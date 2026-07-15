美白精華實試2026｜編輯分享愛用淡斑亮白精華：注重成分溫和有效

【美白精華推薦2026】踏入7月盛夏，在享受明媚陽光的同時，又擔心會曬黑、曬出色斑，甚至加速肌膚老化！除了每次外出要塗上防曬產品外，在日常護膚中加入美白精華，亦是不錯的選擇。這次「01女生」編輯部分享了自己近期的愛用美白精華，而4位編輯都不約而同選擇了成分簡單的產品，溫和有效地美白及解決色斑問題！



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出價錢、美白程度、推薦度等，幫助大家在入手前了解更多，密切留意「01女生」！

「01女生」編輯部分享了自己近期的愛用美白精華（鄧倩螢 攝）

高級編輯 張懿慧：讓膚色呈現透亮健康光澤

高級編輯 張懿慧

作為擁有健康膚色及混合偏乾肌的人士，在選擇美白精華時，更傾向挑選具備抗氧與深層修護功能的溫和配方，既能去黃提亮，又可避免乾燥脫皮，讓膚色呈現透亮的健康光澤。

高級編輯 張懿慧：讓膚色呈現透亮健康光澤（鄧倩螢 攝）

一直都是品牌的用家，特別在肌膚狀態不穩時，更能感受到其功效。這款精華含有海百合植物精華、醫學級Niacinamide及維他命C，集淡斑、修護肌膚屏障、保濕鎖水於一身。一瓶多效，加上質地水潤，容易吸收，大幅縮減護膚時間，同時穩定膚質，是忙碌上班族的必備好物。

編輯 許秀麗：溫和地減淡色斑

編輯 許秀麗：溫和地減淡色斑

相比美白，筆者更注重精華的淡斑功效，以及產品溫和程度。因為面部肌膚在曬後很容易泛紅，甚至感到有點疼痛，而Caudalie這款淡斑亮白精華，採用高度的天然純素配方，使用時更放心，不用擔心刺激肌膚。

編輯 許秀麗：溫和地減淡色斑（鄧倩螢 攝）

這款精華質地水潤清爽不黏膩，延展性極佳且吸收迅速。在早晚使用時，除了全面均勻塗抹外，還會重點於色斑位疊打圈塗上。在連續使用兩周後，明顯見到較深色的色斑，有開始變淡的跡象，效果不錯，會持續使用。

編輯 朱加曦：追求適度的「白」

編輯 朱加曦：effortless chic的法式美學

傾向追求適度的「白」，注重肌膚色澤均勻，同時預防黑色素形成。喜歡aesop護膚品的療癒淡香，加上滴管包裝設計，充滿條理的儀式感氛圍。

編輯 朱加曦：追求適度的「白」（鄧倩螢 攝）

精華質感水潤、柔滑及易推，而且很快滲透肌膚，呈現飽滿狀態，肌膚亦顯得明亮。富含維他命C，除了美白功效，同時保持肌膚健康，結合玫瑰花瓣及煙酰胺，幫助修膚及平衡肌膚。

實習編輯 楊邵清：曬斑是一大煩惱

實習編輯 楊邵清：曬斑是一大煩惱

曬太陽除了皮膚容易變黑，曬斑也是一大煩惱。對於美白精華，我更重淡斑淡印的成效，而這款精華就完全滿足需要。大約使用了一週，看到臉上局部的小曬斑穩約變淡，皮膚提亮不少。

實習編輯 楊邵清：曬斑是一大煩惱（鄧倩螢 攝）

相信關鍵在於精華內的專利成分「皙停定Cytidine」，有效讓黑色素停留在肌底，無法浮出來接觸陽光，從而減少色斑浮現和預防膚色不均，從源頭解決黑色素問題。精華質地呈霜狀，比一般精華濃稠，而且清爽不黏膩，容易吸收。當中亦加入保濕成分，在美白的同時也能滋潤皮膚。