LUSH開箱｜編輯實試新鮮手製面膜：體驗與別不同？肖像貼紙感安心

市面上科學護膚成分層出不窮，LUSH卻簡單地以「clean」，來保留自然美容力量的「鮮」。自1995年創立以來，LUSH堅持「新鮮」與「手製」，更在香港設置產品廚房，以香港採購的新鮮成分為核心，製作出既純粹又零負擔的護膚品。到底它們的質感和成效，與一般的有甚麼不同？以下開箱LUSH 4款面膜，並向大家分享當中的體驗與感受。



LUSH堅持嚴選新鮮蔬果、優質植物精油與安全合成成分，並巧妙善用甘油與蜂蜜等天然材料，作為「自然防腐」功效，並鎖住活性成分與營養精華。品牌亦會堅守新鮮政策，所有產品會在製造後儘快送往銷售，並以謹慎和細心的態度處理工序。

LUSH 4款新鮮人手製造面膜開箱 (Kristie Chu攝)

LUSH新鮮人手製造

在香港產品廚房內，製作團隊傾注無比熱誠，每日親手處理新鮮原材、精心調配配方並細心裝瓶，每步都充滿手作的溫度，同時確保產品的卓越品質，賦予產品獨一無二的生命力。

LUSH新鮮人手製造 (Kristie Chu攝)

LUSH開箱｜薄荷清爽面膜 HK$180/125g；HK$310/315g

由本地廚房新鮮手製的全球熱賣經典，薄荷清爽面膜糅合豐富的高嶺土及月見草籽，有助吸附肌膚多餘的油脂和污垢，並溫和地去除老廢角質，讓肌膚回復平滑細緻的狀態。面膜亦含紓緩降溫的胡椒薄荷精油，以及潔淨鎖水的蜂蜜，可以減少肌膚崩緊，特別適合應對都市污染、生活壓力及香港濕熱氣候，所引致的肌膚不穩定與毛孔堵塞狀況。

LUSH開箱｜薄荷清爽面膜 (Kristie Chu攝)

質感清爽水潤，容易推開，只需少許分量，已經可以塗勻全面。特別適合在夏天回家後用，以消除肌膚上的熱氣，讓整個人回復平靜心境，同時幫助卸走面上的油脂和空氣污染，以減輕肌膚負擔。

LUSH開箱｜甜睡潤澤面膜 HK$220/125g ; HK$395/315g

甫打開便聞到舒適的植物甜果香，採用來自印尼尼亞斯群島的特級初榨椰子油，結合為英國王室研製的「美麗在望面霜」，裡面的新鮮果汁和有機植物精油，有效均勻膚色，讓肌膚更顯亮澤。加上檸檬馬鞭草、纈草根及蜂蜜，混合成滋養基底，讓肌膚深感滋潤，睡前使用更為療癒放鬆。

LUSH開箱｜甜睡潤澤面膜 (Kristie Chu攝)

面膜散發舒適的薰衣草香，結合水果的「甜」，讓睡前整個人得以放鬆。敷完約15分鐘後沖洗，肌膚看來亮澤潔淨，而且不會有乾澀崩緊，展現自然光彩。

LUSH開箱｜蒜子兵法面膜 HK$190/125g ; HK$380/315g

特別針對暗瘡肌膚，採用大蒜、茴香與蜂蜜，能夠改善因荷爾蒙失調而致的暗瘡紅腫。配合葡萄和茶樹深層淨化，以及適量的酵素提亮面霜幫助溫和抗菌，預防暗瘡形成。

LUSH開箱｜蒜子兵法面膜 (Kristie Chu攝)

面膜質感柔滑，不會過於刺激敏感的痘痘肌，並幫助紓緩紅腫問題。

LUSH開箱｜咖啡面膜 HK$180/150g ; HKD310/325g

喚醒暗沉與疲勞的肌膚，主要成分來自巴西亞馬遜的三重咖啡配方，包括咖啡浸泡液、研磨咖啡及咖啡因粉，有效去除老廢角質，加上柔潤的有機龍舌蘭糖漿及鋰膨潤土凝膠，能夠潔淨肌膚及補充水分，而雲呢拿和烘焙可可萃取的甜香，亦可以提神。

LUSH開箱｜咖啡面膜 (Kristie Chu攝)

面膜香氣舒適，質感較想像中容易推開，而且很好清洗面部。使用時有提神感覺，而且心情放鬆，用後肌膚亦變亮澤滋潤，展現自然的美。

LUSH製作員肖像貼紙

每個LUSH的包裝中，都會看到一張「醒目」的貼紙標籤，上面印有各個特色的個人化卡通肖像，列明製作者、製作日期和最佳使用期限，以突顯新鮮人手製造的專業與安心感。LUSH亦深信，快樂的人能製作具快樂感染力的香氛皂，故此藉著展示製作員肖像，讓身邊的人為他們感到驕傲。

我們現有6間產品製作工場與16個新鮮產品製作廚房，共有數千名來自世界各地的員工為我們製作優質及新鮮的產品，並為美容界帶來創意和研發成效。我們對此感到非常自豪。 LUSH聯合創辦人兼產品製作部總監Mo Constantine

LUSH開箱｜製作員肖像貼紙 (Kristie Chu攝)

LUSH生產廠房遍及全球，以英國普爾為製作總部，由專業的產品製作員，將原材料按壓及塑形，最後製成數以百萬計、獨一無二的LUSH產品，在2021年便有約1.15億件產品誕生，主要來自北美、英國、日本和克羅地亞等地。