5款LUSH隱藏熱銷口碑好物推薦　鎂鹽按摩芭曾網絡爆紅　失眠必備

下次去逛店可以先鎖定！



來自英國的LUSH，以各種造型氣泡彈、手工面膜聞名，還會依照節日推出限定商品，或驚喜跨界聯名，每次走進店裡，總是可以挖到各種好物，目前香港有不少實體據點可以開逛。LUSH這回特別分享了5款熱銷黑馬，沒在打廣告卻默默大賣，來看看這些品項你有沒有試過，還沒的話下次去逛店先鎖定！

5款LUSH熱銷黑馬好物揭秘，默默大賣的經典商品，千萬別錯過！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

揭秘LUSH 5款隱藏版熱銷商品（LUSH官網；01製圖）

+ 7

1. 赤足腳部磨砂皂

LUSH赤足腳部磨砂皂，$90



主打含皂基成分可去除老舊角質的「赤足腳部磨砂皂」，加上甜橙精油能提亮膚色。使用方法很簡單，只需以磨砂皂輕輕按摩腳部，並以清水洗淨，便能令雙腳感受柔滑觸感，保養細節控女生必須入手。

2. 甜睡時光鎂鹽按摩芭

LUSH甜睡時光鎂鹽按摩芭，$160



2024年在Threads上因網友們分享而爆紅的「甜睡時光鎂鹽按摩芭」，一度賣到大缺貨，富含薰衣草、洋甘菊與鎂等美好成分，利用掌心的溫熱稍微融化按摩芭，或直接以按摩芭輕輕塗抹在肌膚上，接觸到肌膚後會因膚溫由固態變成油潤質地，再輕輕按摩，推薦可以在睡前洗澡後使用。

3. 甜睡時光瀉鹽方塊

LUSH甜睡時光瀉鹽方塊



蘊含薰衣草、洋甘菊精萃與橙花精油，搭配舒緩身心的瀉鹽，在結束一整天忙碌的行程後，放進注滿溫水的浴缸，讓身體浸泡在香氛浴中，非常的放鬆療癒。推薦泡澡後可以搭配甜睡時光鎂鹽按摩芭一起使用。

同場加映：8款熟齡肌抗衰老頂級面霜 CHANEL成分天然 La Mer細紋修復救星（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 18

4. 燕麥奶護髮噴霧

LUSH燕麥奶護髮噴霧 100g，$230；250g，$400



沒在打廣告卻一直默默熱賣的「燕麥奶護髮噴霧」，全球數據近乎每46秒就能賣出1罐，也是全球銷量第一的產品。採用純素配方，加入杏仁奶、椰奶及燕麥奶為髮絲進行補濕修護，質感輕盈不黏膩，適用於所有髮質，使用後無須沖洗，有助於保護頭髮免於吹髮或高溫塑型時的熱力傷害，也可以當作塑型前的基底噴霧使用。

5. 魔法水晶磨砂沐浴露

LUSH魔法水晶磨砂沐浴露 130g，$110；300g，$220



去角質＋清潔一瓶搞定的「魔法水晶磨砂沐浴露」，添加茴香籽油，還有細海鹽和瀉鹽能使肌膚明亮透徹，洗澡時還聞得到迷迭香和鼠尾草香氣，裡頭的薄荷成分，在洗澡後還能感到透心冰涼，在夏天超受歡迎。

同場加映：網友推薦5套「早C晚A」保養組 張元英同款Innisfree敏感肌都適合（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 14

延伸閱讀：

2024 LUSH最熱賣TOP5揭曉！小紅帽洗髮皂、睡公主泡泡浴芭回購超高，第一名根本扁塌頭蜜糖

Bello！LUSH首次推出小小兵 Minions聯名系列，汽泡彈、護目鏡眼膜神還原，沐浴乳洗完蕉香四溢

【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】