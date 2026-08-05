8月美妝快訊2026｜值得關注的新品：「偏心」護手霜、CHANEL彩妝

8月美妝快訊｜來到夏末，對抗紫外線、防油、防脫妝仍是主要目標，但不少品牌已悄悄開始為秋冬換季做鋪排。今個月的美妝焦點，不僅有清爽保濕的護膚品、防曬和精緻的化妝品，亦有不少品牌已推出讓人心動的早秋彩妝、護膚和香水。一起來看看這個8月最值得關注的新品與美妝資訊！



8月美妝快訊1. YSL Beauty Care Crush 「偏心」護手霜 8月1日正式發售

YSL Beauty Care Crush 「偏心」護手霜，結合精華液般護膚功效與精緻外觀的護手霜。產品採用純白立體的不對稱心形設計，是女生們手袋中的時尚夢幻逸品。護手霜散發淡淡白花香氣，質地如空氣感般乳霜，一抹化開，提供最高長效保濕，清爽不黏膩。

8月美妝快訊1. YSL Beauty Care Crush 「偏心」護手霜 8月1日正式發售（IG@yslbeauty）

8月美妝快訊2. fresh 推出全新配方-古源修護乳霜 8月1日正式發售

fresh 全新升級的古源修護乳霜，全新添加珍稀的希俄斯黃金萃取，這種珍貴樹脂富含青春活力分子，能有效幫助預防肌膚變薄、鬆弛以及細紋與皺紋的形成，顯著逆轉老化跡象。同時採用納米脂質技，讓其功效最大化，有效撫平表情紋、明顯改善肌膚彈性，以及重塑輪廓外觀。

8月美妝快訊2. fresh 推出全新配方-古源修護乳霜 8月1日正式發售（品牌提供）

8月美妝快訊3. Dior 玫瑰花蜜活顏再生乳霜 8月7日於Dior.官網及APP率先發售

Dior重塑經典乳霜，翻開玫瑰花蜜護膚系列的全新篇章。產品蘊含91%天然成分，即使最敏感的肌膚亦能安心使用，玫瑰花蜜活顏再生乳霜帶來兩款不同感官享受，量身訂造專屬的護膚儀式。

玫瑰花蜜活顏再生乳霜，質感如絲絨般柔滑細緻，賦予肌膚如晨露玫瑰花瓣般的清新與舒適；玫瑰花蜜活顏再生滋潤乳霜質感則豐盈綿密，溫柔包裹肌膚，提供極致奢華的滋養與舒適感。

8月美妝快訊3. Dior 玫瑰花蜜活顏再生乳霜 8月7日於Dior.官網及APP率先發售（品牌提供）

8月美妝快訊4. CHANEL COCO MADEMOISELLE MAKEUP COLLECTION 8月11日正式發售

CHANEL彩妝工作室最新推出了COCO MADEMOISELLE MAKEUP COLLECTION，靈感源自Chanel女士無拘無束的個性，呼應獨立自主、決心打破規則，適合每一位追求優雅與大膽精神的女性。其中限量版LES 9 OMBRES九色眼影-THE NEW SMOKY，眼影盤中包括組五款高顯色眼影和四款閃爍面層色彩，不論是低調，還是明艷照人的眼妝，均能一一打造。

8月美妝快訊4. CHANEL COCO MADEMOISELLE MAKEUP COLLECTION 8月11日正式發售（品牌提供）

8月美妝快訊5. The ordinary Lacto-PDRN* 4% + B9 Eye Cream

The Ordinary 最新推出的Lacto-PDRN* 4% + B9 Eye Cream，針對眼周肌膚主要衰老問題，顯著緊緻和撫平肌膚及改善眼周多種老化問題，包括眼皮鬆弛、眼袋、乾紋細和紋，效果即時而長效。眼霜特別選用由乳酸菌發酵得到的Lacto-PDRN，以科研數據針對眼周，同時保持品牌一貫純素配方理念。此外，眼霜質感輕盈又滋潤，適合每日便用。

8月美妝快訊5. The ordinary Lacto-PDRN* 4% + B9 Eye Cream （品牌提供）

8月美妝快訊6. 肌研HadaLabo 首次推出四合一爽膚棉（水光舒緩/緊緻亮肌）

肌研HadaLabo 近期推出水光舒緩四合一爽膚棉，以及緊緻亮肌四合一爽膚棉，為繁忙的早上更節省護膚時間。爽膚棉片採用雙面設計，一面平滑面用作濕敷打底，一面凹凸用來抹走老廢角質和多餘油脂。

其中水光舒緩四合一爽膚棉是妝前神器，擁有四大功效，包括：舒緩鎮靜、保濕潤澤、提升光澤以及改善膚質。而緊緻亮肌四合一爽膚棉，同樣擁有四大功效，包括：溫和煥膚、提亮祛黃、緊緻肌膚以及保濕潤澤。