感覺。Mary 特別提到上班族長時間待在辦公室裡，一支清新的香水就像是為自己和同事帶來一陣無形的「涼意」。她推薦以下三種適合夏天的植物香調：

1. ​柑橘調（西柚、佛手柑、青檸）：這是在夏天絕不會出錯的經典。它不像濃郁的花香，反而像在悶熱的下午，剛剝開一顆冰凍西柚時爆開的那股酸甜氣泡感，能讓人瞬間提神。

2. 森林草本系（青草、柏樹、香茅）：帶有強烈的療癒感。就像是剛割完草地時散發的青草香，或者是漫步在雨後柏樹林中的清爽。它能把大自然的洗滌感帶入城市，輕柔卻非常有個性。

3. 清涼調（薄荷、尤加利）：這是辦公室的「提神解藥」。一聞到，大腦就像喝了一杯冰鎮的薄荷特飲，能立刻掃走夏日特有的昏沉感。

不用擔心撞香的3個夏日香系（FREEPK）

不用擔心撞香的夏日香系

假如想要特別一點，不想在街上與人「撞香」的話，又想突顯獨特的個人品味，不妨大膽嘗試以下幾種顛覆傳統的「非典型」夏日香氣：

1. ​微苦甘香系（苦橙葉、欖香脂）：苦橙葉帶有綠葉的微苦與揉碎的枝葉感，而欖香脂則自帶一種像胡椒般辛辣卻帶有檸檬清新的樹脂香。兩者結合，乾淨、高冷且極具層次，非常適合文青或專業人士。

2. 乾淨草本系（茶樹、廣藿香）：很多人以為茶樹只能用來控油殺菌，但其實在芳療中，質量好的茶樹氣味非常具有穿透力，用在夏天就像是一陣凌冽的山風吹過，極度乾淨；若尾調帶有一點點泥土氣息的廣藿香，反而能在熱天中帶來一絲沉靜。

3. 夏日凍茶系（甜橙、茴香）：茴香帶有獨特的甘草與八角微甜，如果單用可能會太有異國風情，但只要點綴少許甜橙，就會奇妙地轉化成一杯帶著冰塊的「夏日香料凍茶」，消暑、微甜且讓人過鼻不忘。

補香小貼士：

這類非典型香氣因為分子較小，留香時間通常較短。但正因為它輕盈，在熱天裡多補噴幾次也完全沒有負擔。建議補噴在衣物下襬、裙襬或髮尾，隨著走動時的空氣流動，不經意散發的味道最迷人。 香薰治療師Mary Kam

​夏天補香方法：在準備噴香水的部位（如手腕）薄薄搽上一層無香料的潤膚乳或植物油（FREEPK）

​夏天補香方法：讓香氣更持久

​夏天因為體溫高和出汗多，香水揮發的速度會加倍。一般而言，每2至3小時補噴一次是最完美的節奏。想讓香氣優雅持久，不與汗味混雜，可以運用以下四個專業小技巧：

1. ​先「印」後「補」謝絕混味：補噴前，千萬不要直接噴在汗水上。一定要先用濕紙巾或紙巾，輕輕印走手腕、頸後和胸口的汗水與油脂，還原肌膚的乾爽，接著才補香。這樣香氣才能附著得更純粹。

2. 雙層鎖香法（脈搏點+衣物邊）：除了噴在手腕、耳後等體溫高的「脈搏點」讓香氣隨心跳散發外，可以將香水噴在衫領內側、裙襬或內衣邊緣。衣物纖維沒有體溫，能大幅延長香水的留香時間。

3. ​無香味潤膚乳打底：出門前，在準備噴香水的部位（如手腕）薄薄搽上一層無香料的潤膚乳或植物油。油脂能抓住香水分子，減慢它的揮發速度。

4. 香薰治療師的補香秘密：準備一個細小的玻璃噴霧樽，注入蒸餾水，加入1滴薄荷精油和1滴檸檬精油。用前搖勻，噴灑在身體周圍的空氣中然後走過去，或者輕輕噴在衣服上。它能利用植物的物理特性幫皮膚即時降溫、提神，同時散發出極度自然、完全沒有化學感的天然草本香。

香薰治療師心目中「完美夏日香水」的3個要點（FREEPK）

香薰治療師心目中的「完美夏日香水」

Mary認為一支「完美的夏日香水」，評判標準從來不是品牌有多奢華，或者價格有多高昂，而是它能不能與你的「體溫科學」完美共生。

​因此，她認為完美的夏日香水必須具備三個靈魂特質：

1. ​懂得為大腦留白：它必須含有薄荷、柑橘或綠葉這類自帶涼感的成分，在熱辣辣的環境中，幫你和身邊的人在呼吸間「強制創造」出一片清涼的綠洲。

2. 擁有輕盈的骨架：它在結構上不能黏膩。當你的身體流汗時，它不會與汗水黏糊在一起變成災難，而是像一件薄如蟬翼的亞麻襯衫，透氣、通透。

3. 與你的體溫夾得來：同一支香水噴在每個人身上，因為體溫和皮膚油脂差異，聞起來完全不同。不要盲目跟從潮流買網絡爆款。最好的方法是親自試噴，在太陽下走半小時，看看它跟你的體溫融合後，是不是依然讓你感到舒服。

一噴上去，你會覺得周圍的溫度彷彿降了兩度，整個人輕盈了起來，並且會忍不住對自己微笑說：『嗯，這個夏天，我找到屬於我的風了。』 香薰治療師Mary Kam

專家簡介

金頌妍（Mary Kam）｜香薰治療師

Instagram 擁有美國NAHA Level 3認證臨床香薰治療師及NAHA培訓導師，同時擁有英國IFA、IFPA等國際認證。她亦是韓國KDCA天然調香導師及香港芳香療法發展協會副總監。

Mary擁有超過十年經驗，服務對象涵蓋長者、特殊需要兒童及弱能人士，曾與東華三院、協康會、香港傷健協會等超過30間機構合作，並開辦天然香水證書課程，將香氣融入不同人的生活。