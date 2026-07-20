世界盃2026｜67歲麥當娜中場表演身材超fit！4保養法：每天食6餐

世界盃2026完滿落幕，今屆決賽特別增設中場表演，樂壇天后麥當娜（Madonna）打頭陣演出。現年67歲的麥當娜，表演依然強勢十足，而且體態保持得宜，看來年輕至少廿年。雖然近年她甚少露面，但一直積極管理外貌和身材，就讓我們看看她有甚麼保養方式！



麥當娜在出場時，站在車上演唱千禧年神曲〈Music〉，並與前面駕車的前巴西國腳朗拿度（Ronaldo）及朗拿甸奴（Ronaldino）互動，引起歌迷們注意。她隨後站出球場，與「大羅和小羅」並肩表演。

世界盃2026完滿落幕，今屆決賽特別增設中場表演，樂壇天后麥當娜（Madonna）打頭陣演出。(Getty Images)

世界盃2026｜麥當娜造型

可見她穿上Saint Laurent粉紅色運動造型，從其九十至千禧年代的Athleisure穿搭風格取靈感，配襯Swarovski Millenia collection粉紅頸鏈、UNA Angelic長吊墜頸鏈及訂製耳環，打造出歡樂與華麗感覺。 而其手套亦密鋪Swarovski水晶，加上舞者服飾同樣飾以水晶，展現出強勢矚目的氣場。

世界盃2026｜麥當娜穿上粉紅色運動造型，從其九十至千禧年代的Athleisure穿搭風格取靈感。(IG@madonna)

+ 2

世界盃2026｜麥當娜身材保養1. 每周6天運動至少半小時

早年麥當娜的私人教練Craig Smith，便曾透露麥當娜的身材管理方式：即便有多忙多累，她都會堅持每周6天運動30分鐘至兩小時，並由教練設計每日不同的練習，以鍛鍊身體各部分的肌肉。

世界盃2026｜麥當娜身材保養2. 近年轉踏單車、高強度訓練

由於年齡關係，麥當娜今年曾在訪問中表示，其中一個膝蓋「缺少軟骨」，「至直去年，我都會跳彈床和做帶氧的跳舞運動，做一些醫生認為會對關節造成負荷的訓練。我不能再做這些了。」她現時都會改做健身單車（Peloton bikes）、攀爬機（VersaClimber）、跳舞及高強度循環訓練（circuit training），以改善體態及提升健康。

世界盃2026｜麥當娜一直積極管理外貌和身材。(IG@madonna)

世界盃2026｜麥當娜身材保養3. 每天食6餐、少吃多餐

麥當娜在飲食上亦謹慎，其教練Craig Smith便指出，她每日都會少吃多餐，共進行3餐小食及3餐正餐，每餐相隔兩至四小時。這樣不僅可以維持為身體提供能量，而且有助提升新陳代謝，以免囤積脂肪。

世界盃2026｜麥當娜身材保養4. 避免精製糖和加工食物

麥當娜傾向有機飲食，會避免精製糖和加工食物，選擇有機蔬菜果汁、水果、蔬菜和藜麥等，蛋白質方面則食小量紅肉及烤魚，並減少蛋和奶製食物，在演唱會期間更會嚴戒煙酒。