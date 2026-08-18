機上敷面膜竟未能保濕？皮膚科醫生解答：旅行時各易遇的肌膚問題

旅行時，最讓人擔心的是肌膚出現狀況，不只沒法拍出漂亮照片留念，也很影響旅遊心情。這時肌膚要做足保濕，及避免使用易過敏的護膚產品，可大大減低肌膚出現狀況。這次邀請到皮膚科專科醫生顏佩欣一一解答，各種旅行時肌膚常見問題。



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出價錢、保濕程度、推薦度等，幫助大家在入手前了解更多，密切留意「01女生」！

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肌膚出現狀況：易受環境濕度與氣溫變化影響（freepik）

肌膚出現狀況：易受環境濕度與氣溫變化影響

在夏末之際，仍有不少人想外出避暑，天氣較清爽的國家，是不少人的首選。這時肌膚要在短時間內經歷氣溫及濕度極大變化，容易出現不同狀況。顏醫生指出，當環境濕度與氣溫驟降時，皮膚水分流失（TEWL）會大幅增加，加上皮脂腺分泌驟減，容易引出現乾燥脫皮及緊繃感。

皮膚屏障受損後，接觸微風或稍有溫差就會容易誘發血管擴張、泛紅、刺痛與乾癢。油脂分泌失衡，亦會刺激皮脂腺，引發痘痘或毛囊炎。乾燥環境更有機會加劇慢性皮膚炎，倒如濕疹等。

機上敷面膜：未必達至保濕效果（freepik）

機上敷面膜：未必達至保濕效果

機艙空氣較乾燥，不少在乘坐飛機時敷面膜為肌膚補水，但網絡上亦有人提出這樣會加速水分蒸發。顏醫生從專業角度分析指出，機艙內的相對濕度通常低於20%（甚至比沙漠還乾燥），面膜水分蒸發加快，未必達至保濕效果。至於對有濕疹和敏感性肌膚的人士來說，長期敷面膜則有機會增加皮膚過敏的次數和令濕疹變差。同時要注意機艙環境細菌較多，反覆觸摸臉部也有衛生疑慮。

更穩妥的做法是上機前做好基礎保濕，根據皮膚類型，選擇不含香料及刺激物的保濕霜最佳；機上以簡單保濕霜、潤唇膏、多喝水為主；落地後再加強保濕。至於敏感皮膚或濕疹患者建議最好使用具修復肌膚屏障的保濕護膚品，例如神經酰胺可恢復皮膚水分。

旅行肌膚急救方法（freepik）

旅行肌膚急救方法

假如旅行中不幸出現肌膚不適問題，如泛紅、脫皮、乾癢甚至發炎，真的很影響遊玩心情。顏醫生建議這時先停用含有美白、抗老、酸類及去角質等刺激產品，優先修復屏障與加強保濕，可塗含有神經醯胺或維他命B5的低敏感修護霜。對於濕疹患者，可以出發前諮詢皮膚科醫生意見，處方合適的備用藥膏或口服藥物以應付皮膚突發狀況。回港後若持續不適，最好盡快尋找皮膚科醫生處理。

旅行護膚品要這些角度挑選（freepik）

旅行護膚品要這些角度挑選

如果想避免旅行時肌膚出現各種問題，在選擇外遊護膚品時，顏醫生建議可因應個別膚質，考慮含有穩定屏障、保濕成份的產品。例如：神經醯胺(Ceramides) 可補充角質層間脂質，修復受損屏障，抵禦乾燥寒冷氣候，防止水分流失 。維他命B5則可深層保濕、舒緩泛紅、刺痛。

此外，應儘量避免具刺激性成分的產品。例如：高濃度酸類（AHA/BHA/果酸/水楊酸）會削弱原本就因氣候受損的角質層，加劇脫皮與刺痛。A醇/視黃醇 (Retinol) 及A酸衍生物則容易誘發乾燥、脫皮與光敏感，旅行期間要特別小心。同時也要避免酒精與香料的護膚品。

專家簡介

顏佩欣｜皮膚科專科醫生

顏佩欣醫生是現任中大醫院皮膚科顧問醫生，同時為香港私人執業皮膚科專科醫生。畢業於香港中文大學醫學院，取得香港中文大學內外全科醫學士學位，其後成為英國皇家內科醫學院院士、香港內科醫學院院士及香港醫學專科學院院士（內科）。擁有多年皮膚科臨床經驗，專注診治各類皮膚病。