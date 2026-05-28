茶香香水｜以經典茶系香調撫平夏日黏膩感：Giorgio Armani、JML

【2026春夏香水熱潮｜茶香香水】茶香調不僅是近年備受歡迎的香氣，也十分適合夏天使用。茶香調香氣有著輕盈、乾淨且帶有微涼的感覺，有著撫平夏日黏膩感的效果，如同微風輕拂過的清新。以下是3大經典茶系香調，以及多個品牌的經典或是人氣茶香香水，都是很適合於春夏季使用。



3大經典茶系香調：

1. 綠茶調：香氣清新明亮，有著草本的青澀與微甜，與微微的青草香或柑橘調，清爽不擾人。

2. 白茶調：香氣十分溫柔內斂，有淡淡的書卷氣息。通常與細緻的花香、麝香或木質香氣結合，予人乾淨又溫潤的感覺。

3. 紅茶調：香氣醇厚，是一年四季都適合的香調。其中結合柑橘、無花果或木質氣息的清透茶香，會更輕盈乾淨，是夏日消暑之選。



茶香香水推薦1. Bvlgari EAU Parfumée Thé Impérial EDT 帝王紅茶香淡香氛 HK$1,075

Bvlgari 是一款紅茶香的柑橘麝香調香水，配方中含有92%天然來源成分，並首次引入天然紅茶萃取。Thé Impérial的核心來自斯里蘭卡紅茶的豐厚底蘊及其振奮人心的嗅覺特質。這款多層次的香氣採用超臨界流體萃取法，於低溫下提取，能完整保存原材料的天然特性。柑橘前調以檸檬輕盈、爽脆的明亮氣息揭開序幕，隨後迎來柑橘柔和而清新的酸度。佛手柑帶來其獨特的豐富層次，從清新氣韻到淡雅花香與橙果香氣，完美襯托紅茶的深度。

茶香香水推薦1. Bvlgari EAU Parfumée Thé Impérial EDT 帝王紅茶香淡香氛 HK$1,075（Bvlgari）

茶香香水推薦2. Giorgio Armani THÉ YULONG 玉龍茶淡香水 100ml HK$1,870

Giorgio Armani The Yulong 玉龍茶淡香水是以中國的玉龍雪山和茶文化為靈感，展現煙熏紅茶與清新綠茶的感官對比。糅合了紅茶和綠茶的多元層次。柑橘木質調融合菸熏木質與新鮮柑橘，香氣清新活潑，悠揚清逸。

茶香香水推薦2. Giorgio Armani THÉ YULONG 玉龍茶淡香水 100ml HK$1,870（圖片來源：Giorgio Armani官網）

茶香香水推薦3. MEMO PARIS INLÉ 茵萊茶桂 75ml HK$2,260

MEMO PARIS所推出的INLÉ，是一款以緬甸茵萊湖（Inle Lake）為靈感的小眾木質花香調淡香精。香氣完美融合了桂花香氣與清幽茶韻，是將東方禪意與西方調香結合得極佳的藝術之作。香水前調為佛手柑、薄荷和艾蒿，再帶出核心靈魂-茶香暈染桂花的甜潤，層次豐富。

茶香香水推薦3. MEMO PARIS INLÉ 茵萊茶桂 75ml HK$2,260（圖片來源：MEMO PARIS官網）

茶香香水推薦4. Jo Malone London 伯爵茶與小黃瓜 100ml HK$1,405

Jo Malone London的伯爵茶與小黃瓜是一款中性古龍水，以傳統英式下午茶為靈感。其香氣以清新的佛手柑與茶香開場，逐漸過渡至水潤的小黃瓜氣息，最後以溫潤的蜂蠟與香草收尾，整體風格細膩、清透且振奮精精神的香氣。

茶香香水推薦4. Jo Malone London 伯爵茶與小黃瓜 100ml HK$1,405（圖片來源：Jo Malone London官網）

茶香香水推薦5. Atelier Cologne 無極烏龍古龍水 100ml HK$1,350

法國香氛品牌 Atelier Cologne所推出的無極烏龍古龍水，是以大紅袍烏龍茶為靈感，亦是品牌最具人氣的經典之作。香氣以細膩的茶香交織清新的柑橘與溫潤的木質，同時結合淡雅的茉莉和小蒼蘭，打造出極具輕盈透明感與文青氣息的木質茶香。這款古龍水很適合喜愛乾淨香氣，以及風格內斂的人士。

茶香香水推薦5. Atelier Cologne 無極烏龍古龍水 100ml HK$1,350（圖片來源：Atelier Cologne 官網）

茶香香水推薦6. Elizabeth Arden 綠茶淡香水 100ml HK$108

Elizabeth Arden 的綠茶淡香水，由調香師 Francis Kurkdjian 於 1999 年推出，是全球首支以茶入香的經典之作。香水以其清新、自然的柑橘芳香調著稱，適合作為香水入門者的首選。