Threads好物推薦｜網民好評美妝護膚：LUSH舒壓助眠、BABOR保濕

Threads好物推薦｜論社交媒體的影響力，不少人購物前都會參考網上評論，甚至會被網民分享說服，引起搶購熱潮。「01女生」從年輕人愛用的Threads中，整理一些高討論度的美妝及護膚保養品，不知哪款你也試用過呢？



Threads好物推薦(Kristie Chu攝)

Threads美妝及護膚保養好物推薦1. LUSH 圓滿結局鎂鹽按摩芭 HK$160

連身邊好友都推薦的按摩芭，表示有助入眠，以及有個好的睡眠質素。按摩芭質感軟滑，接觸後即溶化，讓肌膚更好吸收，做好保濕工作，同時更顯亮滑。蘊含金縷梅與山金車，有效紓緩肌肉繃緊；胡椒薄荷精油、尤加利葉精油與苦薄荷精，則能減少關節痛，結合鎂鹽幫助抗炎和修復，而薄荷醇更可促進身體對鎂的吸收。

Threads好物推薦｜LUSH 圓滿結局鎂鹽按摩芭 (Kristie Chu攝)

Threads美妝及護膚保養好物推薦2. MARVIS Whitening Mint牙膏 HK$78

被譽為「牙膏界的愛馬仕」，曾有測試影片拍得，牙膏可以去除污染雜質，亦得到不少網民好評。牙膏於意大利製造，泡沫細膩及帶有薄荷涼感，同時幫助去除污漬，讓牙齒保持美白和健康。

Threads好物推薦｜MARVIS Whitening Mint牙膏 (Kristie Chu攝)

Threads美妝及護膚保養好物推薦3. ONE DAY’S YOU HELP ME! 靜鎮保濕爽膚棉 HK$25

每日需要去除肌膚表面角質，這款得到網民推薦的爽膚棉，採用積正草萃取，能夠紓緩泛紅、鎮靜敏感乾燥，結合8種透明質酸，幫助滋潤肌膚底層，同時去除毛孔污垢及老廢角質，改善毛孔堵塞問題。現時設有10片裝，非常適合帶去旅行使用。

Threads好物推薦｜ONE DAY’S YOU HELP ME! 靜鎮保濕爽膚棉 (Kristie Chu攝)

Threads美妝及護膚保養好物推薦4. MOMO PURI 蜜桃浸潤修護睡眠面膜 HK$30

話題度高的睡眠面膜，蘊含蘆薈葉萃取物，有效紓緩肌膚，加上乳酸菌及桃子神經醯胺，提供深層保濕，以平衡肌膚水油比例。睡眠面膜氣味清甜、療癒，配合獨特「舒緩冷卻劑」成分，用時更感清涼，而且不用等待及沖洗的時間，是懶人的好物。

Threads好物推薦｜MOMO PURI 蜜桃浸潤修護睡眠面膜 (Kristie Chu攝)

Threads美妝及護膚保養好物推薦5. BABOR 10D透明質酸安瓶精華 HK$420

不僅網上推薦，個人而言亦覺得好用的安瓶！集結4大種類醫學級透明質酸，為肌膚即時注水，展現出明亮光澤的肌膚狀態，而且長效鎖水，幫助減少肌膚細紋出現，維持精神和年輕的感覺。安瓶精華質感水潤易推，而且很快滲透，持續使用更助肌膚建立天然保濕屏障，適合乾燥缺水肌膚。

Threads好物推薦｜BABOR 10D透明質酸安瓶精華 (Kristie Chu攝)

Threads美妝及護膚保養好物推薦6. fwee Lip and Cheek Blurry Pudding Pot

韓國彩妝尚來得到不少討論，fwee的Pudding Pot更是熱門款式。有別傳統胭脂，Pudding Pot質感柔軟、具彈性，猶如布甸般展現療癒魅力，而且顯色度算高，能夠輕鬆暈染打造漸變層次。

Threads好物推薦｜fwee Lip and Cheek Blurry Pudding Pot (Kristie Chu攝)

Threads美妝及護膚保養好物推薦7. MilleFee My Kitty Eyeshadow Palette HK$137

以不同眼影盤圖案設計引起關注的MilleFee，今次推出一系列小貓圖案，並以油畫般方式呈式，可愛同時具藝術感。眼影色調適合亞洲人，質感幼滑和易上色，能夠打造自然亮澤的妝效。

Threads好物推薦｜MilleFee My Kitty Eyeshadow Palette (Kristie Chu攝)

Threads好物推薦｜MilleFee My Kitty Eyeshadow Palette (Kristie Chu攝)

Threads美妝及護膚保養好物推薦8. Huda Beauty Easy Bake Pressed粉餅 HK$335

由知名美妝博主Huda Kattan創立品牌。延續皇牌碎粉柔焦毛孔及撫平紋理的效果，粉餅質感細緻幼滑，輕輕一拍就能打造霧面效果，不會容易卡粉或變厚重，而且控油度不錯，能夠長效維持自然的底妝效果。

Threads好物推薦｜Huda Beauty Easy Bake Pressed粉餅 (Kristie Chu攝)