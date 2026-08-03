美容趨勢調查2026｜三大核心轉變：減法妝容、護膚當道！追求原生

美容趨勢調查2026｜作為香港女性消費者，在美容方面你最看重甚麼？近年有一個明顯的趨勢，香港女性不再追求完美無瑕、步驟繁複的「高度精緻」，而是被注重身心平衡、高效實用與個人特色的「原生感」取代。日前於「儷人盛會2026頒獎典禮」中，「01女生」3位編輯率先簡單分享了最新的「2026美容趨勢問卷調查」結果，以下將更全面剖析6大美容趨勢與消費行為變革。



成熟理性、具消費能力女性追求「高效優質」產品（freepik）

1. 成熟理性、具消費能力女性追求「高效優質」產品

本次調查受訪者中女性佔比高達90%，在年齡分布上以35-44歲（39%） 為主要受訪者，其次為 45-54歲（21%） 以及 25-34歲（19%），整體調查結果能展現出成熟、具備自主經濟能力的女性族群消費模式。

在個人月收入方面，高達27%受訪者月收入為HK$50,001或以上，23%為 HK$30,001–HK$50,000，整體中高收入群體佔比過半。這群消費者在面對美容消費時，表現出高度的理性與對「高效、優質」產品的明確追求。

2. 美容核心轉變：64%擁抱「原生健康」美學

當被問及「接下來『美』的核心定義正朝向哪一個方向轉變」時，數據呈現出壓倒性的趨勢，過往風靡一時的「零瑕疵陶瓷肌」與繁瑣彩妝不再是唯一標準。高達64%的女性走向「原生健康」，代表著香港女性開始卸下容貌焦慮，追求由內而外散發的自然健康光彩。

彩妝趨勢：「養膚型彩妝」極具吸引力（《HK01》製圖）

3. 彩妝趨勢：「偽素顏」與「養膚型彩妝」並行

彩妝風格完全契合了「原生感」的大趨勢，在此次問卷調查中，48%受訪者日常妝容風格首選，偽素顏或韓系簡約妝容，其中偏好輕透底妝、低飽和度彩妝，更追求肌膚原生感。更有 28%的消費者傾向「不化妝」，展現肌膚最純粹狀態。此外，強調精緻眼妝與提氣色唇膏的「俐落職場妝」佔 19%，而主打大膽色彩與亮片的「個性彩妝」則僅佔5%。數據顯示，絕大多數女性正以「減法妝容」，來展現真實自我的魅力。

因應「原生感」的妝效需求，大部分受訪者的核心彩妝選擇相當集中。其中，以底妝類（包括：粉底、氣墊粉餅、遮瑕，以44%的佔比居首位，是打造輕透亮澤膚質的關鍵；次之，是為能快速提升整體氣色的唇妝類，佔23%。這兩大類別構成了大多數受訪者，不可或缺的基礎美妝。

與此同時，高達40%的受訪者明確表示添加護膚成分的彩妝極具吸引力，另有35%的人會偶爾考慮。這意味著超過七成的潛在受眾相當看好「上妝即保養」的概念，養膚型彩妝已成為品牌不可忽視的趨勢。

護膚：「減法護膚」與「鑽研護膚成分」當道（freepik）

4. 護膚：「減法護膚」與「鑽研護膚成分」當道

在護膚品選擇上，消費者的決策過程呈現極致理性與，更偏向「精準高效」。其中就明顯可見「減法護膚」熱潮，35%受訪者選擇「追求一瓶多效，護膚程序越少越好」，反映出繁忙都市女性更喜愛高效能的護膚，不再是7、8瓶護膚品。

緊接，帶出了一群喜愛鑽研護膚成分的受訪者（27%），隨著美容知識普及，和產品成分透明化，讓更多消費者更著產品成分功效，而非單靠品牌宣傳或KOL推薦。

精華佔護膚預算最高（《HK01》製圖）

護膚預算分配：精華預算佔最高

在最願意投入高預算的護膚品類別中，精華就佔了46%，擁有絕對優勢。其次為面霜佔19%；眼霜佔10%；卸妝與潔面產品佔8%；化妝水及乳液佔6%；其它護膚品則佔11%，可見精華「精準高效」地改善膚質﹐是許多人心目中的首選。

美容療程與日常護膚相輔相成（freepik）

5. 美容療程與日常護膚相輔相成

美容療程的普及程度極高，大多數受訪者都曾做過美容療程，只有9%受訪者從未做過醫美療程，但在接受美容療程頻率上，42%選擇「不定期」進行，看來大部分人都是在有需要時才會前重美容院做療程。

所以，在關於美容療程與日常護膚看法方面，高達32%的人選擇偶爾做療程，主要仍靠護膚品，只有20%受訪者會「選擇定期做美容療程將護膚品當作輔助」，看來大眾仍認為日常護膚更重要，美容療程更像是輔助或肌膚急救角色。

睡眠與運動躍升抗壓新關鍵（freepik）

6. 睡眠與運動躍升抗壓新關鍵

在現代高壓生活的催化下，在此次問卷調查結果數據顯示，職場及學業（28%）、經濟及生活環境（17%） 與身體健康（16%）為大部分受訪者的前3大主要壓力來源，而身材與容貌焦慮（14%） 亦佔有相當的比重。面對多元層面的壓力，女性不再單靠傳統的外在護膚品，而是全面轉向由內而外的「身心靈（Wellness）」全方位管理。

在固定執行的療癒與保養習慣中，「充足睡眠（每日>7小時）」以 27%居冠，展現出「睡眠即養膚」的抗老新共識；其次，「健身/跑步/其他運動」則佔23%，「瑜伽/普拉提」佔14% ，顯示兼具體能消耗與心靈平靜的動靜結合模式，已成為緩解焦慮、維持青春狀態的核心策略。

在這次問卷調查中，大眾對於科技輔助的接受度顯著提升，25%的受訪者已在使用AI 健康管理工具、智能手環或肌膚檢測設備，另有 34%受訪者表示有興趣考慮入手。而且現在AI普及化，在融入日常生活同時，亦有不少可協助我們的健康及護膚管理。

美容3大核心：「用錢買時間」、「原生感」與「健康」（freepik）

美容3大核心：「用錢買時間」、「原生感」與「健康」

綜合本次問卷調查結果，展現出清晰的3大核心轉變走向：「用錢買時間」、「原生感」與「健康」。是次數據顯示，高效精準的護膚、兼具養膚成分的輕薄底妝、提供具實證支持的成分說明，以及融入身心舒緩與健康管理的概念，將是未來引領美容消費的核心所在。