美白精華｜色斑4大成因大拆解 皮膚科醫生：單靠防曬霜並不足夠

美白精華除了提亮和均勻膚色外，淡斑也是不少人選購產品時最重視的功效之一。由黑色素積累而成的色斑，往往難以單靠底妝完全遮蓋，是許多人多年來的肌膚困擾。這次「01女生」特別邀請到皮膚科醫生陳俊彥，為我們講解拆解色斑形成的原因，以及日常應如何預防色斑生成，令我們可以白得徹底。



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出價錢、美白程度、推薦度等，幫助大家在入手前了解更多，密切留意「01女生」！

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黑色素4大形成原因

有不少女生明明防曬措施做足，每天堅持塗搽防曬霜，可是仍然會受到色斑困擾。陳醫生提出防曬霜雖然可以幫助阻隔紫外線，但其實黑色素的積聚也有其他的原因。

除紫外線外，一些內在因素也會導致黑色素形成，例如體內雌激素的變化（如懷孕、服用避孕藥和更年期服用荷爾蒙補充劑）、皮膚炎症反應（如長期濕疹、暗瘡、或感染）、身體氧化壓力（如睡眠不足及情緒壓力），以及隨着年齡的增長而伴隨的新陳代謝變慢。這些因素都會影響色斑的沉澱和膚色不均，所以單靠防曬並不足夠。

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美白精華主要成分

市面上林林總總的美白產品，我們應如何分辨這些美白精華是否有效？哪些成分可以幫助改善色斑和膚色不均? 以下是一些美白產品中的核心成分。

麴酸(Kojic acid)、壬二酸（Azelaic acid)：抑制重要酵素的活性，抑制黑色素的產生。

維他命C及其衍生物：透過還原性和抗氧化來阻斷色素形成。

煙酰胺（niacinamide)：阻止黑色素向表皮轉移。

A酸、果酸、水楊酸：促進含黑色素的角質脫落，達到淡斑的效果。



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美白精華使用多久才有效？

陳醫生指美白精華一般需要連續使用最少一個月以上才可見膚色有明顯的改善，至於頑固色斑有機會需要更長的時間，或可以使用其他的方法包括激光治療去解決色斑問題。

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日常預防色斑生成

陳醫生建議除選擇及塗抹合適的防曬外，也要注意整體的身體健康，例如足夠的睡眠，每周適當的運動量和均衡的飲食（包括充足水份、維他命及抗氧化物），減少精緻澱粉及糖分的攝取。同時保持皮膚表面滋潤及清潔，避免長期發炎導致皮膚屏障受損，從內外同時預防色斑的形成及積聚。

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專家簡介

陳俊彥（Johnny）｜皮膚科醫生

陳俊彥醫生是現任養和醫院皮膚科主任及皮膚科名譽顧問醫生，同時擔任香港大學內科學系名譽臨床助理教授。他畢業於香港大學醫學院，取得香港大學內外全科醫學士學位，其後成為英國皇家內科醫學院院士、香港內科醫學院院士及香港醫學專科學院院士（內科）。他擁有多年皮膚科臨床經驗，專注診治各類皮膚病。