夏天美白｜避免越用越黑！皮膚科醫生解疑問：3大成分建議晚上用

【夏天美白要避免反黑】當花心思和時間去認真美白後，但膚色仍然暗沉，甚至更黑。這時有很大機會是做錯一步，或是在護膚時有些地方沒有注意，使得「不白反黑」。這次「01女生」將這些常見疑問整理，並邀請到皮膚科專科醫生顏佩欣一一解答。



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出價錢、美白程度、推薦度等，幫助大家在入手前了解更多，密切留意「01女生」！

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美白與 A醇 / 酸類的正確使用順序（FREEPIK）

美白產品與A醇 / 酸類的正確使用順序

在肌膚美白同時，可能有些人仍有其它想改善肌膚的肌膚問題，例如正使用含A醇的抗老產品，或含外用A酸或杜鵑花酸的祛痘）藥膏。在這種情況下，顏醫生建議分開時段或交替使用美白精華，以免造成肌膚屏障受損。

她指出肌膚在代謝期間對紫外線會更敏感，白天務必使用 「SPF30」以上的防曬產品，加強美白效果。另一方面建議配合單純保濕修護產品，以維持皮脂膜健康。

此外，在晚上潔面後，可先用酸類或A醇，待吸收後才使用美白精華 ，同時兼顧保濕。白天優先用維C美白 + 防曬。如果皮膚敏感，建議分開時段（例如A醇隔天，美白其他天）。

避免越用越黑！這類成分建議晚上使用（FREEPIK）

避免越用越黑！這些成分建議晚上使用

部分美白與煥膚產品的成分是含光敏成分，倒如：果酸（AHA）、水楊酸（BHA）、視黃醇（Retinol），接觸紫外線後，會引發光敏反應的物質。這類成分在陽光照射下可能產生自由基，導致紅腫、發癢、發炎，甚至誘發黑色素生成而加速暗沉。因此建議：晚上使用最穩妥，在白天一定要嚴格防曬（PA++++、廣譜、足量重複塗抹）。

使用含酸類成分美白精華要「循序漸進」（FREEPIK）

使用含酸類成分美白精華要「循序漸進」

市面上許多美白精華為了達到更顯著的效果，會添加不同種類的酸類（果酸、杏仁酸等），酸類成分濃度不一。在使用時，顏醫生不建議每天高濃度使用，尤其初用者。

低濃度溫和配方可每天用，但要視膚質：特別是乾性皮膚會較易刺激、屏障損傷。 最好隔天或每週幾次使用，並配合強保濕。至於，本身患有濕疹、玫瑰痤瘡、皮膚敏感、暗瘡或正服用藥物人士，最好先諮詢醫生意見。

初試酸類美白精華人士要注意的事（FREEPIK）

初試酸類美白精華人士要注意的事

首次使用酸類產品時前，可先塗抹於耳後或手腕內側，觀察 24-48 小時無過敏反應再上塗臉上。初期每週使用 1-2次即可，待皮膚適應後再逐漸增加頻率。使用酸類產品後，皮膚容易乾燥，要注意單保濕。代謝角質後的皮膚較稚嫩，白天緊記使用防曬乳保護肌膚。

專家簡介

顏佩欣｜皮膚科專科醫生