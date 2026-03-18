白麝香香水推薦｜乾淨如剛洗澡後般舒適：Maison Margiela、LOE

白麝香香水｜白麝香（White Musk）不論是作為香水的基調，還是作為主角，一直都是備受調香師們喜愛。最主要原因是有著極致乾淨、清爽與柔和的特質，帶來如同「剛洗完澡」後舒適，或是衣服被曬過的清新感，是一款很貼膚的香氣。這次「01女生」精選了多款以白麝香為主調的香水，包括ARMANI beauty、Maison Margiela、ACCA KAPPA等，每一款都予人溫暖舒服的感覺。



2026春夏香水熱潮有哪些？偽體香持續蔓延！礦物海洋香帶來冷冽感

白麝香香水推薦1. ARMANI beauty ARMANI / PRIVÉ BLANC KOGANE 高訂香水 100ml HK$3,240

ARMANI beauty所推出的ARMANI / PRIVÉ 高訂香水BLANC KOGANE，是由茉莉白花與野性麝香相互纏繞，恍若純淨裸肌細膩又誘人的明亮氣息。香氣以迷人的意大利鮮檸檬精華為前調，糅合陽光般燦爛的依蘭依蘭和水漾的鈴蘭清香，再與香根草精華和印尼的廣藿香精華融合，為濃厚的白麝香基調注入木香相互纏繞。

白麝香香水推薦1. ARMANI beauty ARMANI / PRIVÉ BLANC KOGANE 高訂香水 100ml HK$3,240（品牌提供）

白麝香香水推薦2. Maison Margiela Lazy Sunday Morning 100mL HK$1628

如果喜歡假日的慵懶、寧靜與陽光明媚，Maison Margiela REPLICA系列的Lazy Sunday Morning，是不二之選。這款香氣猶如剛洗過的亞麻質床單柔軟，有著悠閒假日早上慵懶時光的氣息。香氛以花香及麝香調為前奏，讓人想起第一縷陽光輕輕溫暖著肌膚，以及溫柔的鈴蘭香氣、清新的梨、白玫瑰和柑橘的微妙甜香，猶如在剛洗過的柔軟棉質床單中蘇醒。這款香氛還融入了令人心安的鳶尾花和麝香草籽香調，象徵著溫暖的陽光。

白麝香香水推薦2. Maison Margiela Lazy Sunday Morning 100mL HK$1628（Maison Margiela）

白麝香香水推薦3. ACCA KAPPA White Moss Eau De Parfum 100ml HK$1,150

白麝香淡香精是ACCA KAPPA 的經典香水，是一款充滿意大利春日清新氣息的香氣。前調以檸檬、佛手柑和杜松果的清香開啟柑橘芬芳之旅，核心調為薰衣草與甜木香，喚醒了一座感官馥郁的花園。餘韻中，白麝香與琥珀交織，展現出精緻且無法抗拒的魅力。

白麝香香水推薦3. ACCA KAPPA White Moss Eau De Parfum 100ml HK$1,150（品牌提供）

白麝香香水推薦4. Serge Lutens ẒURAFĀ 100ml HK$3,250

假如喜歡充滿個性的香水，Serge Lutens 所推出的ẒURAFĀ 非常適合！Serge Lutens ẒURAFĀ的主要香調為鳶尾花、皮革香調與白麝香香調，香氣充滿故事感與神秘感。這款香水是以高貴、深沉且富有文學色彩的香調為核心，展現強烈且獨特的異國情調，適合喜愛低調奢華與個性化香氣的人士。

白麝香香水推薦4. Serge Lutens ẒURAFĀ 100ml HK$3,250（品牌提供）

白麝香香水推薦5. LOE（Life On Earth）White Shirt

LOE 的White Shirt 是清新花香與皂香調，常被形容為猶如「穿上剛洗好的白襯衫」。其香調融合了亞麻花、白皂香、白麝香、香根草等，帶來剛洗好衣服的清爽舒適感，香氣純粹清新，予人簡單安心的感覺。