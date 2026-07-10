球場上獨自美麗！奧利斯展現法國歐巴時尚　不簽約只情傾一款波鞋

世界盃2026八強賽開始，法國隊不僅球技與默契精堪，連球衣造型亦講究，盡顯時尚之國的特色。當中前鋒米高奧利斯（Michael Olise），擁有纖長四肢，加上冷靜沉默的外表，散發從容優雅的法式氣質。他私下相當注重時尚，甚有穿搭品味，特別是陪伴他作戰的波鞋，每次比賽都會換上不同的款式！



首席參與世界盃的奧利斯，成績非常亮眼打出身價，在首場對戰塞內加爾時，更奪下「全場最佳球員」。每次的賽前團體照，奧利斯都「獨自美麗」，球鞋總是焦點所在。與其他球員不同，他沒有代言球鞋的約束，為的是穿搭的自由權，因此每場比賽他都能換上不同顏色的鞋，為球迷帶來不同的視覺饗宴。他傾向停產的Nike Hypervenom Phantom III足球鞋，以下整理他在世界盃中，穿過的波鞋款式吧！

世界盃2026｜法國前鋒米高奧利斯（Michael Olise），擁有纖長四肢，加上冷靜沉默的外表，散發從容優雅的法式氣質。(Getty Images)

世界盃2026｜首席參與世界盃的奧利斯，成績非常亮眼打出身價。(Getty Images)

世界盃2026｜奧利斯球鞋盤點：對戰瑞典

今屆法國隊有兩款球衣，在32強對陣瑞典時，他們便穿上寶藍色，配搭白褲和紅襪，形成國旗的代表色。奧利斯亦將Nike Hypervenom Phantom III白鞋當成畫布，由藝術家Matt DiGiacomo客製設計出童趣圖案，看來相當歡樂。

世界盃2026｜奧利斯球鞋盤點：對戰瑞典 (Getty Images)

世界盃2026｜由藝術家Matt DiGiacomo客製設計出童趣圖案。(Getty Images)

世界盃2026｜奧利斯球鞋盤點：對戰摩洛哥、挪威

在八強對決摩洛哥、小組賽對戰挪威時，法國隊都換上淡薄荷色球衣，色彩靈感源自美國自由女神像經歲月歷練後因氧化而轉色的過程，透過具代表性的選色，向美州世界盃增添意義。喜歡同色穿搭的奧利斯，特別穿上同色球鞋，在賽場上相當亮眼，加上優雅的帶波節奏，讓人看得賞心悅目。而這雙鞋亦因色調獨特罕見，不少球迷都猜測是Nike特別為他客製。

世界盃2026｜奧利斯球鞋盤點：對戰摩洛哥 (Getty Images)

世界盃2026｜奧利斯球鞋盤點：對戰挪威 (Getty Images)

世界盃2026｜奧利斯球鞋盤點：對戰伊朗

在小組賽對決伊朗時，法國隊穿上寶藍色球衣，配搭同款球褲和藍襪，運用tone on tone技巧，展現出和諧一致的細節，給人會穿搭的感覺。奧利斯特別穿上藍色Nike Hypervenom Phantom III波鞋，並搭白色防滑短襪，以減輕過度同色的感覺，同時更顯長腿。

世界盃2026｜奧利斯球鞋盤點：對戰伊朗 (Getty Images)

世界盃2026｜奧利斯球鞋盤點：對戰塞內加爾

在與塞內加爾比賽時，法國隊的穿搭跟對陣瑞士時一樣，不過奧利斯的球鞋，則有些微的變化。同樣是Nike Hypervenom Phantom III白鞋，但他選擇Matt DiGiacomo另一款設計，在鞋邊加上不同色彩花紋，感覺更為成熟和型格。

世界盃2026｜奧利斯球鞋盤點：對戰塞內加爾 (Getty Images)

世界盃2026｜奧利斯球鞋盤點：對戰塞內加爾 (Getty Images)

▼▼▼ 世界盃以外，奧利斯平時喜歡以球鞋配襯球衣 ▼▼▼