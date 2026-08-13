PDRN是甚麼？皮膚科醫生拆解：臨床應用需更大型臨床研究數據支持

PDRN是甚麼？近期護膚品牌最多討論度的成分，定必是PDRN。尤其在韓國，許多知名護膚品牌推出了含有成分PDRN的產品，聲稱可強效修護肌膚、促進肌膚再生與提升彈性，但其實「PDRN」是甚麼？這次「01女生」邀請到到皮膚科醫生陳俊彥，為我們講解成分「PDRN」，以及使用時要注意的地方。



PDRN是甚麼？（freepik）

PDRN是甚麼？

近期大熱的護膚成分「PDRN」是甚麼？陳醫生指PDRN（多聚脱氧核糖核苷酸）是從鮭魚精巢提取的DNA成份，與人類DNA序列相似度高。支持使用者認為功效能促進細胞再生、刺激膠原蛋白合成、消炎和加強皮膚保濕。至於臨床的廣泛使用，需要更大型的臨床研究數據來支持其功效及安全性。

塗抹與注射的效果差異（freepik）

塗抹與注射的效果差異

市面上的「PDRN」產品琳琅滿目，不僅有塗抹式日常護膚品，更有注射型的產品，兩者的功效相差極大，後者需要小心謹慎考慮。陳醫生分享指出就一般的藥物吸收原則而言，塗抹及注射的差異可以很大。皮膚表面的屏障會阻擋大型粒子，塗抹式藥物的吸收遠低於注射。至於PDRN成份的吸收，則需要透過更大型的科學研究來釐定和提供證據。

「PDRN」使用時要注意的地方（freepik）

「PDRN」使用時要注意的地方

對於成分「PDRN」的產品使用，陳醫生強調，PDRN的臨床應用，需要更多、更大型的研究數據支持。一般而言，對魚類蛋白過敏者，含有鮭魚成份的物質並不建議使用。本身皮膚敏感的市民，亦應小心使用一些外塗美容成份或注射性藥物，避免引起接觸性敏感性或刺激性皮膚炎。而外塗的藥物，則需要避免塗抹得太厚，以免堵塞毛孔引起暗瘡或毛囊炎。以外用美容成份亦須注意衛生，否則有機會讓微生物感染毛囊，引起毛囊炎。