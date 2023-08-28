去角質｜LUSH、Aesop、Sabon　4磨砂從頭皮到腳板　去除老廢死皮

夏天到了，身為陽光 Outdoor 派的朋友們，肯定是換上小背心、短褲、涼鞋到處遊山玩水！



但穿得少才驚覺肌膚暗沉、粗糙缺乏光澤！這些都是未代謝的老廢角質惹的禍！

今天編輯整理４款「從頭到腳的去角質」產品，利用角質更新來清潔毛孔、去除暗沉，讓整個人煥然一新迎接夏日。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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頭皮｜Sabon 翠綠玫瑰死海鹽注氧排毒頭皮磨砂

以色列品牌 Sabon 甫進入香港，磨砂膏系列隨即暢銷全港，身體磨砂膏更創下每 90 秒賣出一罐的光榮紀錄。但這次編輯要介紹的是另一款暢銷品 —— 「頭皮磨砂膏」，同樣也是官網賣到總是掛著「缺貨中」。Sabon 的海鹽頭皮磨砂膏，採用有『大地的奇蹟』之稱的死海礦鹽，顆粒細緻舒適，另添加薄荷醇，不僅清爽更能舒緩頭皮。

那頭皮該如何去角質呢？其實只要將頭髮沖濕後，取用一點磨砂膏在手心搓揉，再輕柔地按壓頭皮後靜置 2 分鐘，就可以沖洗囉，之後的潤髮、護髮流程就依平常習慣即可。

臉部｜LUSH 流星天使洗面膏

英國品牌 LUSH，以其造型獨特、七彩繽紛的產品和門市設計吸引大批消費者，全身上下的洗淨用品一應具全，舉凡從臉部的去角質、面膜，到身體磨砂系列、洗澡球、噴霧，再到日常保養的漱口粒、刮鬍系列都有，可說是琳瑯滿目。

編輯特推適用於身體及臉部的「流星天使洗面膏」，光聽名字就覺得很 Fancy 吧！利用馬略卡島的碎杏仁溫和地去角質，再加上藍甘菊精油和玫瑰精萃，可平衡油脂並舒緩肌膚。另外 LUSH 也有多款「唇部磨砂膏」，更細緻地把重點放在柔軟的雙唇修護上，而其原料為砂糖，所以去完角質後也可以用舌尖舔舐，讓雙唇更加誘人。

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*LUSH 的環境永續小故事*

LUSH 一直致力於環境永續及社會公益，因此「流星天使洗面膏」其中的原料「安息香」也有個地方故事。LUSH 為了取材深入寮國森林尋找安息香樹，並用其樹膠提煉樹脂，結果發現當地的農民長期被不法之徒誤導，並大幅壓低安息香的價值，導致農民遭到剝削。

LUSH 深知其市場價值，並對農民的世代智慧傳承深表尊重，便以合理的價格與在地農民合作，確保當地社區收入穩定。如今當地村民更明白安息香的價值，也有了可觀收入能為社區修建基礎設施，大大促進村民福祉。

身體｜Aesop 天竺葵去角質露

Aesop 除了香水出名外，身體去角質產品也深受消費者喜愛，「天竺葵去角質露」可說是夏日聖品，融合浮石和竹莖，能脫去肌膚表面的老廢細胞，其天竺葵葉、柑皮和佛手柑等精油成分更留下清新果香。這款帶磨砂粒子的透明凝露，除了去角質外也具保濕效果，編輯建議一周使用 1~2 次，可以從頸部到腿部柔軟地按摩後，靜置一段時間再做清潔，更能讓肌膚重現滑順光澤喔～

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腳｜日本 Beauty Foot 完美腳色腳皮足膜

在日本店面也是賣得嚇嚇叫的「Beauty Foot 去角質足膜」，主打一次性讓你看見成效。內含果酸、乳酸等成分，可軟化頑固的厚繭及角質，同時也有 17 種植物萃取精華，可即時滋潤去角質後乾燥的肌膚。

對敏感肌的人來說，或許酸性成分會引起過敏，廠商也很貼心地附了一個肌膚測試包，讓有疑慮的朋友可以先測試看看。足膜打開後就像一雙鞋套，穿上並靜置約一小時即可卸除沖洗。當下沒有立竿見影的效果也先別生氣，通常一個禮拜內腳底就會開始脫皮，等到脫皮完後就會看見柔嫩的腳底囉～

看完介紹後，是不是也跟編輯一樣心動呢？不過編輯也貼心提醒大家，去角質的頻率不能太頻繁，否則可能傷害到柔嫩的肌膚；另外若皮膚已經發炎、紅腫，就要避免去角質，而是應該養護、修復角質喔！

【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】