2026春夏香水熱潮有哪些？偽體香持續蔓延！礦物海洋香帶來冷冽感

2026春夏香水趨勢｜在時而潮濕多雨，時而炎熱的春夏季，就很適合換上輕盈清爽的香氣，來平衡炎熱潮濕帶來的悶熱感。今年春夏香氣趨勢，更是追求輕盈與自然的透明感，或是帶有輕熟韻味的香氣，包括：清透果香、高級皂香、礦物與海洋、寧靜優雅的茶香以及輕盈花香，清新輕盈中又帶有點個性。為不論是夏日約會還是上班族女生，都能透過香氣提升活力，降低黏膩感，營造清新淡雅的個人氣質及氛圍。



2026春夏香水趨勢1. 清甜果香

於今年流行的果香香水，不再只有甜膩感，而趨向更輕盈細膩的香氣。果香通常是以柑橘、莓果、蜜桃等水果香氣打造，散發著活潑、愉悅的氛圍。同時會與花香或輕木質調混合，打造出清爽、溫柔或高優的層次感。

2026春夏香水趨勢2. 純淨的白麝香

純淨的白麝香，有著柔軟且溫暖的特質，是不論男女都為之著迷的香氣。最常被形容如沐浴後、剛曬過棉被的皂香，或是寶寶爽身粉香味，味道給人一種剛剛洗完澡的清新、慵懶與舒適感。而此香氣還有一個等點，噴上後會散發出一種自然且猶如自身的體香，營造出溫柔又舒適的氛圍。

2026春夏香水趨勢3. 礦物與海洋香

提到夏日總會是離不開海洋，今年香水趨勢中的海洋調不只是清爽、水感與鹹味，還是結合了水生調的清新、潮濕的岩石、乾燥的礦物質感等，營造出冷冽的晨曦海岸感覺，甚至部分礦物與海洋調香水會帶有金屬層次感。這類型香水更偏向中性，很適合追求成熟、知性與療癒感的人使用，為炎熱的夏天帶來清冷感。

2026春夏香水趨勢4. 茶香

茶香香水很多元，通常包含白茶、綠茶、紅茶或烏龍茶等香氣，都是有著清香、淡雅、細膩、微澀回甘的特點。相較於其它香調香水，茶香帶來清新的氣息，多一份知性和文青的氣質。不過部分茶香香水留香時間偏短，或是香氣較淡，更適合喜歡若隱若現的人。

2026春夏香水趨勢5. 單一花香（Soliflore）

在追求層次感香氣同時，亦有一趨勢漸漸顯現，就是-「單一花香」。這個趨勢出現是隨著極簡主義的流行﹐人們更追求事物的真實的一面，相比多種香氣的混和，更單一的玫瑰、茉莉、羅蘭、鳶尾花等，再度受到關注。這種類型的香氣很適合熱愛自然或極簡風格的人士。

